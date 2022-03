“Mi afán no es por un cargo”: Márquez sobre vicepresidencia en el Pacto Histórico

Márquez Mina sacó 783.160 votos, la tercera votación más alta de las tres consultas. Foto: MAURICIO ALVARADO

Con una verdadera votación histórica, Francia Helena Márquez Mina se impuso como la tercera precandidata con más apoyos de las tres consultas presidenciales que se celebraron ayer. 783.160 papeletas la posicionaron como la segunda del Pacto Histórico. Tras ese resultado, muchos colombianos se preguntan: ¿será la fórmula presidencial de Gustavo Petro para competir en la primera vuelta?

Este lunes, Márquez Mina dijo en una rueda de prensa que honestamente aún no lo sabe, pero que tampoco la trasnocha. De cara a los medios insistió en su mensaje de construir un país para las mayorías excluidas, de las que hace parte. Para lograrlo, dio a entender que no importa si es en la vicepresidencia o en otro cargo, pero sí hará parte de un eventual gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, enfatizó que primero deben ganar en la primera vuelta.

(Lea: Pacto Histórico también arrasó afuera: así votaron los colombianos en el exterior)

“Estoy revisando [que pasará], pero con tranquilidad lo digo: mi afán no es por un cargo. Mi afán es por un cambio de este país y eso significa un proyecto de construcción colectiva. Más allá del cargo que Francia ocupe, vamos a lograr parir la dignidad. Tenemos que estar en el gobierno, pero para eso tenemos que ganar primero, ser gobierno. La unidad que requerimos es la unidad del pueblo colombiano”, aseguró.

En la declaración, Márquez estuvo acompañada de Alexander López, senador del Polo Democrático, y uno de sus alfiles más fieles en esta campaña, pues dicha colectividad le dio el aval para aspirar a la Presidencia en la consulta de izquierda. Con ese contexto, aseguró que se reunirá con Gustavo Petro y con todo el Pacto Histórico, pero también con su movimiento Soy Porque Somos, para tomar el siguiente paso de cara a la primera vuelta que, ahora con la adhesión de Óscar Iván Zuluaga a la campaña de Federico Gutiérrez, será una competencia reñida por el poder.

(Lea: Zuluaga se baja de la campaña: entrega la bandera de la derecha a Fico Gutiérrez)

Su intervención estuvo también cargada de reivindicaciones. Márquez recordó que su campaña fue austera, pero convocó la esperanza de mujeres feministas, poblaciones afro, y jóvenes que desestiman el mandato de la derecha y buscan un giro en el poder ejecutivo del país. Tanto fue superó los votos de Sergio Fajardo en la Consulta Centro Esperanza y Alejandro Char en el Equipo por Colombia.

“Soy abogada y me convertí en activista, aprendí a reconocer mi cabello, mi negrura con orgullo, porque este país nos ha hecho vivir con vergüenza. Ahí hice el coraje que tengo para asumir esto porque meterse en la política hegemónica no es fácil. Nos llamaron igualadas, infiltradas, porque no se piensa la política desde abajo, pero es hora de hacerlo”, resaltó.

En ese sentido, manifestó que su sola presencia en el Pacto Histórico ha sido, también, el rompimiento del patriarcado. “Soy la primera mujer afrodescendiente que saca esa votación. Mi presencia ya es una evidencia de que estamos rompiendo al patriarcado. Se equivocan cuando dicen que el patriarcado y el machismo solo existe en el Pacto Histórico. Está en toda la sociedad. Eso significa que tenemos que seguir pujando adentro, pero también afuera”, comentó.

Así las cosas, su lema no fue otro que, sin afán, continúa el camino político con miras a hacer parte del ejecutivo. “Nuestro propósito no claudica aquí. Mi lucha no empezó en el Pacto Histórico, ni termina ahí. Seguimos trabajando”.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político