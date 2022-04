Según Petro, los presos de Colombia están interesados en un proceso de perdón social "que nada tiene que ver con indultos o cosas similares”. Foto: José Vargas

La propuesta de un perdón social sigue generándole al candidato Gustavo Petro más de una explicación. En la tarde de este miércoles, el aspirante del Pacto Histórico insistió en el tema y señaló que en la reunión entre su hermano, Juan Fernando Petro, con el condenado Iván Moreno en la cárcel La Picota, “no hubo ofrecimiento de rebajas de penas ni petición de votos”.

Petro respondió a los cuestionamientos por su propuesta de un perdón social que, explicó, “incluye desde (Álvaro) Uribe hasta el Eln” y que se conoció tras hacerse público el encuentro entre su hermano y Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y uno de los responsables del desfalco a Bogotá por cuenta del denominado Carrusel de la contratación.

Ante ello, el aspirante divulgó una carta de condenados que permanecen presos en La Picota, quienes pidieron una reunión con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la que haría parte el hermano de Petro, para hablar de derechos humanos y temas carcelarios.

“Yo no mandé hablar a nadie con Iván Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso (…) Iván Moreno oficia como representante de los presos en derechos humanos”, explicó el también senador en su cuenta en Twitter.

Petro defendió que su hermano trabaja en la Comisión “desde hace años”, destacando que ese organismo tiene 29 años de actividad en Colombia: “No hubo en la conversación con los presos ni ofrecimiento de rebajas de penas ni petición de votos. Los presos de Colombia sí están interesados en un proceso de perdón social que nada tiene que ver con indultos o cosas similares”.

El aspirante del Pacto Histórico anunció acciones legales contra “quienes pregonan que el perdón social es un pacto para rebajarle penas a los corruptos, que estamos agenciando a cambio de votos”, advirtiendo que se trata de una calumnia.

Previamente, por la polémica suscitada por el encuentro, Petro salió a explicar mejor en qué consiste el concepto. “El perdón social no es para dos hermanos, ¡qué barbaridad! El perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según el aspirante, el perdón social es social. “Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad”.

Siguió el hilo, poniendo ejemplo con Bernardo Miguel Elías, más conocido como “el Ñoño Elías”, quien fue condenado a más de ocho años por el caso de corrupción de Odebrecht. “No se trata como perdonar al Ñoño, se trata de cómo nos perdonamos entre todos y todas como sociedad, en cada territorio concreto para no seguirnos matando los unos a los otros. Para cesar definitivamente la violencia”.

En ese sentido, dijo que el perdón social no busca la impunidad, sino la “justicia reparativa”. “El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”.