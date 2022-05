Gustavo Petro es el candidato que más gastos ha reportado en Cuentas Claras

Gustavo Petro, Federico Gutierrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo son los candidatos que reportan ingresos superiores a los $4.000 millones. Foto: Archivo

Aunque hasta dos meses después de las elecciones los candidatos presidenciales tienen para subir toda la contabilidad de sus campañas en Cuentas Claras, en el proceso preelectoral, como ejercicio de transparencia, suben información con relación a los ingresos y gastos. Teniendo en cuenta la información disponible hasta ahora, Gustavo Petro es el aspirante que más ha gastado, mientras que Sergio Fajardo es el que más ingresos reporta.

Sobre el desfase entre ingresos y gastos del candidato del Pacto Histórico, Marlon Pabón, coordinador de administración pública y transparencia de la Misión de Observación Electoral, señala que “esto obedece a que no se ha cargado toda la información de manera oportuna”. Recordó que los aspirantes tienen hasta dos meses después de la elección para hacer dicho reporte de manera completa.

Gustavo Petro ha tenido ingresos por $4.700 millones y gastos por más de $6.123 millones. Fajardo, por su lado, ha informado ingresos por más de $6.603 millones y gastos más de $2.435 millones. Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, ha señalado que a su campaña han llegado más de $6.028 millones y que se ha gastado más de $1.871 millones.

Rodolfo Hernández, de la Liga Anticorrupción, reportó ingresos por más de $4.137 millones y gastos que ascienden a $1.838 millones. Los demás candidatos han reportado ingresos y gastos menores a los $1.000 millones. El que menos ha gastado, según Cuentas Claras, es Enrique Gómez, de Salvación Nacional.

Otro elemento que destacó Pabón sobre la información suministrada es que en las campañas no se evidencian ingresos por anticipos del Estado. “Esto es particular porque es el primer proceso electoral que no encontramos este tipo de información, lo cual refleja que se están financiando mayoritariamente con recursos privados, no han informado los anticipos o el Estado no los ha entregado”.

El funcionario de la MOE insistió en la importancia de reportar la información contable de las campañas más allá de que sea una obligación, sino como un compromiso con la transparencia y la lucha anticorrupción. “El objetivo es que el Consejo Nacional Electoral pueda identificar si lo que están reportando las candidaturas obedecen a todo el despliegue de campaña, como ubicación de vallas, desarrollo de campaña en espacio público, o las aglomeraciones que hacen para hacer algún tipo de actividad proselitista, el transporte que incurren, refrigerio y demás, es para determinar si eso que están reportando corresponde a la realidad de la campaña electoral”, destacó Pabón.

