“Pedimos a la Registraduría que repiense la transmisión de los resultados”: MOE UE

AME3506. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/03/2022.- El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, José Antonio de Gabriel, ofrece hoy un balance sobre las elecciones legislativas colombianas y las consultas internas para las presidenciales, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega Foto: Carlos Ortega

La primera vez de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia coincidió con uno de los momentos de mayor agitación de la democracia nacional: las acusaciones de fraude ante la ausencia durante el preconteo de votos por el Pacto Histórico en más de 25% de las mesas del país. A pesar de los primeros señalamientos de irregularidades, después se vino aclarando que todo se trataría de una omisión por la forma en que se diseñó el formulario E-14 para transmitir el preconteo. José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la veeduría internacional, dio su versión de los hechos y las recomendaciones para que no ocurra en los próximos comicios.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Ustedes aseguran en un primer momento que las elecciones fueron transparentes, ¿en algo cambió con las reclamaciones de los últimos días?

No, en realidad no cambia. Lo que vimos en transparencia es que se podía ver lo que ocurría y efectivamente eso es lo que ha pasado a lo largo de estos días. El principal problema se ha dado con el preconteo. Eso es una transmisión de los resultados no oficial que se hace por teléfono. El problema sobre todo es con las listas del Senado. El tema electoral colombiano es tan complejo como sofisticado y fascinante. Eso se traduce en que las actas donde se evidencia los resultados de las mesas sean terribles y complejas. Son cuadernos con cientos y cientos de datos que hay que transmitir por teléfono.

El problema que se ha causado por la transmisión del preconteo es por toda esta masa de datos de este formulario E-14. Su diseño es totalmente desafortunado. Los resultados del Pacto Histórico eran casi invisibles. En la misma página de la lista abierta del Partido de la U. Esto ha dado lugar a un sub-reporte muy elevado, de casi el 28% de las mesas. Al final nos hemos dado cuenta al ir apareciendo los resultados oficiales, que son los del escrutinio municipal y que se hacen con actas física y no transmisiones telefónicas, han aparecido este amplio volumen de votos que han sido transmitidos en este conteo. Ese ha sido el problema, se proyectaron dudas sobre los resultados.

Puede ver: “Hay un comportamiento atípico con las votaciones del Pacto Histórico”: MOE

Es normal que haya ocurrido. Eso nos debe hacer reflexionar sobre qué mecanismos se deben aplicar para que la transmisión de resultados no esté sometida a estos factores humanos. La invitación es a que los partidos políticos pongan cuidado y estén muy pendientes en las comisiones escrutadoras. También que las comisiones escrutadoras demuestren una gran facilidad para que todas las discrepancias que existen entre los datos digitados y las actas escaneadas y publicadas desde la noche electoral se puedan hacer valer.

¿Descartan los señalamientos de fraude que han hecho algunos movimientos políticos?

Sería absolutamente inapropiado hablar de fraude con resultados no oficiales. Lo cual no significa que no hay que decir que no hay problemas. Ha habido problemas, porque esto no debió de haber ocurrido. Hay una percepción de confusión, dudas, zozobra, y esto no ayuda a esta normalidad que se busca en los procesos electorales. Hay que mejorar mucho estos procedimientos que son absolutamente complejos para Colombia y el mundo entero. Vamos observando de país en país y yo no me había encontrado nunca con un acta tan compleja como la que se utiliza en las elecciones de Colombia.

¿Qué tanto tuvo que ver el E-14 en estos problemas?

Uno debe pensar una y mil veces cómo se diseñan las actas de transmisión de resultados. Ahora, para las presidenciales no se planteará el mismo problema porque el acta es muy sencilla en la que aparece un número muy limitado de candidatos. La enorme complejidad de la listas al Senado es que se combina listas cerradas y abiertas, con votos preferenciales y cientos de candidatos. Y resulta que esos datos hay que comunicarlos por teléfono y luego digitarlos e introducirlos. Además, existe un problema fundamental y es que, incomprensiblemente para el siglo XXI, hay que rellenar tres veces en cada mesa las actas de resultado de forma manual. Obviamente se van a producir discrepancias entre las tres.

También: MOE pide revisar 28.466 mesas en las que el Pacto Histórico no tuvo votos

Hay organizaciones que aseguran que iba a ocurrir estos problemas por la ubicación, ¿cómo han visto el papel de Alexander Vega en el tema?

Es cierto que en la última reunión de seguimiento estuvo la representante del Pacto Histórico exponiendo este problema de diseño y señaló que podía ocurrirse. Finalmente pasó y le pedimos a la Registraduría que repiense todo este sistema de transmisión y constancia de los resultados.

¿Cuáles recomendaciones dan para que no vuelva a ocurrir las situaciones de este calibre?

Frente a lo que se refiere al preconteo presidencial hay que decir que esas actas son mucho más sencillas y tienen mucha menos complejidad en las actas. Hay un elemento que nos parece muy importante para estas elecciones es que cuando se pase los números de las actas físicas llenadas a mano a los sistemas del Consejo Nacional Electoral se compruebe que estos datos se digiten correctamente. Para eso debe usarse la doble digitación, que es dos personas que no se conocen introduzcan los mismo datos en el sistema y cuando haya una falta de coincidencia salte una alarma. Con eso garantizamos en una proporción elevadísima la corrección de los resultados electorales. Es una medida que es posible aplicar de aquí a las presidenciales. Tiene un costo relativamente bajo y generaría una enorme seguridad jurídica con los partidos y ciudadanos.

¿Qué decirle a los movimientos políticos que ya encendieron la alarma de fraude y hasta hablan de que les van a robar las elecciones de mayo?

Hay una norma de oro en la observación electoral que es no interferir en el debate político. Las misiones de observación no comentan en ningún sentido las manifestaciones de los partidos. Lo que consideramos que es importante es que los partidos extremen como siempre su presencia en las mesas electorales y las mesas escrutadoras. El sistema colombiano ofrece elementos de transparencia que permiten ver qué ha pasado. Cuando hay una inquietud legítima del tratamiento de los resultados en una mesa existen los mecanismos para protestar y buscar una solución y una respuesta. Como de hecho ha ocurrido ahora al aclararse todo este problema del subreporte del Pacto Histórico en el preconteo, que no eran resultados oficiales.

¿Alguna forma de recuperar la confianza en el sistema electoral de aquí a mayo?

La confianza se recupera con comunicación. Es decir, explicando las cosas, resolviendo las dudas y considerando que ninguna inquietud es pequeña y que ninguna pregunta es injustificada. Deben responderse con apertura, información y buena fe.

¿Qué le queda hacer a la Registraduría en este proceso para borrar la mancha de estos días?

Creo que lo que hay que hacer es analizar qué ha fallado e intentar encontrar soluciones y mejoras para lo que queda del proceso electoral. Como siempre con comunicación y apertura a las demandas y dudas legítimas de los participantes.