Nuevo Liberalismo apoyará la campaña de Rodolfo Hernández en segunda vuelta

Exsenador realiza la inscripción de su precandidatura a la presidencia de Colombia 2022 por el partido Nuevo Liberalismo, que integra la Coalición Centro Esperanza (CCE). Foto: Óscar Pérez

Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, anunció en la mañana de este lunes la adhesión de su movimiento a la campaña del candidato presidencial Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Según manifestó el exsenador, su decisión se debe a que lo propuesto por Hernández va con los lineamientos e ideales de su partido.

“Colombia quiere un cambio y esa esperanza de transformación triunfó el pasado 29 de mayo, cuando la gente votó para derrotar el continuismo de Uribe, Duque y Federico Gutiérrez”, dijo Galán en su intervención. Asimismo, manifestó que el país necesita en este momento un presidente que evite las polarizaciones. “La causa del Nuevo Liberalismo es la democracia”, sostuvo Galán, y recordó que hasta último momento mantuvieron su apoyo oficial al excandidato Sergio Fajardo.

Lea también: Elecciones 2022 Sergio Fajardo dice que no votará por Gustavo Petro en segunda vuelta

El líder del movimiento dijo que “un partido no le puede prometer a un país lo que primero no es capaz de conseguir para si mismo”. De igual manera, considera que como partido, el Nuevo Liberalismo tiene una “responsabilidad que significa orientar a nuestros electores”, por lo cual, según dijo, consultó a sus bases para tomar una decisión y brindar su apoyo a uno de los candidatos.

“Reiteramos el respeto que profesamos por los abstencionistas, los votantes y en particular los más de 1′300.000 colombianos que depositaron su confianza en el Nuevo Liberalismo para las elecciones a congreso y la consulta presidencial” manifestó Galán. Dentro de su anuncio, también el líder del movimiento sostuvo que “el partido cree que Rodolfo Hernández representa una emoción de centro que, hay que reconocerlo, en la coalición centro esperanza no supimos interpretar”.

Podría interesarle: “No estamos huyendo de la discusión política”: Beccassino sobre Rodolfo Hernández

Para el Nuevo Liberalismo, “ese centro no quiere el continuismo Uribista, pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro”. Según Galán, lo que buscan como partido es “que la lucha contra la corrupción sea una prioridad”. En su discurso, Juan Manuel Galán además dijo que la pelea contra la corrupción es la “causa que está en el ADN de nuestro partido y por la cual más de 50 de sus miembros fueron asesinados”.

Aún así, Galán advirtió que su “apoyo no es un cheque en blanco. El Nuevo Liberalismo jamás abandonará su espíritu crítico y su derecho a oponerse a aquello que no compartimos y que no le conviene al país”, expresó Galán. Asimismo, dijo que esta adhesión no responde a “ningún tipo de acuerdo burocrático o contraprestación de ninguna índole”.

Le recomendamos: Mábel Lara, Catalina Ortiz y más: el centro se reparte entre Petro y Hernández

A pesar de este apoyo a la campaña del exalcalde de Bucaramanga, tres excandidatas al Senado del Nuevo Liberalismo se unieron a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Se trata de la entonces cabeza de lista de la colectividad roja, la periodista Mábel Lara, de la lideresa social Yolanda Perea y de Viviana Vargas Vives, defensora de derechos humanos.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político