Lo que debe saber de Verónica Alcocer, esposa de Petro y próxima primera dama

El presidente electo Gustavo Petro con su esposa, y ahora primera dama, Verónica Alcocer. Foto: Mauricio Dueñas Castaneda

“Mi presidente, te amo”, escribió Verónica Alcocer en su perfil Instagram al publicar un video del beso que le dio a su esposo, Gustavo Petro, en el discurso que éste proclamó desde el Movistar Arena, luego de que los colombianos lo eligieran su próximo presidente. Meses antes, en una reunión privada que luego se filtraría, Alcocer le decía al equipo de Petro, con él al lado, que su marido “es muy terco” y que tenía que dejarse asesorar si quería ganar la Presidencia. “Pero él (Petro), si quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer, porque el concepto es ganar”, dijo.

Dos facetas de la primera dama que llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. La incursión de Verónica Alcocer en la política ha dejado entrever que no se parece a ninguna de sus antecesoras en el cargo. Y el momento en el que llega a ocupar esa posición coincide con una coyuntura histórica en la que los feminismos obligan a reevaluar el rol que se les impone a las esposas de los jefes de Estado, generalmente relegadas a cumplir cierto tipo de labores sociales o impulsar causas relacionadas con el cuidado o la infancia.

Alcocer nació en Sincelejo, el seno de una familia que, probablemente, no votó por Gustavo Petro. “Casi que he dejado de ver a la mitad de mi familia por el tema político, porque no lo apoyan”, le dijo en una entrevista a Vanessa De la Torre. Su abuelo fue alcalde en dos ocasiones y en 2019 se habló de una posible campaña de ella a ese mismo cargo, pero finalmente lo declinó. Para entonces, Alcocer mantenía el perfil bajo que la había caracterizado desde que Petro era congresista. Incluso, cuando fue alcalde de Bogotá, en 2012, la primera dama de la ciudad no figuraba.

Hasta que, en enero de este año, Verónica Alcocer abrió su cuenta de Twitter. Sus primeras publicaciones la mostraban a ella en ferias y fiestas. “Gozándome las fiestas del 20 de enero junto a los protagonistas de esta celebración: los músicos de las tradicionales bandas, quienes preservan nuestro legado cultural”, trinó desde su natal Sincelejo. En sus primeras publicaciones, no mencionaba siquiera a su marido, a pesar de que ya era claro que Gustavo Petro aspiraría a la Presidencia. Entretanto, Alcocer posaba para revistas de moda y enaltecía la cultura colombiana.

Se robó miradas en las fiestas populares de distintos lugares de Colombia, así como titulares en la prensa y reacciones en redes sociales. Hasta que Verónica Alcocer se volvió en un personaje imprescindible para la campaña de Gustavo Petro. “El rol de la primera dama siempre ha estado marcado un poco por las funciones del Estado. Tienes que hacer esto o aquello, te encuadran. Pienso que una persona que tiene un cargo de ese tipo tiene que marcar la dirección de qué es lo que quiere hacer y con qué es lo que cuenta para ayudar”, le diría a la revista Bocas sobre las aspiraciones que tiene.

Tampoco estuvo exenta de polémicas. Entre los videos filtrados de conversaciones privadas de la campaña de Petro, hay uno en el que Alcocer denigra a una periodista y dice que solo ascendió acostándose con sus jefes. Las periodistas colombianas rechazaron al unísono tremenda insinuación y la próxima primera dama reconoció su error. “Pido sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto, que no representan mis ideas”, escribió en Twitter.

Por esos días, había publicado un video en esa misma red social en la que, sin referirse directamente a los llamados “Petrovideos”, Verónica Alcocer aseguró: “Siempre pensé que cuando mi marido, Gustavo Petro, tuviera la opción de ganar la Presidencia de Colombia, sería víctima de un atentado. La verdad, con temor, me imaginaba que este sería con balas. Como en tantas ocasiones ha ocurrido en este país con líderes y lideresas sociales y candidatos progresistas. El atentado no se lo han hecho con balas, sino a través de un atentado mediático”.

Apreciad@s colombianos y colombianas: les hablo por mi familia, por la democracia y por Colombia🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/AQWakAc8zt — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) June 11, 2022

Hace unas semanas, Juliana Hernández, directora de la organización Artemisas le dijo a El Espectador sobre el rol de Alcocer en esta campaña: “Verónica Alcocer es conocida en su círculo como una mujer muy fuerte e inteligente. Más allá de eso, hay que entender este momento como uno en que la historia pide que las mujeres sean protagonistas. Una campaña de un hombre que no tenga una mujer a su lado (no detrás de él), hoy cuando los feminismos y el movimiento de mujeres han cogido tanta fuerza a la hora de reivindicar la presencia de nosotras en los espacios de toma de decisiones, casi que deslegitima cualquier aspiración”.

Abogada de la Universidad de la Costa, madre de un hijo y dos hijas —Sofía y Antonella, ambas con Petro—, quiso ser monja y dice que admira a dos primeras damas: Michelle Obama y Ana Milena Muñoz, esposa de César Gaviria. Ha reconocido que en su paso por esta campaña está haciendo política, aunque ha descartado, por ahora, lanzarse a un cargo de elección popular cuando se lo han preguntado directamente. Va a cumplir 22 años de casada con el próximo presidente de Colombia y ella misma llegará a Palacio con un reconocimiento y un protagonismo en la escena nacional del que pocas antecesoras pueden preciarse.

