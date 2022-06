Incertidumbre electoral tiene frenada 64% de la inversión empresarial: Andi

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante el evento del sector salud en Cartagena. Foto: Cortesía Andi

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, reconoció que la incertidumbre política que actualmente vive el país por cuenta de la segunda vuelta presidencial tiene frenadas las inversiones, al tiempo que les pidió a los dos aspirantes a la Casa de Nariño, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, tener en cuenta la importancia del ambiente empresarial.

“Cerca del 73% de las compañías tienen la necesidad de invertir en Colombia, sin embargo, el 64% sienten que en este momento hay un gran grado de incertidumbre y muchas de las inversiones están detenidas esperando que sucede en términos de las elecciones”, manifestó el dirigente gremial, refiriéndose al ‘Poll de Clima de Inversión’, una encuesta que se adelantó con los empresarios, en el marco del Foro de la Salud y el 28° Foro Farmacéutico que se realiza en Cartagena.

Para Mac Master, es importante hacerles caer en cuenta a las campañas que si se tiene incertidumbre, eventualmente será muy difícil poder tener oportunidades de trabajo. “Cualquier persona que aspire a manejar un país debe entender que el ambiente empresarial es parte fundamental del funcionamiento de cualquier sociedad”, agregó.

Aunque los dos aspirantes a la Presidencia estaban invitados el mencionado evento de forma presencial, decidieron participar de manera virtual. Hernández desde Miami en un corto mensaje y Petro con una video llamada en la que tuvo un diálogo directo con Mac Master y los asistentes.

En este, el presidente de la Andi le expuso las preocupaciones de los empresarios frente a las propuestas planteadas, por ejemplo, en lo fiscal y lo pensional. “Queremos aclarar algunas dudas sobre planteamientos que nos generan preocupaciones, como el tema de pensiones y preguntas sobre las necesidades fiscales, para poder atender todas las promesas que se están haciendo en campaña. De algunas no sabemos cuál sería la fuente de recursos para poder atenderlas. Es muy importante que las promesas que se hagan sean para cumplirlas y para ello se necesita tener realmente los recursos desde el punto de vista fiscal. Ese es el punto de diálogo con los candidatos”, sostuvo Mac Master.

Inicialmente, el auditorio primero recibió el mensaje de Rodolfo Hernández,quien resaltó la necesidad de hablar con la Andi: “Todo aquel que trabaje para los usuarios, para atender la salud y la vida, será recompensado con pagos instantáneos”, recalcó el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien habló de un pivote entre el Gobierno, el operador y los gremios. Al final de su corta intervención invitó a votar y lanzó pullas a su contrincante: “Vamos a ver qué pasa, si los colombianos prefieren entregar la chequera a Roy Barreras, Piedad Córdoba y Armando Benedetti”.

Por su parte, en su diálogo con Mac Master, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se refirió a la transición del sistema de salud y la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). “Cuando se habla de una transición no se habla de cambios intempestivos, todo lo contrario, se está hablando de un proceso planificado, de largo aliento, porque en sistemas de salud la transición no es de la noche a la mañana. Se está tratando con vidas humanas, no son cosas, no son máquinas que puedas reemplazar, son personas, por tanto la transición no puede ser intempestiva. Es más, mi gobierno no podría ver a cabalidad un nuevo sistema de salud, apenas sería un gobierno de transición”, dijo.

Petro enfatizó que en ningún momento su campaña ha planteado cerrar clínicas ni hospitales, ni públicos ni privados, ni tampoco cerrar el consultorio. “Todos estos quedan protegido precisamente por la transferencia directa de Adres hacia ese tipo de entidades, donde está el personal de salud”. Finalmente, señaló que, aunque no está aún en la propuesta, él incluiría una escala de tarifas y un salario mínimo para el sector de salud.

En el Foro de la Salud y el 28° Foro Farmacéutico se escucharon los planteamientos de conferencistas y expertos en los sistemas de salud, y se dieron a conocer avances en telemedicina, logística y otros componentes de este sector que, según la Andi, tiene una cobertura del 99% de la población, 93,6% de los medicamentos y del 97% de los procedimientos.