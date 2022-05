La U anuncia consecuencias disciplinarias a los que apoyen a otro que no sea Fico

El Partido de la U ha advertido posibles consecuencias disciplinarias a los que brinden su apoyo a candidaturas diferentes a la de Federico Gutiérrez. Foto: José Vargas

Buena parte de los partidos tradicionales están con Federico Gutiérrez. No obstante, en sus filas se han creado pequeñas disidencias que han buscado apoyar a otros candidatos, sobre todo Gustavo Petro. Ante esta tendencia, el Partido de la U salió al paso a posibles adhesiones al Pacto Histórico.

A través de un breve comunicado, firmado por Jorge Luis Jaraba, secretario general y representante del Partido de la U, la colectividad advirtió posibles consecuencias a los que decidan apoyar a cualquier otro candidato que no fuera Federico Gutiérrez. “En tal sentido, informo particularmente a nuestras credenciales Nacionales, Departamentales y Municipales, que les está prohibido Constitucional, Legal y Estatutariamente apoyar a un candidato diferente, so pena de iniciarse las actuaciones disciplinarias en su contra”, reza el comunicado.

Según la U, el miembro que llegue a apoyar a otro candidato estaría incurriendo en “doble militancia”. La principal razón, como lo recordó la colectividad en el comunicado, es que se le otorgó oficialmente la credencial a Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara.

El Partido de la U no es la primera colectividad que ha hecho estos llamados de atención. Antes de ellos, los conservadores también llamarón la atención a posibles disidencias que expresaran su apoyo a otro candidato que no fuera Federico Gutiérrez. Por otro lado, los partidos Cambio Radical y Partido Liberal tienen sus apoyos en su mayoría con Gutiérrez, pero hay pequeños sectores que apoyan a Petro. Sin embargo, hasta el momento no han dado ninguna orden de este tipo a sus militantes.