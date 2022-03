Los grandes ganadores y perdedores de las elecciones del Congreso del 2022

El Nuevo Liberalismo fue uno de los grandes derrotados, pues no sacó ni una curul en el Senado. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Los más votados y las grandes sorpresas

La gran transformación que tendrá el Congreso para el período 2022-2026 es el estreno del Pacto Histórico como bancada mayoritaria, alzándose así como la gran revelación de estas elecciones al lograr más de 2,2 millones de votos al Senado y superar los 2,4 millones de votos a la Cámara. Con un 93 % de mesas informadas al cierre de esta edición, la colectividad de centro-izquierda obtuvo el 14,4 % de los votos al Senado y el 15,8 % de sufragios a la Cámara. Con esos porcentajes, la previsión de la Registraduría es que el Pacto Histórico tenga 17 curules en Senado y 24 en la Cámara.

El Partido Conservador, que aspiraba a sacar dos millones de votos en la consulta del Equipo por Colombia, se sacudió de la disminuida votación de David Barguil, que apenas superó los 600.000 votos. Los godos se convirtieron en la segunda fuerza en el Senado, con un 13,4 % de la votación, siendo Carlos Andrés Trujillo (100.994 votos), Nadya Georgette Blel (93.934) y Marcos Daniel Pineda (89.301) las votaciones más altas del partido. Eso significa que la colectividad tendría 16 curules en el Senado, una más de las que ostentan este período.

Alianza Verde, que para estos comicios estuvo bajo el paraguas de la Coalición Centro Esperanza, también aumentó su representación y pasó de diez sillas en el Senado a catorce. La gran sorpresa fue Jonathan Ferney Pulido, quien sacó 146.285 votos, superando incluso a Humberto de la Calle (123.486 votos). Otras votaciones notables fueron las del analista Ariel Ávila, quien sacó 68.415 votos, y la de Inti Asprilla, quien fue la cuarta votación más alta de la lista, con 61.347 sufragios. Andrea Padilla, quien en 2019 fue electa concejal de Bogotá y duró apenas dos años en el cabildo distrital, también sorprendió al sacar 33.954 votos.

Por el liberalismo, Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira, con 120.194 votos, fue la sorpresa y se alzó como el senador más votado del trapo rojo, a pesar de que estaba en los últimos lugares de la lista. También impresionó Alejandro Chacón, quien en su salto de la Cámara al Senado obtuvo 104.575 votos.

Aunque en términos generales la votación del Centro Democrático fue mucho menor a la de hace cuatro años, se destacó la votación de Miguel Uribe en su primer intento por llegar al Congreso. La cabeza de lista del uribismo sacó 194.155 votos, la mayor votación al Senado, incluso por encima de María Fernanda Cabal (168.596), quien pintaba para tener una mayor votación.

Los grandes derrotados de las elecciones del Congreso

Este domingo hubo dos grandes derrotados: el Nuevo Liberalismo y el Centro Democrático. Los modelos daban que el partido de los hermanos Galán alcanzaría a meter, al menos, cuatro curules en Senado, pero no sacaron ninguna. No sirvió el impulso de la imagen de Mábel Lara, Jorge Negret y Sandra Borda, entre otros. Juan Manuel Galán tampoco ayudó a jalonar la lista. Eso se nota en que no sacó una buena votación en la consulta. Solo sacaron una curul en Cámara: la de Julia Miranda Londoño.

Por el lado del partido de gobierno, se esperaba una reducción en el número de curules, pero no tan abrupta. De 19 escaños pasaron a 14. El desgaste por la imagen negativa del presidente Iván Duque y del uribismo les costó el terreno que venían ganando desde 2014. Por este partido se quemaron figuras reconocidas como Edward Rodríguez, declarado duquista, quien quería saltar de la Cámara al Senado; Mila Romero, que reemplazó a Álvaro Uribe tras su renuncia; y Santiago Valencia, que llegó a ser presidente de la Comisión Primera de Senado. En Cámara el resultado fue peor: pasaron de 32 curules a solo 15. Los quemados por este lado fueron algunos controversiales como Margarita Restrepo y Johanna González, esposa del procesado Edwin Ballesteros. Por esta colectividad también se quemó Gabriel Santos, que se hizo conocido por intentar bajarle el receso legislativos a los congresistas.

La U también figura entre esos partidos que perdieron curules. Hace cuatro años sacaron 12 y esta vez se quedaron en 10. No les funcionó la estrategia de apalancar su lista con una figura del deporte como Caterine Ibargüen. Es más, fue un salto fallido su intento de llegar al Congreso. Por esta colectividad también se quemó Julio Alberto Elías, hermano de Bernardo Miguel Ñoño Elías.

Por los lados de Cambio Radical también hubo merma. En 2018 sacaron 16 curules y ahora se quedaron en 11. Entres los quemados están César Lorduy, que era una de las piezas de la casa Char en la Cámara, pero no le dio para llegar al Senado. En el pabellón de los quemados también figura Daira Galvis, otrora baronesa electoral de Bolívar, de quien se decía que era de las pocas que tenía capital electoral fuera del departamento.

Entre los derrotados de la jornada también figuran Fuerza Ciudadana y Estamos Listas. El primero se quedó a 100.000 votos de entrar con Gilberto Tobón. Por otro lado, la postulación feminista quedó por debajo del Nuevo Liberalismo.