Puntear en las encuestas y la costumbre de no ir a los debates

Gustavo Petro tomó la misma determinación de marginarse de los debates de otros punteros en las encuestas. Foto: El Espectador

“No es una gripa, es sistemático, está suspendiendo el debate presidencial en Colombia y se debe a un temor a debatir conmigo a profundidad sobre la situación colombiana”. De esta forma, Gustavo Petro criticaba a Iván Duque en 2018 por no ir a los debates. Ambos eran candidatos y la ficha del uribismo había dejado de asistir a los espacios de discusión apenas se consolidó en las encuestas.

El actual presidente solo fue a los debates de la semana antes del llamado a las urnas. Esto hizo que el candidato de la izquierda lo cuestionara y hasta asegurara que Duque le “tenía miedo”. Ahora, cuatro años después, cuando Petro es el que puntea en las encuestas, es el líder del Pacto Histórico el que decide no ir a los debates. Cercanos a su campaña confirmaron que hasta el 29 de mayo no se tiene planeado ir a ninguno de estos espacios.

Desde hace más de un mes, el candidato alternativo decidió ausentarse de estos sin mayores explicaciones. Al último evento de este tipo al que fue lo organizó la Universidad Externado, el 5 de abril. Allí hubo un breve espacio de reconciliación con Ingrid Betancourt. Desde entonces, la campaña ha rechazado todas las invitaciones al candidato. El único espacio parecido al que asistió fue “El País de los Jóvenes”, en Noticias Caracol. No obstante, esto no es un debate sino un encuentro para responder las inquietudes de los jóvenes de distintos sectores del país.

Pero esta particularidad no es de hace poco, desde antes, el petrismo venía buscando la forma de alejarse de los debates. En marzo, cuando se desató el escándalo por las inconsistencias en las elecciones legislativas del 13 de marzo y el registrador anunció que pediría un reconteo, la campaña comunicó que Petro no iría más a debates como protesta por la determinación de Alexander Vega. Luego, la cabeza de la Registraduría se echó para atrás, al igual que la determinación de no ir a estos espacios con los demás candidatos.

Pero el impulso de ir a debates duró poco. Apenas 15 días después, el candidato volvió a cancelar su presencia en estos espacios informativos y de discusión. No obstante, en esta ocasión, la determinación no se ha he hecho oficial. Sin embargo, en la propia campaña confirmaron que no hay intención de ir a más debates por el momento.

Petro, que criticó a Duque por no ir a debates cuando lideraba las encuestas, es ahora el que rehúye a la discusión, tomando una postura que ha sido común en las justas electorales. Gustavo Petro no es el primer candidato que estando de puntero decide cancelar su asistencia a los debates. Como se ha dicho antes, esta tendencia también la realizó Duque y la lista llega hasta a Uribe.

Tras afianzarse en el primer lugar de los sondeos, Iván Duque solo asistió a la última semana de debates en primera vuelta y en segunda vuelta no se tiene mayores registros de su asistencia a dichas discusiones para enfrentarse directamente a Petro. En 2014, cuando Juan Manuel Santos era candidato presidente, este también se ausentó en la primera vuelta de los debates. Faltando una semana para las elecciones fue la primera vez que se le vio en debates y eso porque Óscar Iván Zuluaga lo superó en las encuestas.

Luego, en segunda vuelta, el candidato presidente sí asistió a varios debates en contra del candidato del Centro Democrático. La derrota en las urnas hizo que Juan Manuel Santos reevaluara su estrategia y le hiciera un hueco en su agenda a estos espacios de discusión con su contrincante.

En 2010, la asistencia a debates estuvo igualada entre los dos candidatos que lideraban las encuestas: Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Es más, para muchos, el mal manejo de estos espacios por parte del candidato de la Ola Verde le ayudó a Santos a posicionarse e imponerse con facilidad en primera y segunda vuelta.

La tendencia del primero en las encuestas de no ir a los debates se notó con fuerza en 2006, cuando Álvaro Uribe buscó la reelección. Este no asistió a ninguno de los debates anunciados por los medios de comunicación.

A pocas semanas de las elecciones hubo gran controversia debido a que había confirmado su asistencia a un debate en Noticias Caracol y al final no llegó. Cuando fue cuestionado por el desplante, este respondió: “Si yo hubiera asistido a la confrontación convocada por un medio de comunicación, confrontaciones que he evitado desde el principio, otros medios de comunicación me reclamarían que no asistí a lo que ellos me convocaron”.

Días después, Uribe hizo una rueda de prensa en la que confirmó que no iba a debates debido a que el país conocía sus posiciones “en todos los temas”. A esto agregó que durante sus cuatro años de mandato se debatió “con mis compatriotas”, por lo que no necesitaba de estos espacios en medios.