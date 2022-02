“Me quedo con dignidad para ser alternativa de Gobierno de Petro”: Piedad Córdoba

Piedad Córdoba tiene el número 8 en la lista cerrada del Pacto Histórico.

Luego de que Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, rindiera un testimonio en la Fiscalía, donde señala a la excongresista de ser “Teodora”, de usar su rol de mediadora con las Farc para hacer cálculos políticos con los secuestrados, entre otras acusaciones, varias personas pidieron la renuncia de Córdoba a su aspiración de volver al Senado a través de la lista del Pacto Histórico.

Sin embargo, Córdoba hace caso omiso a los llamados y manifiesta que seguirá en la campaña dentro de la coalición de centro izquierda. “La persecución política contra el Pacto se acrecienta sin Piedad. Por eso, me quedo con responsabilidad y dignidad para ser alternativa de Gobierno con Gustavo Petro”, escribió la excongresista en su cuenta de Twitter.

La persecución política contra el @PactoCol se acrecienta sin Piedad. Por eso me quedo con responsabilidad y dignidad para ser alternativa de Gobierno con @PetroGustavo — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) February 20, 2022

Su decisión refrenda la postura de la mayoría de los líderes del Pacto Histórico, que son sus precandidatos presidenciales, a excepción de Francia Márquez, que durante el debate de Caracol Noticias se abstuvo de responder sobre la permanencia de Córdoba dentro de la coalición.

Es más, la postura de Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana y quien puntea en las encuestas del Pacto Histórico, defendió a Córdoba y propuso que la Jurisdicción Especial para la Paz podría investigar las acusaciones que hizo Vásquez contra ella.

Córdoba está en el renglón ocho de la lista cerrada del Pacto Histórico. Desde su candidatura, ha señalado persecución política contra ella y la coalición, poniendo como ejemplos la captura de su hermano, Álvaro Córdoba Ruiz, por narcotráfico, y el informe de lavado de activos que entregó Ecuador a Colombia y en el que la nombran a ella.

Otras acusaciones que Vásquez hizo contra Córdoba es que ella medió para que el gobierno venezolano no les pagara sus deudas a empresas colombianas uribistas, relaciones con Álex Saab y dilatar la liberación de Ingrid Betancourt y los tres estadounidenses con cálculos políticos.

La respuesta de Córdoba, una vez conocidos los señalamientos de Vásquez, es que él había usado su nombre para lucrarse y hacer negocios con empresarios. Aseguró que no piensa irse del país y que no teme ser extraditada, pues no ha cometido ningún delito.

