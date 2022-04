“Mi llegada es un mensaje de que no hay cálculos políticos”: Rodrigo Lara Sánchez

Rodrigo Lara Sánchez es hijo del exministro Rodrigo Lara Bonilla. Foto: Óscar Pérez

Se habló de muchas personas con las que el candidato presidencial Federico Gutiérrez tanteó o habló para ofrecerles que fueran su fórmula vicepresidencial, que sea verdad o no, a quien le llegó la invitación fue a alguien que no estaba en el radar político ni de los medios y, mucho menos, en el radar que lo posicionaran como alguien cercano al exalcalde de Medellín o con el que tuviera un pasado de trabajo político. Rodrigo Lara Sánchez había participado en política, pero de la mano de Sergio Fajardo, Antanas Mockus y la Alianza Verde. Fue alcalde de Neiva entre 2016 y 2019, período en el que conoció a Gutiérrez, cuando era su colega, y tejieron una amistad y cercanía. El Espectador habló con Lara Sánchez sobre su rol como candidata vicepresidencial, los comentarios que suscitó su decisión y su posición sobre temas como diálogos con el Eln, eutanasia y aborto.

Le puede interesar: Federico Gutiérrez y sus propuestas presidenciales.

¿Cómo llegó la invitación de Federico Gutiérrez para que fuera su fórmula vicepresidencial?

Entablé una amistad con él desde que éramos alcaldes y la hemos cultivado. Después de que termina la consulta, lo llamó y le pido que lidere un frente amplio y me ofrecí en lo que pudiera ayudar. Él me dijo que le gustaría que entrara a la campaña, yo lo pensaba más por el lado de trabajar desde el Huila, sin embargo, dos días antes del anuncio me expresó que había pensado mucho y que siempre llegaba a la conclusión de que yo debería ser su fórmula y acompañarlo. Fue una gran sorpresa. No me lo esperaba y le pedí un tiempo para pensarlo y discutirlo con mi familia.

¿Le costó tomar la decisión?

Sí, mucho, por la responsabilidad que implica este rol. Ser la fórmula de Fico significa entender la problemática del país, que viene de un estallido social y unas inconformidades que piden un cambio. Eso es lo que recaerá en quienes lleguen al próximo gobierno y eso afecta planes personales y familiares. No fue fácil tomar la decisión, pero entiendo que tengo experiencia que aportar y en estos momentos soy uno más en este trabajo.

¿Usted votó por Federico en la consulta?

No, yo no voté por él, voté por Fajardo.

¿Alguna vez Fajardo lo invitó a la campaña?

Muchas veces: a participar del comité del Huila, también la dirección de la Alianza Verde, pero desde que terminé la Alcaldía me alejé por completo de la participación política. Vi con mucha ilusión lo del Nuevo Liberalismo, no obstante, decidí no entrar por cómo salió mi hermano, a quien le cerraron las puertas para participar como precandidato presidencial.

¿Es decir, del Nuevo Liberalismo lo invitaron?

Sí, me reuní con Carlos Fernando y Juan Manuel. Y también con líderes del Nuevo Liberalismo como el exfiscal Alfonso Valdivieso e Iván Marulanda.

¿Se podría decir que lo de su hermano fue la ruptura para no acercarse en definitiva a la Coalición Centro Esperanza?

Creo que eso fue en buena parte, y también el desaliento que generaban. Tantas discusiones en el interior de la coalición, el uno atacando al otro, un mensaje al país de no unión. Eso me impulsó a no entrar.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

¿Qué piensa sobre los comentarios que suscitó esta aspiración en la Alianza Verde?

Primero, no soy parte de la Alianza Verde. Como dije, después de terminar la Alcaldía me alejé del partido. No tengo ni un concejal, edil, representante a la Cámara o senador. No me involucré en la campaña al Congreso ni a la consulta. Como cualquier ciudadano, tomé la libertad de entrar a un proyecto político porque vi una opción de construir una Colombia donde todos tuvieran espacio. Y aquí resulta que de un lado son los buenos y que cuando se cambia ya no es tan bueno. En política se puede cambiar de posición, lo que no se puede es comprometer los principios y valores. Esos siguen intactos.

¿Le afectaron esos comentarios?

