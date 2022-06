Presidencia de la Cámara, el otro gran debate para las nuevas fuerzas gobiernistas

Katherine Miranda y David Racero son los más opcionados para la presidencia de la Cámara. Foto: El Espectador

Al igual que en Senado, la Cámara está viviendo las primeras discusiones por la repartición de dignidades para el nuevo Congreso. De forma muy parecida, miembros de los partidos alternativos, que pasarán a ser los de gobierno desde el 20 de julio, están debatiendo para ser el que asuma la presidencia de la corporación.

En este caso, por el momento, la discusión únicamente está entre dos nombres: Katherine Miranda y David Racero. La primera es representante de la Alianza Verde por Bogotá y el segundo es miembro del Pacto Histórico y ha sido el vocero principal de esta coalición. Hasta el momento no hay claridad de quien vaya a ser y ambos han comenzado a moverse con la intención de ser los presidentes de la corporación en el primer año de gobierno de Gustavo Petro.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Por los lados de Miranda, esta hizo notoria su aspiración hasta en redes sociales. “Quisiera poner a consideración de los partidos políticos y de la ciudadanía mi nombre para ser la próxima presidenta de la Cámara de Representantes”, comentó la representante por la Alianza Verde.

En diálogo con El Espectador, Katherine Miranda comentó: “Ya hablé con Petro, yo quiero. El partido me respalda y tengo buena relación con las bancadas”. La representante del Verde expresó que sería una forma de dar un mensaje de tranquilidad y de repartición del poder debido a que no se concentraría las presidencias de Cámara y Senado en el Pacto Histórico.

En este mismo sentido, Miranda señaló que parte del mensaje iría en la inclusión debido a su condición de mujer y de ser parte del otro partido de gobierno. A renglón seguido señaló que tendría apoyos hasta en Cambio Radical y el Partido Conservador, debido a que las relaciones de Racero con estos sectores no han sido las mejores.

Puede ver: Presidencia del Congreso: movidas de oposición y debate en el Pacto Histórico

Por los lados de Racero, este argumentó que su presidencia sería un gran mensaje, pues daría una muestra de confianza y de que desde el primer año el Pacto Histórico estaría dando las garantías a todos los sectores. También le respondió a Miranda y le aseguró que no hay ninguna ley que impida que un mismo partido tenga las dos presidencias. “En cámara no estamos supeditados a Senado. La negociación no va al tiempo”, agregó en este punto.

Luego señaló que la realidad política actual es que son la bancada del presidente y tienen 32 representantes, mientras que la congresista del Verde solo tendría los 16 votos de su partido y de la Coalición Centro Esperanza. Como bancanda petrista, Racero señaló que “hay una línea de gobierno que va a sacar el plan de desarrollo y nuestra presidencia es necesaria para que se pueda estructurar de mejor manera”.

Asimismo, llegó a decir que no es tan cierta su mala relación con las otras bancadas, tanto así que ha venido adelantando diálogos informales para que Cambio Radical, el Partido de la U, el Mira, el Partido Liberal y la Coalición Centro Esperanza se unan como una bancada gobiernista, esto favorecería una eventual presidencia suya en la Cámara.