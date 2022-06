Petro-Hernández: ¿qué tan probable es que concreten el debate para este jueves?

Fuentes de RTVC auguran que estaría lejos de concretarse el debate presidencial de cara a la segunda vuelta. Foto: AP - AFP

Continúa la discusión sobre si habrá o no debate presidencial de cara a la segunda vuelta. Este jueves, Gustavo Petro respondió a la carta que le envió Rodolfo Hernández. Mientras el exalcalde de Bucaramanga le dijo que estaba listo para debatir con él y le presentó una serie de condiciones para hacerlo, el exalcalde de Bogotá reiteró que desde días atrás también lo está, pero que a diferencia de Hernández, no impone reglas para realizarlo. Pues bien, a pesar de la respuesta de ambos, la posibilidad de concretar el debate y por tanto, el cumplimiento del fallo del Tribunal de Bogotá, que así lo ordena está, aún, en veremos.

¿Qué ha pasado?

Pues bien, si bien se prendió la luz verde para llevar a cabo el debate presidencial, todavía faltaría mucho trecho para hacerlo realidad. Aunque Gustavo Petro aceptó las condiciones de Rodolfo Hernández, lo cierto es que lo hizo parcialmente: el candidato del Pacto Histórico está dispuesto a debatir en Bucaramanga, no obstante, no está del todo de acuerdo en que sean los candidatos los que impongan qué periodistas deberían ser las moderadoras del mismo.

“Yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna. Dejo en manos de RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea”, expresó el candidato del Pacto Histórico por medio de una carta. En ese sentido, agregó que Hernández “su desprecio por las más mínimas normas democráticas es revelador”, pero reafirmó en que estaba listo para verse con Rodolfo en Bucaramanga, como él solicitó.

Luego de ello, Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, envió una carta a Óscar Yahir Hernández, coordinador político de Rodolfo Hernández, en la que les convocó a una reunión en RTVC, en la capital, para concretar conjuntamente los detalles del debate y poder ejecutarlo hoy, día máximo para hacerlo, según dice el fallo del Tribunal de Bogotá.

Según Prada, la cita tiene como objetivo “expresar ante la entidad nuestro deseo conjunto que se haga el debate y acordar las reglas del mismo de acuerdo a su propuesta pública y nuestra respuesta”. Por ello, agregó el jefe de debate, si alguno de los compromisarios delegados por Hernández no puede llegar, “desde ahí atenderemos virtualmente la reunión”.

Adicionalmente, la carta fue copiada a RTVC “solicitando acondicionar el sitio y las condiciones tecnológicas para atender esta reunión, como autoridad designada para realizar el debate por orden judicial”, se lee en la misiva. No obstante, por ahora no se conoce respuesta de la campaña de Rodolfo Hernández para atender dicho encuentro.

¿Es posible realizar el debate?

Por un lado, como contó este diario, en principio lo más probable era que el debate no se pudiera realizar por los tiempos tan apretados. Antes de que respondieran los candidatos, Alejandro Matta, director de Politeia, manifestó que difícil concretarlo porque iniciar el incidente de desacato -que ocurre cuando la instancia que dio la orden, en este caso el Tribunal de Bogotá, le dice a la persona que está incumpliendo el fallo que debe acatarlo- podría tomar más allá del 19 de junio, día en el que se celebra la segunda vuelta. Faltan tres días para el certamen electoral.

No obstante, el panorama se modificó un poco cuando ambos aseguraron estar listos para ejecutar la discusión pública. En este nuevo escenario, aunque tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández estarían listos para el debate presidencial, lo cierto es que mientras las campañas no coordinen conjuntamente el tema, no estarían cumpliendo completamente la decisión judicial. Así las cosas, la disposición de Prada de realizar la reunión con el coordinador político de Rodolfo Hernández es una acción que, por sí sola, no hace nada. De esa forma, habría un paso hacia adelante en la realización del debate cuando ambas campañas se pongan de acuerdo.

De hecho, RTVC se expresó en ese sentido para dar un poco de claridad al tema: “Hasta el momento, RTVC Sistema de Medios Públicos no ha recibido de parte de los candidatos a la Presidencia la solicitud conjunta ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá para avanzar en la realización y transmisión del debate”, anunció hoy en un trino.

En conclusión, el punto clave de toda esta controversia es que estén de acuerdo los dos. No habría imposibles en materia tecnológica o de transmisión para realizar el debate. Fuentes de RTVC le dijeron a El Espectador que, por su lado, todo estaba dispuesto listo para desarrollar la discusión: como el sistema de medios públicos está descentralizado, en caso de hacerse en Bucaramanga, RTVC podría, por ejemplo, comunicarse con el canal público de Santander y hacerse cargo de la infraestructura. Pero, antes que nada los candidatos deben decidir juntos cómo hacerlo y aceptar las formas que el medio de comunicación proponga.