Llevo muchos años participando en política, escuchando y siendo respetuoso. En el país, desafortunadamente, se atacan a las personas y no a las ideas, y pues uno va cogiendo cuero suficiente para tolerarlo. Jamás voy a contestar de manera irrespetuosa un desagravio o un insulto. Esa no es mi manera de actuar. No tengo odios ni resentimientos por nadie.

¿El proyecto político de Gutiérrez se distancia con el de otras figuras que en el pasado usted apoyó, como Mockus o Fajardo?

Creo que hay un espectro más amplio en la política, pienso que aquí hay un llamado, y algo que hace diferencia y es precisamente la intención de construir una Colombia desde las regiones. No es un discurso político, sino una apuesta. Debemos apostarle a una visión más amplia, no solo de un sector, no solo del centro, que es de donde vengo, sino que queremos que estén representados la derecha, la izquierda y el centro, por supuesto, en la búsqueda de lo fundamental para el país. Aquí veo mucha posibilidad de construir. No he perdido mi esencia y no voy a cambiar de la noche a la mañana. Soy fiel a mis principios y valores.

Cuando quedaron los tres candidatos de las consultas y se especulaba quiénes serían sus fórmulas vicepresidenciales, se hablaba de qué aportarían estas personas, si votos, experiencia, relaciones. ¿Qué llegó a aportar usted?

Pienso que la experiencia de una persona que viene de región, que ha gobernado en este país con decoro, transparencia y eficiencia. Están los resultados de nuestra gestión, que fue reconocida por diferentes órganos y la ciudadanía. Nadie se imaginaba que un alcalde de una ciudad intermedia sin más experiencia política, sin caudal electoral, pudiera llegar a ser fórmula vicepresidencial. Esto es un mensaje de que aquí no hay un cálculo político de votos, de maquinarias. Sí una apuesta política de una visión de Colombia que se tiene que construir desde las regiones.

Desde 2018 hubo un entendimiento sobre la equidad y la inclusión con las fórmulas vicepresidenciales. Tanto Iván Duque como Gustavo Petro tenían a mujeres coequiperas. De las ocho fórmulas, cuatro no tienen mujeres, entre ellas ustedes. Otras cuentan con hombres negros que representan la inclusión de la población afro. ¿Cree que la fórmula de dos hombres mestizos les puede costar?

Pienso que no, porque estamos en una apuesta amplia. El hecho de tener a alguien que represente una ciudad intermedia es un mensaje importante para la sociedad. También represento ese mundo que no es tan político, que no he heredado nada, pues mi papá se murió cuando tenía 12-13 años y poco interactué con él. Lo que he hecho ha sido a pulso. Ahora, por supuesto que la mujer tendrá liderazgo en nuestro gobierno, las minorías tendrán representación. Estamos hablando de una construcción participativa y diversa, y aquí todos caben.

También: “Álvaro Uribe tiene su candidato, ellos tienen su partido”: Federico Gutiérrez.

Ya que menciona a su papá, al exministro Rodrigo Lara Bonilla, ¿qué lo llevó en un principio a lanzarse a la política y ahora regresar a la política, sabiendo lo que le pasó a él y hoy siguen amenazando y asesinado líderes sociales y políticos?

Cuando entendí que los políticos tomaban decisiones importantes y pensé en un momento que podía hacerlo, fui entrando poco a poco en la política y terminé en una campaña, poniendo mi nombre inicialmente al Senado, después a la Alcaldía, donde obtuve la segunda votación, y en la elección siguiente gané con la votación más alta. Terminé mi gestión entendiendo que hay que cerrar ciclos y volví a mi profesión como médico. Con la invitación de Federico vi un momento histórico para poder contribuir y tomé la decisión junto a mi familia, entendiendo lo riesgoso que es. Sin embargo, mi labor como político ha estado alejado del odio, precisamente por la historia de violencia del país. Siempre predico el respeto por el otro y la diferencia.

Tras el anuncio de su fórmula vicepresidencial, la gente criticó que cómo un hijo de Rodrigo Lara Bonilla llega a la campaña de un candidato que cuando fue alcalde tuvo un secretario de Seguridad con nexos con la Oficina de Envigado...

