Petro sugiere que caso Piedad Córdoba podría ser estudiado por la JEP

Ante las denuncias contra la exsenadora Piedad Córdoba, señalada de tener supuestos nexos con las Farc e incluso, dilatar con propósitos políticos las liberaciones de secuestrados en poder de la exguerrilla, este viernes reaccionó Gustavo Petro, precandidato presidencial y máxima figura del denominado Pacto Histórico, coalición que avaló a Córdoba en su nuevo intento de llegar al Congreso de la República.

Según dijo el también senador durante un debate de Caracol Televisión, las eventuales investigaciones contra la excongresista podrían ser asumidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. “Pienso que el tema de Piedad es investigable por la JEP, que debe brindarnos la verdad alrededor de todo el tema del canje a profundidad”, manifestó Petro.

Incluso, el precandidato denunció que ha recogido evidencias de que en contra de su grupo político se estaba construyendo un entrampamiento, “incluso con gente de México, tal cual lo denuncié en un debate, pero esta vez buscando un objetivo: Gustavo Petro”.

El debate contó con la participación de otros precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, como Francia Márquez, Camilo Romero, Arelis Uriana y Alfredo Saade. Justamente, a la pregunta de si Córdoba debería seguir en la lista, todos votaron sí y Francia Márquez Se abstuvo. Además, consultados si quien quede segundo en la consulta presidencial debería ser vicepresidente, todos votaron sí y Petro se abstuvo.

Piedad Córdoba, quien busca una curul en el Congreso en la lista del Pacto Histórico, ha estado en el ojo del huracán a raíz de un informe de Noticias Caracol sobre el testimonio que dio ante la Fiscalía su exasesor Andrés Vásquez, quien la señaló de usar su papel como mediadora con las desmovilizadas Farc para hacer cálculos políticos con los secuestrados.

La denuncia indica también que la exsenadora hizo incidencia ante el gobierno venezolano para que no les pagara deudas a empresas colombianas uribistas, de tener una relación con Álex Saab, entre otras acusaciones. Según el relato de Vásquez, Córdoba influyó para que se dilatara la liberación de Ingrid Betancourt y los tres estadounidenses que, no obstante, no dio los frutos que buscaba ella políticamente, pues el Ejército preparó la Operación Jaque, en agosto de 2008, para liberarlos. Actuación que, de acuerdo con el exasesor, molestó a la candidata al Senado por no haberse cumplido su supuesto plan de demorar la salida de Betancourt del cautiverio.

“A Piedad le molestó muchísimo esa liberación. Yo creo que a hoy en día ni siquiera reconoce que fue una buena operación la liberación de los secuestrados, porque para ella lo importante no era la liberación de los secuestrados. Lo importante era que ella o Chávez los liberaran (sic)”, fue un aparte del testimonio de Vásquez a la Fiscalía y que reveló Noticias Caracol.

En su narración cuenta que Córdoba y Hugo Chávez tenían como acuerdo mediar con las Farc para la liberación de secuestrados con el fin de obtener réditos políticos. La primera, para convertirse en candidata presidencial en 2010, catapultada por su labor humanitaria, y, el segundo, buscaba incidencia en el referendo constitucional de diciembre de 2007 para convertir a Venezuela en un estado socialista.

Córdoba negó las acusaciones, aseguró que no ha pensado en irse del país, que seguirá su lucha política y que no teme ser extraditada, pues no ha cometido ningún delito. Explicó que no creen en la Fiscalía, negó ser “Teodora” para las Farc y señaló sentirse una perseguida política, por lo que pidió garantías para ejercer sus derechos políticos. Responsabilizó, incluso, al presidente Iván Duque de su seguridad y de los riesgos para su vida en la actual situación que está atravesando.

La exsenadora acusó a Andrés Vázquez de haber utilizado su nombre para lucrarse y hacer negocios con empresarios, de haber intentado sembrar pruebas falsas contra su familia, de haber sido condenado en 2011 por injuria y calumnia, y de vivir hoy protegido en Miami, con costosas propiedades y negocios.

Asimismo, entre otras cosas, manifestó que su supuesto “madrinazgo” al empresario Alex Saab, detenido actualmente en Estados Unidos acusado de ser cómplice del gobierno de Nicolás Maduro, no es más que un “chisme” inventado. Retó a que se muestre alguna prueba de su supuesta mediación para el pago a empresas en Venezuela, Colombia o Estados Unidos, y a que se revelen los testimonios de los exjefes de las Farc ante la Comisión de la Verdad y la JEP, pues nunca fue determinadora de secuestros ni recibió bienes ni dinero de la extinta guerrilla.

