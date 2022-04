Piedad Córdoba niega que le haya hecho promesas a los extraditables

Este miércoles, una nueva polémica vive el Pacto Histórico por cuenta de la senadora electa Piedad Córdoba. Además del trino que publicó el candidato presidencial Gustavo Petro, pidiéndole que se aleje de la campaña hasta que resuelva su situación judicial, también se divulgó que Córdoba supuestamente entró en contacto con tres extraditables.

Esta última noticia la dio a conocer la revista Cambio, que también señaló que la senadora electa habría pedido apoyo para Gustavo Petro a José Leonardo Muñoz, alias Douglas y antiguo jefe de la Oficina de Envigado; Juan José Valencia, alias Andrea, quien pertenece al Clan del Golfo; y John Freddy Zapata, alias Meesi, también del Clan del Golfo, y se comprometió en mejorar la política de extradición.

Córdoba respondió a Blu Radio rechazando el artículo de Cambio. “Yo cómo me voy a poner a prometer una cosa de esas. No puedo prometer ni la de mi hermano (sic)”, dijo. Ante el pedido de explicación de por qué le achacan supuestos acercamientos con extraditables, esta respondió que pudo haber coincidencias cuando ha ido a visitar a su hermano.

“Mi hermano está en el patio de extraditables, entonces, cuando tú llegas allá, a ti te toca sentarte a esperar y llega esa gente (los extraditables) y lo saludan a uno, pero, si a mí me los paran aquí, yo no sé quiénes son”, recalcó a Blu Radio.

Por último, la emisora destacó que la senadora electa manifestó estar tranquila de su actuar y que por el trino de Petro se enteró de la decisión de esta sobre su rol dentro de la campaña presidencial.

El trino de Petro se refería puntualmente a las “sindicaciones jurídicas” que le hacen a Córdoba, acusada de farcpolítica y nexos con el preso Álex Saab, quien se encuentra respondiendo ante la justicia de Estados Unidos por lavado de activos.

Su hermano, Álvaro Córdoba, se encuentra en La Picota, en el patio de extraditables, a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición que hizo Estado Unidos por participación en narcotráfico. Para la senadora electa, el capítulo de su hermano es un montaje judicial en su contra y persecución política que ahora afecta a su familia.

“Ni mi hermano ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va a amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”, dijo en su momento.