Yo también tuve funcionarios que cometieron errores y fueron apartados. Por supuesto que uno escoge con quién trabajar revisando su historia y hoja de vida, pero nadie piensa que va a nombrar a una persona con nexos con grupos delincuenciales. Conozco a Federico hace 6-7 años, vi su actuar como alcalde, la responsabilidad es personal y cada uno debe responder por sus actos. Que funcionarios públicos cometan actos de corrupción o se les encuentren relaciones con grupos al margen de la ley no es algo aislado en este país, lamentablemente. Y pasa que personas en las que se confió terminan defraudando. Eso pasa en el ejercicio de lo público y es muy desafortunado. Por eso quienes incurran en actos contra la ley tendrán que ser apartados y responder ante la justicia.

¿Cómo califica la gestión del presidente Iván Duque?

Hay aciertos como la política de vacunación. Lo digo como médico, Colombia hizo un gran trabajo en el tema y el presidente lo encabezó con muy buenos resultados, cuando muchos no creían y lo atacaban y decían que nunca iban a llegar las vacunas y que Colombia era un fracaso. Aquí se ha vendido una historia de la fracasomanía que resulta finalmente en réditos electorales. Lo que quieren es generar desilusión, desconfianza para captar toda esa desconfianza y convertirla en votos. Yo siempre he estado del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío y entiendo las dificultades que hay para poder llenar ese vaso y poder superar problemas como la pobreza, hambre, desempleo en el país.

¿Y qué desaciertos?

Los aciertos son a los que me puedo referir. Siempre he sido muy respetuoso con todos los gobiernos. Veo las cosas positivas que se hacen y lo negativo se lo dejo a los ciudadanos del común que ven lo que hace falta, que ven los errores que cometen los gobernantes.

¿Qué puede decir acerca de que la campaña de ustedes es la del continuismo de Iván Duque?

Lo que está bien hay que seguirlo. ¿Por qué pensar que vamos a refundar la patria y a transformar todo lo bueno? Hay aspectos que han venido funcionando bien, por qué no continuar con estos, como la política de vivienda. Claro que todo es susceptible de mejorar y corregir. Por ejemplo creo que el país necesita que se luche más contra la corrupción. Aquí hemos dicho que vamos a apoyar el proceso de paz y su implementación. El eje central deben ser las víctimas, y si le exigimos al Estado, también hay que exigirles a todos los actores para que cumplan. Tienen que resarcir el daño.

Tocando el Acuerdo de Paz, uno de los temas que se ha planteado desde el uribismo es la reforma de la JEP para crear una sala especial para los militares, ¿ustedes están de acuerdo con esta propuesta o con la idea de buscar reformar los Acuerdos?

Aquí no vamos a andar con un retrovisor, vamos a ir hacia adelante. La paz no se construye con un solo actor. Para el reconocimiento de la verdad deben participar todos los actores del conflicto, no solo los victimarios, también las Fuerzas Militares con los errores que pudieron haber incurrido durante los años de violencia. Es importante fortalecer la JEP en torno a la verdad, la reconciliación, la no repetición. Vamos a seguir adelante con la implementación, pero pidiéndole a todos los actores que cumplan con lo prometido dentro del Acuerdo.

Hay quienes señalan que el presidente Duque ha incurrido en participación política indebida a favor de la campaña de ustedes, ¿qué opinión le merecen estos señalamientos?

Serán los entes de control los que determinen si un funcionario o no está participando en política. Al presidente Duque le tengo respeto por la generosidad que tuvo su gobierno de escucharme y ayudarme a trabajar por mi región.

Más: ¿Participación en política? Alcaldes cuestionados por arengas a Federico Gutiérrez.

De ser gobierno, ¿cómo cree que serán las relaciones con el Congreso, sabiendo que el Pacto Histórico es la bancada mayoritaria?

De respeto. Cuando llegué a la Alcaldía en Neiva solo había cuatro concejales de 19 que me apoyaban. Construimos una relación con respeto, con propuestas y eso es lo mismo que le vamos a proponer al Congreso. Hay unos temas profundos que tendremos que discutir, sin sumergirnos en la politiquería, la corrupción y el clientelismo ramplón. Este país merece soluciones serias y vamos a construirlo desde las regiones, y ellos serán actores también, como son los actores sociales, como son los jóvenes, las minorías. Jamás he hecho negociaciones debajo de la mesa.

