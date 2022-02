Los detalles de la reunión de 40 minutos entre Gustavo Petro y el papa Francisco

Gustavo Petro tuvo una reunión de poco menos de una hora con el papa Francisco en el Vaticano. Foto: Gustavo Torrijos

Gustavo Petro y el papa Francisco tuvieron una reunión de 40 minutos este miércoles. La reunión tomó fuera de base al gobierno colombiano y a los candidatos de la contienda electoral, que no esperaban que un candidato llevara a cabo este tipo de encuentro propio de un presidente. Incluso puso al embajador ante el Vaticano, Jorge Mario Eastman, a maniobrar para decir que este había llevado a cabo los contactos para que el líder de la Colombia Humana y cualquier otro aspirante presidencial colombiano tenga un encuentro con el sumo pontífice.

“El papa Francisco se va a reunir con todos los candidatos presidenciales que así lo han pedido, porque le interesa el futuro de Colombia. Tanto la vicepresidenta y canciller como la embajada hemos mantenido esa conversación con el papa”, expresó Eastman en un trino que después fue borrado. Desde la campaña petrista se ha dicho que la gestión vino a través del nuncio en Colombia, Luis Mariano Montemayor, a quien el candidato presidencial le habría escrito una carta solicitando el encuentro.

Incluso, han cuestionado, como señaló en trinos el senador Armando Benedetti, que la gestión de la representación colombiana ante el Vaticano habría sido en un intento de sabotear el encuentro y de salirle al paso, debido a que la cabeza del Pacto Histórico ya ha participado en otros viajes en los que ha recibido honores similares a los de jefe de Estado. El ejemplo más diciente es su gira por España.

El encuentro entre Gustavo Petro y el papa Francisco se llevó a cabo en total hermetismo en la mañana de este miércoles. Según Blu Radio, la reunión no trató sobre política colombiana sino la paz del país y el cambio climático. No se conocen otros detalles del diálogo y no quedó foto del encuentro. Solo se sabe que duró un total de 40 minutos y que al final participó Verónica Alcocer, esposa del candidato.

El pedido que no se conozcan los detalles de la reunión vino del propio Vaticano, que también había advertido que la entrevista entre el papa Francisco y Gustavo Petro podía cancelarse si se filtraba a la prensa. Aunque faltando pocas horas para el encuentro se conoció lo que estaba por ocurrir, al final esta reunión se llevó a cabo sin problemas.

Más allá de no conocerse los detalles de la conversación, ha transcendido los regalos que le llevó el líder de las encuestas al máximo líder de la iglesia católica: una hamaca de San Jacinto, cerca de 13 discos de música y tres libros relacionados con el país. Uno de ellos fue “Colombia: las razones de la guerra”, del historiador Jorge Orlando Melo.

Tras el breve encuentro, Gustavo Petro salió del Vaticano a tomar un avión hacia a España. Por ahora no está claro si otros candidatos también buscarán reunirse con el papa. Supuestamente, según Blu Radio, ya existiría una petición de Rodolfo Hernández para también encontrarse con el líder religioso.