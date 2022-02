Jaime Alberto Martínez, el ‘tiktoker’ que quiere llegar a la Cámara por el Quindío

A quemarropa con Jaime Alberto Martínez Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Llegar al Congreso de una manera diferente, totalmente independiente, para poder llevar a cabo las grandes reformas que Colombia necesita. Para realizar nuestra campaña política lo hacemos a través de las redes sociales, principalmente en Tik Tok.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto?

Garantizar la educación gratuita en todos los niveles para los estratos 1, 2, 3 y 4. Para que todos los colombianos tengan las mismas oportunidades y así disminuir los niveles de pobreza.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La corrupción es la principal causante del mal funcionamiento del sistema. Si los recursos del Estado se invirtieran bien, muchas problemáticas sociales no tendrían razón de ser, y la mejor forma de combatir y acabar con la corrupción es eligiendo personas que durante su vida no hayan tenido ningún vínculo con actividades ilícitas. En Colombia, 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en la pobreza extrema, según el DANE. Necesitamos hacer los grandes cambios constitucionales y legislativos que sean necesarios para solucionar la desigualdad social y económica. Para combatir la inseguridad debemos reformar integralmente la Policía, fortalecer el aparato judicial y mejorar el sistema carcelario actual. Para controlar la deforestación se requiere de carácter urgente reformar las Corporaciones Autónomas Regionales para que ejerzan el control sobre el territorio.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No, lo importante es la implementación total de los acuerdos.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln?

Sí, el objetivo principal de una sociedad debe ser mantener la paz y la equidad social, y la principal función de los actores políticos es lograrlo.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Se debe de regular el uso de la marihuana para todos fines y generar un desarrollo económico sostenible alrededor de esta actividad. Respecto al aborto, estoy de acuerdo con la decisión tomada por la Corte Constitucional: mientras el Estado no le garantice a una madre los derechos fundamentales para su hijo, no la podemos juzgar como una delincuente por no querer traer a este mundo un niño o niña sin ninguna oportunidad. Esa es una decisión que debe de tomarla la mujer. Y con la eutanasia, estoy de acuerdo y se debe de tramitar con urgencia una ley estatutaria para otorgar protección constitucional y darle a una persona la oportunidad de morir dignamente en Colombia.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

En Colombia todos debemos tributar sin ninguna excepción.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Se necesita una reforma integral y estructural a la Policía, y el Esmad debe de continuar dándole una mayor instrucción sobre Derechos Humanos a sus integrantes.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Para garantizar la paridad y los derechos de la mujer se debe lograr la autonomía, la independencia económica, valorar el trabajo doméstico y fomentar la política de igual trabajo, igual salario.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Lo que hay que hacer no es reformar la Comisión de Acusaciones, debemos es cambiar a los congresistas corruptos de las maquinarias por congresistas independientes, que puedan dar resultados efectivos en la Comisión de Acusaciones. La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %.

¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La solución al problema de la corrupción es obligación de todos los colombianos, tenemos que votar por candidatos que no pertenezcan a las tradicionales maquinarias politiqueras que se han robado este país, castigando a los corruptos en las urnas y, desde el Congreso, efectuar un verdadero control político.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

El problema no es el Congreso, son los congresistas corruptos que han dañado su imagen. La solución está en nuestras manos: debemos votar por candidatos independientes que legislen para las mayorías y no para los grupos económicos dueños de Colombia.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, independientemente de quien esté en el gobierno de Venezuela, debemos de mantener relaciones diplomáticas y comerciales.

¿Cómo está financiando su campaña? Nuestra campaña la estamos financiando con recursos propios, para poder ser independiente a la hora de tomar decisiones en el Congreso de la República.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Nuestros principales problemas son: la corrupción, la pobreza, la inseguridad, el desempleo y el deterioro ambiental. Desde el Congreso vamos a hacer leyes que contribuyan de manera efectiva a solucionar estas problemáticas y vamos a acompañar al gobernador y a nuestros alcaldes a gestionar recursos del orden nacional para generar empleo, combatir la inseguridad, cuidar nuestros recursos naturales y lograr el desarrollo económico y social para el Quindío. Además, vamos ejercer el control político para que esto sea una realidad y no se roben los recursos públicos.

