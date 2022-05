“La lucha anticorrupción no es un tema solo de Rodolfo”: Rodrigo Lara S

Lara Sánchez fue alcalde de Neiva ente 2016 y 2019. Foto: Luis Eduardo Noriega A

Aunque esta última semana los candidatos presidenciales y sus fórmulas no pueden hacer campaña en plaza pública, no se quedan quietos. Este cierre, a días de la hora cero para las elecciones, han dedicado para reforzar sus propuestas en medios de comunicación, redes sociales y debates. El Espectador conversó de nuevo con Rodrigo Lara Sánchez dupla de Federico Gutiérrez, quien no niega el cansancio, pero ratifica la satisfacción por lo hecho. Para él, no hay tiempo de pensar en un posible escenario de perder, por ende, no piensa en la posibilidad de convertirse en representante en oposición al gobierno que resulte electo en segunda vuelta. Manifestó que no hay temor dentro de la coalición Equipo por Colombia de que Rodolfo Hernández les gane para enfrentarse a Gustavo Petro e insistió que la bandera principal del exalcalde de Bucaramanga, la lucha contra la corrupción, no es un tema de agenda exclusivo de él.

¿Cómo se siente al cierre de campaña?

Han sido momentos inolvidables, de recibir el calor y el afecto de las personas, de sentir la esperanza que hay en Colombia y, sobre todo, esa alegría que uno ve en los ojos de la gente. Eso demuestra cómo nos han venido conociendo y cómo ha venido creciendo el proyecto político y el compromiso de nosotros hacia Colombia y sus regiones.

A cinco días de las elecciones, ¿hicieron lo suficiente en esta campaña?

Claro que uno siente que se puede ir a más lugares, estrechar más manos, pero estamos satisfechos de todo el trabajo que hicimos.

Las encuestas muestran un crecimiento de Rodolfo Hernández, una reducción de Gustavo Petro y un estancamiento en intención de voto para ustedes, ¿cómo leen esos resultados desde la campaña?

Yo creo que nosotros hemos venido creciendo. Los que han venido decreciendo son ellos que llevan 12 años de campaña. Hasta hace tres meses no conocían a Fico y lo que muestran las encuestas es que estamos en segunda vuelta. Sabemos que las encuestas son la foto de un día. El resultado final es el día de elecciones. Me siento tranquilo porque hemos hecho la tarea, sentimos el afecto y el cariño.

¿Y cómo ven el crecimiento de Rodolfo Hernández que algunos analistas han asegurado que podría ser el que llegue a segunda vuelta con Gustavo Petro y no ustedes, según datos de encuestas como Invamer?

Con Invamer, Gustavo Petro nos lleva siete puntos, si no estoy mal, y nosotros le llevamos siete a Rodolfo. En ese sentido, estamos de segundos en esa encuesta, que además mostró una disminución de Petro. Repito, es una foto que mostró la intención de hace unos días y estamos seguros de que el resultado va a ser mucho mejor para nosotros. Federico es alguien que hace tres, cuatro meses no lo conocía nadie en el país. O sea, el grado de desconocimiento de Federico era casi superior al 80% y cada día lo conocen más personas, conocen nuestra propuesta y eso nos tiene con mucha tranquilidad y fe en los buenos resultados que se van a evidenciar el próximo domingo.

¿Tienen algún temor con relación a Rodolfo Hernández y ese crecimiento que ha tenido estos últimos días?

No, somos conscientes de nuestro trabajo. Sabemos que Rodolfo recoge un inconformismo, como lo es la lucha contra la corrupción, pero ese no es un tema solo de Rodolfo. Yo también luché contra la corrupción en mi municipio y fuimos los primeros en transparencia con resultados a nivel nacional. No es solamente hablar por hablar o decir por decir. Además, Federico no tiene ninguna investigación por corrupción y eso es garantía de que nosotros hemos sido transparentes en nuestras gestiones, de que gobernamos no solo con discurso, sino con eficiencia en la ejecución de nuestros planes de desarrollo y las obras durante nuestras alcaldías en Medellín y Neiva.

¿Cómo le fue en su tarea de atraer al centro político a la campaña?

Llegaron muchos sectores de centro y muchas personas que se identificaron con lo que yo significo al interior de la campaña, pero no es solamente lo que yo recojo, es lo que significamos los dos, es precisamente ese mensaje de unión a Colombia que transmitimos entre Federico y yo.

¿A quién destaca de figuras de centro que han llegado a la campaña de Federico Gutiérrez?

Claramente a Carlos Negret y a Bernardo Ordóñez. Dos personas representativas del centro, del Nuevo Liberalismo. Me siento muy complacido no solo por estas figuras, sino por las personas que me he encontrado del Partido Verde, del MAIS y de otros partidos como Cambio Radical, que han llegado acá y hoy están presentes en este proyecto. También la misma llegada del Partido Liberal, de las bases liberales con las que me he encontrado en las regiones, siempre dispuestos a aportar y apoyar. Todos estos apoyos nos hacen ver que este es un movimiento amplio, que recoge ese sentir y necesidad de unir a Colombia.

