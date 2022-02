“No joda más”: el reproche de Alexander López a Roy Barreras por vicepresidencia

Alexander López y Roy Barreras tuvieron un intercambio en redes sociales ante la posibilidad de que el segundo en consulta del Pacto Histórico no sea la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Casi que está cantado que Gustavo Petro será el ganador de la consulta presidencial del Pacto Histórico. Las encuestas le dan una ventaja de casi el 70% y la verdadera disputa sería por lograr el segundo lugar. Hasta hace un tiempo se dijo en Pacto que el que siga a Petro en la consulta va a ser su fórmula vicepresidencial, pero ahora último se ha puesto en duda este acuerdo.

En entrevista con El Espectador, Gustavo Bolívar dejó entrever que ya no era tan segura esta fórmula para encontrar el vicepresidente de Petro. El que es considerado como uno de los más cercanos al líder de la Colombia Humana aseguró que la primera opción de vicepresidencia es para el segundo en la consulta, pero hizo la salvedad de que le debían dejar margen de maniobra a Gustavo Petro para que pudiera negociar una adhesión de un sector de centro o de los liberales a cambio de ese puesto.

Puede ver: “Queremos que César Gaviria decida entrar al Pacto”: Gustavo Bolívar

Petro ha sido criticado por el cambio de postura, y hasta en algunos medios fue calificado como una ‘jugadita’ en contra de los que actualmente están en la consulta del Pacto. Por eso, Roy Barreras salió en rescate de la cabeza del Pacto Histórico y aseguró que dicho acuerdo no tenía validez, pues se había hecho entre él y Petro y ya lo había liberado del compromiso.

“El acuerdo para que el segundo en la consulta fuese fórmula vicepresidencial lo hizo Petro conmigo en febrero de 2021, meses antes de que llegara Francia. En noviembre yo relevé a Petro de ese compromiso porque todo candidato debe tener libertad para escoger su fórmula”, dijo Barreras en redes sociales, soportando la tesis que semanas antes comentó Bolívar.

Sin embargo, los comentarios no fueron recibidos de buena manera en el Polo Democrático, partido que avaló a Francia Márquez, la más opcionada hasta el momento para quedarse con el segundo lugar de la consulta del Pacto. Alexander López Maya, presidente de la colectividad, tuvo una dura respuesta en contra del senador y candidato Barreras.

Además: Palomilla para el Pacto Histórico: podría sacar a esposa de parapolítico de listas

“¡No joda más!”, le dijo López al recién llegado a la izquierda. Luego, le expresó que este no era “el dueño del Pacto Histórico” y que los acuerdos eran con todos, no solo con algunos. “Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático”, expresó López, que llegó a tildar de gamonal a Roy Barreras.

Por último, López le expresó todo su apoyo a la candidata que su partido avaló: “Francia Márquez no está sola, ella se respeta, encarna las luchas de la patria”. De esta manera se dejaron ver las tensiones que hay al interior del pacto Histórico por cuenta de la vicepresidencia, un cargo que estaba asegurado para el segundo de la consulta pero que ahora tiene más de un aspirante a obtenerlo.