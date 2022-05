Ingenieros de petróleos demandaron a Gustavo Petro por vulnerar su buen nombre

Petro ha dicho que va a "dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo". Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

La ofensiva que ha emprendido el candidato presidencial Gustavo Petro contra las industrias extractivas le pasó factura. La Asociación de Ingenieros de Petróleos (Acipet) interpuso una tutela en contra del senador y aspirante del Pacto Histórico por declaraciones en las que ha asegurado que la extracción de recursos implica “graves delitos” contra las comunidades que se ven afectadas directamente. El gremio de profesionales dice que Petro ha vulnerado su derecho al buen nombre.

(Lea también: “Que nos venzan en juicio, pero uno justo”: Daniel Quintero se defiende)

“Hemos interpuesto una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del ciudadano Gustavo Petro Urrego, por la vulneración de los derechos de los profesionales de la ingeniería de petróleos”, anunció Acipet en un comunicado. Entre los derechos y principios que, dicen, ha vulnerado Petro, están: a la dignidad, a la honra, al trabajo, a la libre escogencia de la profesión, a la investigación científica, a reducir la pobreza, al medio ambiente sano, a la progresividad de los derechos humanos y la participación ciudadana.

Gustavo Petro se ha ido de frente contra el sector mineroenergético en esta contienda presidencial, pues una de sus banderas ha sido la transición energética. En concreto, Acipet lo demandó por declaraciones que dio el 18 de abril pasado en televisión. Dijo: “¿Qué exportamos nosotros? Carbón, petróleo y cocaína. Los tres producen violencia, no solo la cocaína. Para sacar petróleo matan comunidades, para sacar carbón dejan morir miles de niños sin agua y para sacar cocaína es a plomo limpio”.

(Le puede interesar: ¿Cuáles son las “marcas personales” de los candidatos presidenciales?)

@Acipet_CO interpone acción de tutela en contra de Gustavo Petro, @petrogustavo, actual candidato a la presidencia de la República por la vulneración de los derechos de los profesionales de la ingeniería de petróleos.



Conoce el comunicado oficial de nuestra asociación 👇 pic.twitter.com/LwJoQpMCvg — ACIPET (@Acipet_CO) May 13, 2022

El gremio de ingenieros considera que “las declaraciones del candidato desbordan su propio derecho a la libertad de expresión y atentan contra una de las industrias más importantes para Colombia, como lo es la industria extractiva”. Para Acipet es violatorio de sus derechos que se les endilguen “graves delitos”, sin denunciarlos de manera concreta, y se equipare a este sector de la economía con la violencia que genera el narcotráfico.

“Acipet no puede pasar por alto estas acusaciones, violatorias de los derechos de los ingenieros de petróleos y de miles de ciudadanos que con su aporte de mano de obra calificada y no calificada construyen patria desde esta industria”, reprochó el gremio en un comunicado. Y, si bien reconocieron la necesidad de una transición para que el país reduzca sus emisiones de carbono y logre la meta de un carbono neutro en 2050, consideran que el debate no se debe llevar de esta manera.

(Lea también: Bloque de artistas adhieren a la campaña presidencial de Gustavo Petro)

“Sus propósitos de ‘dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo’ y detener ‘los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera’, no pueden lograrse reemplazando un debate científico y económico con vagas referencias a delitos de lesa humanidad que no denuncia”, le insistió la asociación de ingenieros al candidato del Pacto Histórico. Petro aún no se pronuncia por la tutela.

El Tribunal debe decidir, inicialmente, si admite o no el recurso. Luego, notificaría a Gustavo Petro, quien tendrá que contestar las inquietudes de los ingenieros. Solo entonces los magistrados podrán tomar una decisión y definir si, en efecto, el candidato presidencial vulneró los derechos de los profesionales de hidrocarburos. Un debate sobre los límites en la libertad de expresión en las elecciones ad portas de la primera vuelta.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.