¿Ese trabajo de atraer el centro se ve reflejado en las encuestas?

Estamos de segundos, hace tres meses no llegábamos al 5% de intención de voto. Sí se ve un trabajo, pero no soy yo. No soy el resultado final, sino una suma más. He aportado con mis ideas, mi hoja de vida, con mi trabajo al recorrer a Colombia, al llegar a cada rincón del país a dar a conocer nuestro proyecto político. Eso es lo que he significado para esta campaña, no unos puntos de una encuesta.

¿El apoyo del Partido Liberal sí les será suficiente para pasar a segunda vuelta, sabiendo que varias figuras de la colectividad, como Luis Fernando Velasco, Julián Bedoya, Iván Agudelo, por mencionar a algunos, están en el proyecto de Petro?

Muchos están acá y lo he visto en las regiones, en cada sitio que visito, en cada espacio que comparto. Siento esa alegría y ese compromiso del partido, de los militantes, de su compromiso para con este proyecto político, que recojo con mi pensamiento liberales y las propuestas sociales que tenemos.

Cambiando de tema, ¿considera que la campaña sucia ha venido de todas las candidaturas?

Hay algo desafortunado en el país y es que se pasa esa delgada línea del respeto a la ofensa. Uno puede opinar o tener una idea en contra de las propuestas de un candidato, pero no se puede caer en la mentira, generar noticias falsas y conceptos erróneos sobre la otra persona que afectan la vida personal y familiar de los mismos. Esto no debería permitirse en el país. En mi caso, siempre he mantenido el respeto a la diferencia y la tolerancia en la política. Esa será mi posición para unir a Colombia, que seamos un país sin odios y resentimientos. Eso es lo que queremos y eso no implica que el debate político no se pueda dar, que las diferencias no puedan ser expresadas. Aquí no hay campaña anti nadie, aquí no hay campañas para quemar a nadie, aquí no hay campañas para enlodar a nadie.

A Federico se le ha criticado tener un tono en contra de Gustavo Petro, lo ha llamado bandido o que lidera el Pacto de La Picota, un pacto criminal. En ese sentido insisto, ¿los enfrentamientos, lo señalamientos y demás, vienen de todas las candidaturas?

Él no ha dicho algo que no sea mentira. Nosotros hemos condenado los ataques y las infamias. En otros candidatos no lo he visto y cuentan con campañas para quemar y enlodar a otros. Y no los he escuchado rechazar ese tipo de campañas.

¿Qué opina de que a la campaña de Federico Gutiérrez lleguen familias políticas tradicionales de la que algunos de sus miembros están vinculadas, investigados o condenados por corrupción y otros delitos? Me refiero, por ejemplo, a los Char en Barranquilla o los Gnecco en el Cesar.

Estamos construyendo país y queremos sentarnos con todos los sectores para construir y a unir a Colombia. No estamos con acuerdos debajo de la mesa, no estamos entregando el país a pedazos. Vamos a escoger a los mejores para que unan a Colombia. Aquí hay gente que tiene unos procesos, así como en otras campañas. No pueden decir que es solo acá, donde tampoco tenemos un discurso moralista de superioridad. Se ha hablado mal de la clase política, pero nos toca gobernar de la mano del Congreso, que por donde pasan las leyes y reformas. Repito, no estamos entregando nada a cambio. Generalizar por una imputación o por una investigación es un error. Yo he tenido procesos abiertos en la Procuraduría y Contraloría, la mayoría cerrados y eso no significa que soy un corrupto o funcionario deshonesto.

Es cierto que en la mayoría de las campañas hay personas que en algún momento fueron investigadas o tienen investigación en curso, pero quiero hacerle esa pregunta en estos términos. En el caso hipotético de que quiera volver a aspirar para la Alcaldía de Neiva o a la Gobernación del Huila, ¿aceptaría apoyos de los Andrade o Rodrigo Villalba o los González Villa, señalados de prácticas clientelares?

Cuando fui alcalde, tuve el apoyo del entonces senador Hernán Andrade. Me enfrenté al senador Rodrigo Villalba, que apoyaba a otro candidato. ¿Con quién goberné? Con todos los sectores políticos. Construí un gabinete con la participación de diferentes fuerzas, goberné con los 19 concejales, a pesar de que solo tenía cuatro que me respaldaron en mi candidatura. Y aquí no hubo nada que negociar o entregar. Así lo hice y le pueden preguntar a cada uno de ellos, que son testigos sobre cómo gobernamos durante cuatro años. Ese es el ejemplo. ¿Con quién vas a gobernar? ¿En contra de los 19 concejales?, ¿cómo van a pasar los proyectos? Sentémonos, discutamos los problemas del país, así como lo hice en Neiva. Sentémonos todos, pero aquí no hay acuerdos debajo de la mesa, no vamos a entregar nada a cambio para poder llegar.

La primera persona que empezó a hablar de la preocupación sobre la posible suspensión de las elecciones o la suspensión del registrador para nombrar uno ad hoc fue su hermano el senador Rodrigo Lara. Hoy las ventilan desde el Pacto Histórico. ¿Creen que esas denuncias tienen sustento?