Sabiendo el capítulo de su hermano Rodrigo Lara Restrepo con el Nuevo Liberalismo y que no ganó Alejandro Gaviria, a quien él apoyó en la consulta, ¿cree que hay posibilidades de que se una a la campaña de ustedes?

No sé, creo que no soy el indicado para responder esto. Habría que preguntarle a él. Yo le comenté en qué estoy, antes de manifestar públicamente mi llegada a la campaña. Soy respetuoso y los temas de familia están por encima de los políticos.

¿Le ha hecho la invitación?

No, pero no quiere decir que no lo pueda hacer.

Como médico, ¿cómo evalúa el sistema de salud y qué reformas requiere este?

Ahora tenemos una cobertura casi del 100%, cuando 30 años atrás era del 25%. Claro que hay unas falencias en el sistema y cosas por cambiar. A mi criterio, hace falta más vigilancia y control para evitar el detrimento de los hospitales y clínicas, quienes terminan con unas deudas impagables. Hay que mejorar el flujo de los recursos a los centros médicos y evitar esta intermediación de las Eps. Hay que reconocer el papel de administrador de las Eps en la medida en que trabajen en la prevención y promoción de salid y mejoren los indicadores de salud de los afiliados. Estoy en desacuerdo con aumentar la integración vertical por parte de las Eps, tiene que limitarse. Se debe de trabajar más por la calidad en la prestación del servicio, que lleguemos a zonas más apartadas, por eso la apuesta de telemedicina, y de poner en el centro al paciente y al talento humano en salud, hoy en día maltratado, sin estabilidad laboral.

¿Diálogos con el Eln? A Federico Gutiérrez se le ha escuchado un discurso más de sometimiento...

Mientras no tengan gestos de paz, no se puede hablar de diálogos de paz. Ellos deben de demostrarlo con voluntad, dejando de hacer atentados, de secuestrar, de intimidar a la población. Esto siempre lo he creído.

Federico ha manifestado no estar de acuerdo con lo que la Corte ha fijado en materia del aborto, como médico, ¿qué postura tiene frente a la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia?

Yo soy católico primero, soy médico y tengo objeción de consciencia para estos temas. Jamás los he practicado y jamás los haré, pero soy respetuoso de las decisiones de la Corte. Creo más bien en la educación sexual y reproductiva, en trabajar por la prevención del embarazo de las adolescentes. Esto es un tema de salud pública, en el que el Estado debe de garantizar las condiciones para que las mujeres no terminen muriendo en manos de personas inexpertas.

O sea, ¿no acompañaría el referendo antiaborto que lidera David Barguil, que hace parte de la coalición de su campaña?

No lo impulsaría. No lo hago porque soy respetuoso de las decisiones de la Corte. Entiendo la diversidad de los pensamientos, pero le apuesto más a la prevención y a la promoción. Allí es donde me voy a enfocar más.

¿Reforma a la Policía y el Esmad, sabiendo lo que se vivió el año pasado con el paro nacional?

Fui alcalde y tuve el apoyo del Esmad. El problema no son las instituciones como pretenden hacer ver en este país. Siempre se va a requerir alguien que defienda a los ciudadanos y las libertades. Creo que sí se necesita de fondo trabajar más en el tema de la defensa de la vida, de los derechos humanos.

¿Impulsaría políticas públicas o leyes como la identidad de género para la población LTGBT?

Hay desarrollo de diferentes temas de inclusión, estamos en un país pluralista que permite la diversidad y en donde hay que garantizarles los derechos a todas estas personas. Lo trabajé cuando fui alcalde y es trabajar por una sociedad moderna que respeta y entiende la diversidad, que tolere al otro.

¿Qué opinión le merece la campaña del principal contendor que tienen ahora, Gustavo Petro?

Lo he dicho muchas veces. En este país es importante tener pesos y contrapesos, y esa es la democracia. Hoy está en juego una propuesta que busca fortalecer la democracia, las instituciones, velar por las libertades y trabajar de manera unida desde las regiones en la construcción de un país. No queremos dar un salto al vacío y pensar que hay que cambiar por cambiar, con propuestas que a veces no son realizables. Los colombianos serán los que elijan entre este modelo y el que propone Gustavo Petro.