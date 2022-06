“La Registraduría no debe auditarse a sí misma”: magistrado del CNE

Luis Guillermo Pérez, magistrado del CNE. Foto: OSCAR PEREZ

No hubo auditoría internacional independiente a la que hace la Registraduría para la primera vuelta presidencial, sin embargo, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) no pierde la esperanza de que sí se logre para el próximo 19 de junio, pues, a juicio del magistrado Luis Guillermo Pérez, “la Registraduría no debe auditarse a sí misma”.

Sin embargo, tras una conversación entre la Registraduría y la Procuraduría tampoco hay luces de que el tribunal electoral haga su propia auditoría, usando la misma firma que contrató la Registraduría y que ya tiene los softwares y todo el andamiaje para la segunda vuelta. Según explicó Pérez, hay varios problemas.

Pese al llamado del Presidente @IvanDuque y los recursos otorgados por @Minhacienda, como magistrado del CNE advierto que no habrá auditoría internacional contratada por el CNE sobre los softwares para la elección presidencial del 19 de junio. Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/YdiPamZKoZ — Luis Guillermo Pérez (@LuisGPerezCasas) June 1, 2022

Primero, el CNE no es ordenador del gasto entonces no puede contratar directamente con la firma, sino a través de la Registraduría. Segundo, la Procuraduría reiteró que no puede haber doble contratación y el objeto del contrato debe ser distinto al que firmó la Registraduría. Y tercero, la posición de la Procuraduría y la misma Registraduría desconoce las funciones constitucionales del tribunal electoral.

“Nosotros el máximo órgano de inspección, control y vigilancia del proceso electoral. El registrador no puede auditarse a sí mismo y tener una doble auditoría genera mayor seguridad para la ciudadanía y las fuerzas políticas”, dijo el magistrado en Caracol Radio.

De proceder con esta contratación, el CNE y la Registraduría pueden ser objeto de investigación y sanción disciplinar. “La Procuraduría ha reiterado que la contratación que se haga en esa auditoría no puede coincidir con el mismo objeto de la auditoría contratada por el registrador, pese a que las diferentes comisiones electorales de seguimiento electoral y el CNE hemos advertido a la de que se tratan de auditorías de naturaleza diferente, aunque tengan el mismo objeto”, agregó Pérez en la entrevista.

“Los tiempos son ajustados y, si se espera a tener todo desde cero, en dos semanas no vamos a ver avocados a la misma situación que nos encontrábamos el 24 de mayo”, es decir, a la imposibilidad de tener una auditoría independiente a la de la Registraduría, por más de que la haga la misma firma que contrató la entidad.