Pues este martes debió haberse dado el golpe de Estado, pero no he visto nada. Cortinas de humos. Nosotros sí tenemos afán respecto a los resultados. Eso sí, no puede ser que en una elección en este país aparezcan un millón de votos a favor del candidato que está diciendo hoy que va a haber un golpe de Estado. Eso nunca había pasado en la historia de Colombia. Jamás y, por supuesto, nos genera las dudas. Por eso le pedimos a los testigos, jurados y ciudadanos estar atentos a este resultado electoral que se va a dar el próximo domingo, a cuidar las elecciones y a cuidar a Colombia. Soy respetuoso de la institucionalidad, lo hice como alcalde, respeté la Policía, las FF.MM., los entes de control, la democracia y los resultados electorales. Algunas veces a favor y otras veces adverso. Cualquiera que sea el resultado, lo vamos a respetar.

¿Sienten las garantías suficientes para este 29 de mayo, teniendo como precedente lo ocurrido el 13 de marzo?

No, genera todas las inquietudes e interrogantes. Por eso le pedimos a todos los órganos internacionales y veedurías que se puedan establecer en el país que cuiden estas elecciones.

¿Qué cambio ofrece Federico Gutiérrez, como pregona en su campaña, sabiendo que lo gradúan como el presidente continuista?

¿Por qué continuista? Cuando fue alcalde derrotó al uribismo en Medellín.

Pero él fue candidato a la Alcaldía de Medellín del Centro Democrático en 2011...

Sí, entonces vamos a decir que Gustavo Petro es hoy guerrillero porque lo fue hace 30 años. ¿Es justo eso? Creo que no. Miremos hacia adelante: cómo estamos, cómo nos hemos comportado, cómo hemos gobernado, porque si no, arrastremos todo el lastre. Yo inicié militando con Sergio, estuve con Enrique Peñalosa que estuvo en el Partido Verde, ¿entonces no puedo estar hoy acá? Miremos el momento que cada uno juega, o sino digamos que nos estamos enfrentando a un guerrillero, porque lo fue. O dígale a Federico que es fajardista, porque él pasó por Compromiso Ciudadano. ¿Por qué no dicen que él es el candidato de Sergio Fajardo? Él fue presidente del Concejo en la alcaldía de Fajardo. Reitero, miremos el momento actual. Creo que Federico tiene la capacidad y la independencia. Votó a favor del Acuerdo de Paz. Hoy representamos un cambio, pero no es un cambio de salto al vacío, como lo hizo Venezuela. Es un cambio a lo seguro para mejorar la salud, para invertir en vías terciarias, para producir insumos agrícolas, otorgar créditos a los campesinos, cubrir las cosechas. Colombia quiere un cambio y acá va a haber un cambio desde el enfoque de las regiones, construcción territorial, lucha contra la corrupción. Y no será un cambio para hacer lo que se hacía hace 30 años. Es un cambio seguro.

En caso de pasar a segunda vuelta, ¿en qué se concentrarán en esos 20 días de campaña para llegar a la Presidencia?

En seguir recorriendo las regiones, trabajar calle a calle, voto a voto, como lo hemos hecho y buscando unir a Colombia. Entre más generemos odio en este país, más difícil será después unirnos. Entre más ataquemos a la persona y a las ideas, más difícil será unirnos. Hacemos un llamado de respeto a todos.

¿Cuál será su rol como vicepresidente?

El tema de la salud. Estaré enfocado en las reformas trascendentales a la salud. No voy a ser ministro, hasta ahora creo que no. Y, además, vamos a aportar en todo lo relacionado con educación, superación de la pobreza y la exclusión, la lucha contra la corrupción. Esos aspectos, con un enfoque territorial y de las regiones, va a ser el papel que voy a desempeñar. Ahora, Federico será el presidente. Lo que él quiera y diga, además de las funciones que están constitucionalmente dadas.

En el caso de que en segunda vuelta no ganen ustedes, sino Petro, ¿qué rol haría desde la Cámara en la curul de la oposición?

La responsabilidad de seguir trabajando por este país, como lo he hecho durante toda mi vida, siempre desde lo propositivo. Que sea la voluntad de Dios y de los ciudadanos la que determine el camino que vamos a seguir. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar.

¿Estarían dispuestos a sentarse con Petro, en caso de ser presidente?

Así como creemos que vamos a ganar, nos vamos a sentar y nos tendremos que sentar a recoger parte de las propuestas para a unir a Colombia. Unir a Colombia no es solamente con los que vamos a ganar, es con los sectores que están en la otra orilla, porque finalmente el que tiene que ganar es el país.

¿Cómo ve la campaña de Sergio Fajardo, que ha caído bastante en intención de voto?

He extrañado mucha esa posición de tener una campaña anti Fico, me parece que no representa lo que ha sido Sergio durante tantos años. Yo conocí a un Sergio enfocado en las ideas, en la decencia y el respeto.