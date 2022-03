Piden reconteo en mesas donde jurados confesaron supuesto fraude electoral

La MOE pidió un reconteo en las mesas donde hubo presencia de testigos cuestionados. Foto: str

La convulsionada jornada electoral del domingo vino acompañada de varias publicaciones en redes sociales de jurados electorales que no habrían cumplido con la tarea encomendada. Estos habrían cometido irregularidades, por no decir posibles delitos, en contra de su labor de garantizar una correcta jornada electoral.

Por eso, desde la Misión de Observación Electoral (MOE) se hizo un duro pronunciamiento contra los hechos, que calificaron como “fraude al sufragante”, “alteración de los resultados” y “falsedad en documento público”. Ante la gravedad de los actos, se pidió que se vuelva a contar los votos en las mesas en las que estuvieron los cuestionados jurados.

“La organización electoral (Registraduría) debe garantizar la realización del reconteo de los votos en las mesas en las que estas personas tuvieron presencia, sin importar la instancia en la que en este momento se encuentre el proceso de escrutinio”, expresó la Misión, que aseguró que esta labor es una de las pocas formas para recuperar la legitimidad del proceso electoral y sus resultados.

La MOE también advirtió que debe encontrarse las personas que estuvieron en las mesas de los jurados cuestionados y pedirles que revisen su certificado electoral para que verifiquen si este tiene los datos correctamente. Esta última recomendación es porque uno de los señalados aceptó en un video que supuestamente entregaba mal el certificado electoral a los votantes que pedían el tarjetón del Pacto Histórico.

En ese mismo sentido, la veeduría expresó que deberá hacerse el cambio del certificado si se encuentra que este fue diligenciado de mala manera. A pesar de estas recomendaciones, la misión electoral reconocer que hay acciones reconocidas que son completamente irreparables, en particular, aquellas que consistieron en fraude o engaño al elector al no habérsele entregado la tarjeta que solicitaron para respetar su preferencia política.

Por último, la MOE hizo un llamado a los que hagan de jurados en las próximas elecciones tengan en cuenta que les aplica el régimen disciplinario y penal, debido a que está ejerciendo funciones públicas. Además, recordó que este tipo de acciones “ponen en peligro y desprestigian la democracia colombiana, al hacer que se cuestione la legitimidad y transparencia de los comicios”.

Reconociendo por redes un posible fraude electoral

Suani Lefevre Bessudo, nieto del empresario Jean Claude Bessudo, presidente de la aerolínea Aviatur, ha causado polémica esta semana por un video que publicó en sus redes sociales en el que asegura haber cometido fraude electoral en las elecciones de Senado, Cámara y consultas presidenciales, el pasado 13 de marzo.

Aunque Lefevre salió después a pedir disculpas por el video, su abuelo también respondió y mostró su descontento con lo hecho por su familiar. El empresario pidió una investigación por los presuntos delitos electorales que haya cometido su descendente.

Según dijo el joven en el video, cuando los votantes le pedían el tarjetón para votar por la consulta del Pacto Histórico, del cual salió ganador Gustavo Petro, él les entregaba otro, el de la coalición equipo por Colombia. Adicionalmente, manifestó que a quienes votaron por el Pacto Histórico, no les entregaba el comprobante de votación y en el caso de quienes lo pedían, ponía un nombre falsos, para que no pudieran obtener los beneficios del voto.

Los actos confesados por el neito del presidente de Aviatur llevaron a que tuviera que salir a pedir perdón públicamente, no antes de asegurar que el video original estaba sacado de contexto. “Debido al irresponsable video que hice y al impacto que está teniendo en redes me veo en la necesidad de pedir disculpas no solo al nombre de mi familia sino al de toda Colombia. Perdón madre, abuelos, tíos. Perdón a todo el sistema democrático de Colombia y perdón a todo el que se pudo ver ofendido por este video sea cual sea el motivo”, dijo Suani Lefevre

Según manifestó en un segundo video donde presentó las disculpas, su manera de expresarse no fue la adecuada “y mucho menos decir hechos falsos comprobables, solo con el objetivo de agrandar mi ego”, aseguró. También pidió a las autoridades que investigaran la mesa donde fue jurado (número uno de Altos de San Isidro, en la localidad de Usaquén), con el fin de que, supuestamente, comprobaran que lo que dijo en el primer video era mentira.

Además del caso de Lefevre, hubo otras personas que también reprodujeron casos irregulares a través de sus redes sociales. Hubo casos en los que subieron historias en el puesto de votación y aseguraban que anularían los votos de aquellos que eran petristas.