Organizaciones denuncian falta de garantías para aspirantes a curules de paz

Organizaciones denuncian problemas de seguridad y financiamiento de los aspirantes a las curules de paz.

Las alertas por posibles faltas de garantías para las aspiraciones a las curules de paz han venido de diferentes sectores y organizaciones. Ahora último, Sisma Mujer y Artemisas prendieron las alarmas por omisiones del Gobierno que estarían poniendo en peligro la vida de las aspirantes a los escaños para las víctimas y estarían frenando la campaña de estas.

De acuerdo con las dos organizaciones, que están haciendo veeduría al nuevo proceso electoral, las amenazas al proceso vendrían de grupos ilegales, que estarían amenazando a las candidatas, y a viejos clanes políticos que estarían tratando de cooptar el proceso de las votaciones en las 16 circunscripciones de paz.

Las veedurías advirtieron que en buena parte de los casos no se han asignado esquemas de seguridad a las candidaturas que han recibido amenazas, lo que ha hecho que no puedan llevar a cabo un correcto ejercicio político en las zonas rurales.

Uno de los problemas, como demostró la más reciente alerta temprana de la Defensoría, es que buena parte de los municipios de las circunscripciones de paz están en riesgo electoral extremos. Además de las amenazas, la mera presencia de armados en estas zonas ha hecho muy difícil el desarrollo de las campañas políticas.

Las dos organizaciones también llamaron la atención sobre la financiación y anticipos. La razón es que no se habría tenido en cuenta la condición de víctimas de las aspirantes y se les estaría exigiendo una póliza para acceder a los recursos. No obstante, su condición socioeconómica sería un freno para obtener estos seguros.

“La solicitud de la póliza consignados en la Resolución No.5882 de 2021 han constituido una enorme dificultad para las candidaturas teniendo en cuenta que de las 38 candidaturas que hemos venido acompañando tan sólo 2 han llevado a feliz término la solicitud de la póliza”, reza la denuncia hecha por Artemisas y Sisma Mujer.

No solo no estaría pudiendo acceder a la financiación, sino que tendría frenados los recursos de los anticipos, pues también se exige de pólizas para que el Estado desembolse estos dineros. Supuestamente, según la denuncia, les estarían diciendo a las candidatas que tienen -1 de calificación de riesgo o que no están dispuestos a tener ese “apetito de riesgo”.

Ante este panorama, las organizaciones denunciantes señalaron, que es necesario dar visibilidad a las candidaturas de curules de paz para “reducir sus riesgos y amenazas y por el contrario legitimar su ejercicio político”. En este mismo sentir pidieron que se trate con las entidades financieras para lograr los anticipos y solicitaron que las veedurías internacionales puedan vigilar el proceso de las circunscripciones.