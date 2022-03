Más denuncias de supuesto fraude en puestos de votación en el exterior

Para estas elecciones hay 908.565 colombianos inscritos en 66 países. Foto: Gustavo Torrijos

El pasado domingo se abrieron los puestos de votación en el exterior para dar inicio a las elecciones legislativas y de consultas presidenciales. Desde entonces no han parado de conocerse denuncias sobre presuntas irregularidades en determinados consulados, relacionadas sobre todo con las consultas de las coaliciones que compiten por la Presidencia (Equipo por Colombia, Pacto Histórico y Coalición Centro Esperanza). Las primeras denuncias que se hicieron públicas fueron que en el consulado de Miami se estaría induciendo al voto, mediante la entrega del tarjetón del Equipo por Colombia, sin que se solicitara.

Recientemente, se conoció un video de una colombiana que reside en Canadá, quien denunció que uno de sus allegados no pudo votar porque ya lo habían hecho por él. “Vinimos a las 11 de la mañana al consulado de Montreal a depositar el voto. Resulta que el voto de José Ángel apareció como si ya lo hubieran hecho; es decir, ya votaron por él”, narró la ciudadana.

En su afán de solucionar el problema, cuenta ella, tomaron la cédula y verificaron lo sucedido, pero la respuesta fue que no se podía hacer nada. “La cónsul hizo su trabajo y hablaron con la Registraduría en Colombia. La representante de la Registraduría lo único que nos dice es que ‘no se puede hacer nada, porque fue un error del jurado’. Eso no se justifica que simplemente digan que fue un error del jurado y la cosas se quede así. Es decir, votan por uno y no hay nada que hacer, simplemente votaron y se acabó”, añadió.

La ciudadana manifestó su indignación con lo ocurrido y señaló que a todas luces es un acto de corrupción que se ha extendido hasta las oficinas diplomáticas del país. “Si la corrupción sigue y se extiende hasta el exterior del país, no hay cómo cambiar a Colombia. No tenemos nunca cómo cambiar a Colombia. Estamos en Canadá y aún así sigue la situación. Colombianos, mucho cuidado, en el exterior votamos a conciencia porque sabemos que Colombia necesita un cambio. Pero de esta manera no se puede lograr las cosas”, dijo por último la ciudadana mediante el video que fue difundido por varios políticos.

Uno de esos fue el senador Gustavo Petro, precandidato presidencial del Pacto Histórico, quien ya se había pronunciado sobre las denuncias de presunto fraude en el consulado de Miami solicitándole al registrador Alexander Vega intervenir de inmediato en las mesas de votación en el exterior. El aspirante a la Presidencia también publicó el video de lo ocurrido en Canadá afirmando que es “evidencia del fraude del gobierno de Duque en el Canadá”, y reiteró su llamado al registrador Vega. “Hora de responder”, le dijo.

Además de ese caso, que es apenas uno de los muchos que circulan en redes sociales, desde la Coalición Centro Esperanza y el Nuevo Liberalismo dieron a conocer que les han llegado denuncias similares. En total, según los precandidatos presidenciales y cabezas de lista de ambas colectividades, en las ciudades de Miami, Madrid y Montreal se estarían registrando irregularidades como que algunos jurados no entregan el tarjetón que los ciudadanos piden, sino que les entregan el tarjetón del Equipo por Colombia.

También denunciaron que algunos votantes que no tienen claro el nombre de las coaliciones les dicen el nombre del precandidato a los jurados para que les dé el tarjetón de esa coalición, pero al parecer se estarían negando a entregarlo aduciendo que deben conocer el nombre completo de la coalición. Los miembros de la Centro Esperanza también alertaron sobre la información que han dado a conocer políticos externos a esa coalición, algo que para ellos es evidencia de hay una “práctica generalizada en los diferentes consulados” de este proceder, que se considera como un delito electoral.

“Le exigimos al presidente Iván Duque y a su canciller Marta Lucia Ramírez tomar cartas en estos asuntos e impartir a todas las sedes diplomáticas instrucciones precisas para que se cumpla lo ordenado por la ley”, dice una misiva que firmaron Mabel Lara y Humberto de la Calle, cabezas de lista al Senado por el Nuevo Liberalismo y la Centro Esperanza, respectivamente, y Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo, aspirantes a la Presidencia por la alianza de centro y quienes también le pidieron a la Fiscalía y la Procuraduría que indaguen las denuncias, que también remitieron a sus despachos. Para que el tema tenga mucho más eco también hicieron un llamado al presidente Duque y a la Misión de Observación Internacional que envió el Parlamento Europeo para vigilar los comicios.

Sobre el tema, el Gobierno ha pedido denunciar cualquier anomalía en la plataforma de URIEL. De acuerdo con el ministro del Interior, Daniel Palacios, hasta el momento se han recibido más de 300 denuncias en lo que va de la jornada electoral, que han sido direccionadas a los respectivos órganos de control para adelantar las investigaciones.

También se refirió al tema la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien en diálogo con W Radio aseguró que “en todas las mesas están acordadas las cosas bajo las directrices que dio la Registraduría. Yo misma he enviado circulares para que se tenga toda la información del actuar en las votaciones y para que los funcionarios no incurran en ningún error”.