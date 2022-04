¿Movida antipetro? Plenaria del Senado volverá a la total presencialidad

La plenaria del Senado volverá a ser completamente presencial por primera vez desde que comenzó la pandemia. Foto: OSCAR PEREZ

Desde que comenzó la pandemia, las sesiones del Congreso se vieron afectadas. Las limitaciones en reuniones presenciales y aforos hicieron que el legislativo se adaptara y cambiara la forma en la que sesionaba. Primero fueron las plenarias completamente virtuales y luego esto evolucionó hacia sesiones mixtas, en las que algunos estaban en el capitolio nacional y otros a través de la plataforma de videollamadas Zoom.

Durante más de un año, y sin importar los números de contagios, el modelo se mantuvo en las sesiones mixtas, solo se ordenó la presencialidad total para realizar las elecciones que le establece la Constitución al Congreso. Esto fue muy conveniente en los últimos meses para varios congresistas que al mismo tiempo eran candidatos, pues aprovecharon la conexión remota para marcar asistencia y participar en las sesiones y al mismo tiempo organizar eventos de campaña electoral.

Sin embargo, esta gabela se acabó este martes. A través de un escueto comunicado, se anunció que se regresará a las sesiones de manera completamente presencial. “Por instrucciones del presidente honorable senador Juan Diego Gómez, me permito informar que la sesión plenaria del mañana martes 19 de abril de 2022 se realizará de manera presencial”, se lee en la comunicación firmada por el secretario del Congreso.

La determinación le pondría un freno a varios senadores que se han acostumbrado a asistir a las sesiones de forma remota. La razón es que los obliga a tener que ir al capitolio para al menos marcar la asistencia y votar los proyectos que se discutan ese día. De no hacerlo, y de llegar a acumular seis inasistencias de forma injustificada, los congresistas podrían perder su investidura.

Aunque desde hace varios meses se venía reclamando para que el Congreso retomara sus funciones de forma 100% presencial, que se tome la decisión en este momento ha levantado suspicacias y ha sido calificado por algunos como una acción “antipetro”. La razón principal es que el senador y candidato había aprovechado la figura de las sesiones mixtas para asistir a las plenarias de forma remota y continuar de esta manera con las actividades de campaña.

Con esta decisión, Petro estaría obligado a suspender sus actividades proselitistas para asistir a las sesiones. De no ser así, acumularía las fallas suficientes para que pueda perder la investidura. Fuentes al interior de la secretaría del Senado negaron que la decisión se haya tomado con el ánimo de poner un freno a las actividades llevadas a cabo por el candidato: “No encontramos relación alguna entre sesiones presenciales y un senador de los 108. Son muchos los que asisten remotamente. Petro no es el único”.

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, también negó que la decisión se haya tomado pensando en gustavo Petro. Según el senador conservador, se volvió a la presencialidad debido a que hay “mucha presión y la gente inquieta por tanta ausencia”. A esto agregó que el Senado es uno de los que debe dar ejemplo de retornar a la normalidad.

Ante la determinación de retomar la presencialidad al 100%, Gustavo Petro estaría presionado a renunciar a su curul para poder llevar a cabo sus actividades de campaña en completa libertad. Sin embargo, este ya ha dicho que no piensa abandonar su investidura ante el temor de perder el fuero y quedar en manos de una Fiscalía señalada de estar politizada y sesgada a favor de este gobierno.

La otra salida, como señalaron desde la secretaría del Senado, es que el congresista candidato pida una licencia no remunerada por causas justificadas. De esta manera, no perdería su fuero y no acumularía las fallas. Sin embargo, esta figura haría que el candidato presidencial deje de recibir su sueldo mientras esté de licencia.