“Lo que pasó va a quedar en los anales de la historia”: Rodolfo Hernández

Hernández sacó 5.953.209 votos, es decir, el 28.15% del total de votos. Foto: Mauricio Duenas Castaneda

Tras recibir los resultados de la primera vuelta presidencial, adicional de su discurso a través de Facebook Live, Rodolfo Hernández, la segunda votación de la jornada, dio su primera entrevista a Janiot PM, en la que reiteró que su trabajo en estos 20 días de campaña será reiterar y converse sobre su discurso de “no mentir, no robar y cero impunidad”.

“Para la segunda vuelta me toca seguir trabajando y seguir con el mismo discurso, que es no robar, no mentir, no traicionar, cero impunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo lo que hemos venido haciendo. No decir mentiras a la ciudadanía y prometiendo un gobierno que va a actuar con lógica, ética y estética, como lo hicimos en la Alcaldía”, dijo en entrevista con Patricia Janiot.

Hernández prometió que continuará con lo bueno que hay, pero especialmente corregir lo malo que, para él, es “sacar a todos esos ladrones que se están metiendo en Senado, Cámara, en cargos importantísimos del poder Ejecutivo. Nos toca sacarlos. Ese es el objetivo supremo y el mandato que me dieron los colombianos. Eso fue lo que ofrecí”.

Su bandera que es la eliminación comienza sacando a quienes se quedan con los recursos públicos, explicó, para luego, “pagar la deuda, pagar los intereses y limpiar el Gobierno Nacional. Hay que hacer para tener caja. Si nosotros somos capaces de generar caja, ejecutar y hacer es lo más fácil. Cuando nadie roba la plata alcanza”, insistió en la entrevista.

Sobre alianzas, reiteró que no hará ninguna: “Me inscribí independiente, juré en la Registraduría, hay una resolución que dice que soy independiente”. Eso sí, manifestó que su postura no le impide recibir apoyos, como el de Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, los dos candidatos que quedaron de cuarto y tercer lugar y que tienen un capital de casi 6′000.000.

Los votos que necesitaría Rodolfo Hernández para lograra su meta. “Tenemos que duplicar la votación (12′000.000) para que quede un mandato nítido, claro y contundente”, dijo más de una vez en Janiot PM. Este lunes espera hablar con Gutiérrez y esta semana reunirse en Bogotá con Fajardo para hablar de apoyos y de unión para enfrentar a Gustavo Petro el próximo 19 de junio.

Por ahora, Hernández entiende su resultado electoral como un hito. “Lo que pasó hoy en Colombia va a quedar en lo anales de la historia. Es que es contunden, es milagroso, seis millones de votos sin comprar uno, sin gastar plata, sin decir mentiras”, terminó en su entrevista para el programa de noticias de EE.UU.