Laureano Acuña niega que audios en su contra hablen de compra votos

Laureano Acuña, senador del Partido Conservador, negó que audios en su contra sean sobre compra de votos. Foto: Cortesía

Un día después de conocerse los audios en los que supuestamente el senador Laureano Acuña habla de comprar 70.000 votos, el también conocido como el Gato Volador se manifestó sobre los señalamientos y los negó completamente. Acuña calificó las acusaciones como “graves y tendenciosas” y anunció acciones legales en contra de Miguel Ángel del Río, abogado que dio a conocer dichas conversaciones.

Según Acuña, lo revelado por del Río no corresponde con la denuncia, pues nunca dijo que iba a comprar votos. “Afirma que voy a ‘comprar 70.000 votos’ pero por ninguna parte del audio eso dicen mis palabras o se menciona ese delito de corrupción. El senador y candidato conservador calificó todo como “una conversación coloquial propia de nuestra región donde dos amigos conversan de manera espontánea”.

Supuestamente, de acuerdo con lo dicho con Acuña, el diálogo realmente trata sobre lo costoso que son los debates políticos en el Atlántico, “y que para alcanzar un escaño se necesitan mínimo 70.000 votos”. En este sentido añadió que cuando habla de zonificación hace referencia a que al menos deben tener 150.000 afiliados que se identifique con sus propuestas.

Puede ver: Procuraduría abre indagación preliminar contra senador Laureano Acuña

Tras dar explicaciones, Acuña anunció acciones judiciales en contra de Miguel Ángel del Río, una denuncia en el ámbito penal y una queja disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura, por supuestas faltas éticas en la labor como abogado. Por último, hizo un llamado a “no romper filas” ante los supuestos ataques.

La respuesta de Acuña se debe a los audios publicados por el abogado Del Río. En ellos, el denunciante asegura que dicha conversación ocurrió durante una sesión del Congreso y se habla directamente de que Acuña habría dicho que “mínimo tenemos que comprar 70.000 votos”.

Al escuchar el audio, se alcanza a escuchar la conversación de este con Edison Massa. En ella estarían hablando de la estrategia electoral en el Atlántico. “Yo lo que quiero que entiendas, viejo Massa, es que el Atlántico es más costoso que cualquier departamento. Ya es el momento de ponernos a sacar cuentas porque yo tengo mi techo. Yo también tengo mis compromisos por fuera que no puedo dejar tirados”, expresó Acuña en los primeros segundos de la conversación publicada.

“Bien sea que vaya con quien vaya, contigo en el Atlántico lo que me da es tranquilidad que no nos van a derrotar. Yo por fuera voy a hablar con unos alcaldes directamente y ponemos unos voticos al Negro Martínez, al Negro pea pea o al que sea. Yo al final puedo decirle al alcalde: vota por mí, mi hermano y vota por una Cámara aquí pa’ que te ganes un billetico y con esa platica lo pones a votar y yo me desenredo”, se escucha en la otra porción del audio, en la que ya se comienza a hablar de dinero.

Hay algunas porciones del audio que son inaudibles, pero al mismo tiempo se alcanza a escuchar porciones que dejan mal parado a Acuña. “Los manes quieren ganarse su platica”, dice uno de los extractos. “Los manes van a coger los tres concejales ahí de sus amigos para poder después tomar pero ellos al final tienen que dar de su cuenta su bocado”, reza otro de los apartes.

La parte mas comprometedora del audio hablaría de la compra de 70.000 votos, esto se podría determinar así si se tiene en cuenta las frases anteriores, pues el senador solo dice que tocaría comprar 70.000: “A revisar que es lo que tenemos que movilizar aquí en el Atlántico pa’ poder cuadrar 70.000 votos, mínimo tenemos que comprar 70.000″. Luego habla de la estrategia con la que sacaría esa cifra en el Atlántico.