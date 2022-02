‘Hoy no hay candidato, eso no quiere decir que no lo vamos a tener’: César Gaviria

Gaviria proyecta que el Partido Liberal será la colectividad mayoritaria en el Congreso.

En estas elecciones, el Partido Liberal ha sido manzana de discordia en la Coalición Centro Esperanza y en el Pacto Histórico, donde algunos han planteado la posibilidad de que el trapo rojo adhiera a sus campañas. Ante los rumores, el presidente de la colectividad, César Gaviria, reveló que, así como se reunió con Alejandro Gaviria este fin de semana, también se encontrará con Gustavo Petro, los dos precandidatos que no descartan una alianza con el también exmandatario.

Sobre el exministro de Salud, Gaviria comentó, en entrevista con Noticias Caracol, que “le pregunté cómo le estaba yendo en campaña y algunas opiniones sobre lo que estaba diciendo en campaña. Nosotros estuvimos pensando en él como candidato, se fue a esa coalición sin preguntarnos, eso generó unas distancias, pero eso no quiere decir que algunos de la colectividad no votarán por él”, el próximo 13 de marzo.

Aunque hizo énfasis en que hay libertad en la militancia para apoyar a sus precandidatos de cercanía ideológica y política, no descartó que tengan un aspirante único al que respalden. “Hoy no contamos con candidato. Eso no quiere decir que no lo vamos a tener o no vamos a apoyar a alguien”, apuntó en Noticias Caracol.

En ese mismo sentido, ante las posibilidades de que Petro sea el candidato de la colectividad del trapo rojo, Gaviria respondió: “Vamos a discutir los temas y problemas, en algunos estamos identificados con él, en otro no, como lo que dijo sobre el Banco de la República. No estamos de acuerdo, eso nos lleva por el camino del populismo y la inflación. Y sobre la salud, tampoco, cómo van a eliminar las EPS”, comentó en el mismo medio, agregando que, a su juicio, el sistema colombiano es uno de los mejores de la región.

En dicha entrevista también aprovechó para tirarle pullas a Sergio Fajardo y la Coalición de la Esperanza, que ha reiterado querer hacer política sin maquinarias políticas. “Cómo pretenden hacer política sin política, sin políticos y sin electores”, opinó en Noticias Caracol.

Por último, auguró que el Partido Liberal será colectividad mayoritaria en el Congreso, situación que les permitirá liderar una alianza con miras a las Presidenciales, así como sacar adelante cambios que necesite el país.

Liberales como Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe apoyan al Pacto Histórico; otros como Horacio José Serpa, Iván Agudelo y Rafael Pardo acompañan a Alejandro Gaviria; y, más en solitario, Miguel Gómez Amín adhirió a la campaña de Alejandro Char.