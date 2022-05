Gustavo Petro volvió a plazas públicas con un riguroso esquema de seguridad

Regreso de Petro a plazas públicas en Cúcuta Foto: Cortesía

La agenda de campaña de Gustavo Petro fue suspendida por unos días debido a presuntas amenazas que se conocieron el pasado lunes. Ese día, el candidato presidencial del Pacto Histórico anunció la interrupción de sus apariciones en plazas públicas debido a un alto riesgo identificado por su equipo de seguridad, que recibió información sobre un plan para atentar contra la vida de Petro. Eso llevó al aplazamiento por unos días de su gira por el eje cafetero, pero no a la suspensión de otras actividades de campaña como reuniones y encuentros privados.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

La tensión entre las denuncias y las afirmaciones del presidente Iván Duque, quien señaló que las labores de inteligencia no permitían inferir que había riesgos para el candidato, llevó a que delegados del Pacto Histórico y del Gobierno se reunieran para socializar la información sobre los supuestos planes contra la vida de Petro. Tras el encuentro, el Gobierno anunció que fortalecerían aún más el esquema de seguridad del candidato, que según Duque es uno de los más robustos del país, además del compromiso con todos los candidatos para la protección de su vida.

Los acuerdos con el Gobierno motivaron a Petro a retomar su agenda en las plazas públicas. El retorno a las tarimas lo hizo el jueves en Cúcuta, donde le habló a una multitud sobre sus propuestas para Norte de Santander y, sobre todo, para una frontera cerrada por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro desde agosto de 2015. “No veo alternativa para Cúcuta si no hay un restablecimiento cabal de las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, dijo el candidato.

>LEA: Gustavo Petro denuncia que “La Cordillera” estaría tramando plan contra su vida

Cúcuta deja de ser mayoría uribista. Planteamos la industrialización de la ciudad, la agroindustrialización del Catatumbo,la articulación por tren con el lago de Maracaibo y el mar.



La expansión de la universidad pública pic.twitter.com/WiuQ7zkQg0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 6, 2022

Petro añadió que es indispensable retomar relaciones con Venezuela porque, a su juicio, es lo más apropiado para los dos países y la región. Lanzó pullas a Federico Gutiérrez, a quien calificó como “Duque 2″ criticando que prometió abrir la frontera, pero no restablecer las relaciones diplomáticas. “Eso se llama un engaño” afirmó.

“Si no se restablecen las relaciones diplomáticas, nosotros solos no podemos abrir la frontera. Se necesita del otro Estado. Se necesita de la voluntad de dos gobiernos. Se necesita que los dos gobiernos permitan el libre fluir de las personas, el libre fluir de las almas, de los sentimientos, de la familiaridad, de las mercancías, de la cultura, del arte, del conocimiento”, añadió Petro.

>LEA. Campaña de Petro entregó al Gobierno información sobre presunto atentado

En su discurso, el candidato también les dijo a los cucuteños que el país lleva años bajo un “mismo sistema económico, una misma realidad política y una misma catástrofe social” y enfatizó que es momento de “evaluar y reflexionar” sobre el rumbo de Colombia y de Norte de Santander. Se refirió de nuevo a la candidatura de Gutiérrez, su principal contendor según encuestas, y repitió que ese no puede ser el camino para los próximos cuatro años. “Creo que repetir la historia de Duque sería un suicidio social y nacional. Tenemos que tomar otro camino y podemos proponer otro camino a esta región y a este departamento”, enfatizó.

¡Si Cúcuta cambia, Colombia cambia!



¡Vamos a ganar en primera vuelta! pic.twitter.com/j4FXOjEaPb — Katherine Miranda (@MirandaBogota) May 5, 2022

La frontera y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela fue el eje de la intervención de Petro en Cúcuta. Para el candidato, la capital nortesantandereana “no puede prosperar y no puede superar los problemas sin abrir las fronteras”.

Y para abrirlas y que se retome la relación comercial, reiteró, es necesario volver a tener relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno Maduro. De acuerdo con Petro, un plus que tendría la reapertura comercial es que “así no nos guste mucho, al otro lado se ha dolarizado la economía”, lo que quiere decir que no habrá “el problema de divisas que existía desde hace bastante tiempo”.

Después de su intervención en Cúcuta, Petro viajó a Valledupar para continuar su agenda de apariciones públicas. Este viernes, a las 5:00 p.m., el candidato presidencial les hablará a sus simpatizantes en la Plaza Alfonso López, principal espacio público de la capital del Cesar.