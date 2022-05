“Quien llegue a la Presidencia tiene que llamar a los demás para trabajar unidos”

Dilian Francista Toro asegura que el Partido de la U, del cual es su directora, hay unidad en torno a la candidatura de Federico Gutiérrez. Foto: OSCAR PEREZ

¿Cómo va la campaña presidencial desde la visión del Partido de la U?

Desde un comienzo nosotros estuvimos en el Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa tuvo el aval del partido y lo que habíamos acordado es que se iba a apoyar irrestrictamente a quien ganara la consulta. Ganó Federico Gutiérrez y la bancada, junto a la Dirección Nacional, ratificó ese respaldo. Estamos trabajando, ha sido una campaña en la que se ha tenido que trabajar duro y rápido en toda la organización, pero hemos venido concertando con todos los equipos políticos y sociales de los diferentes departamentos para activarla.

¿Hay compromiso de todo el Partido de la U con la candidatura de Federico Gutiérrez? Porque hablan de algunas voces disidentes…

Como todo, de pronto habrá algunos que no están, pero yo le puedo decir que hasta ahora lo que hemos visto ha sido unidad. En cada uno de los departamentos, la gente del Partido de la U ya está incluida en los comités de campaña y están trabajando duro. Nosotros somos muy regionales y ahí estamos. Igualmente, Peñalosa ha venido coordinando Bogotá y nosotros el suroccidente del país.

Ayer, el secretario del partido expidió un comunicado advirtiendo consecuencias para quienes no apoyen a Federico Gutiérrez, ¿qué puede pasar con esas voces disidentes?

La Dirección Nacional hizo una reunión precisamente porque hubo una objeción de conciencia de una concejal del Vijes, en el Valle del Cauca, pero se le negó. Es que se debe tener en cuenta que el apoyo a Fico es una decisión de las mayorías, de la bancada, y eso se tiene que respetar. En la reciente campaña de Senado y Cámara de Representantes, 25 concejales en todo el país fueron sancionados porque no acompañaron a nadie de la U. Ahora, en las presidenciales, todavía no hemos sancionado, pero sí se han abierto investigaciones, como por ejemplo a una concejal del municipio de Guadalupe, en el Huila, que salió diciendo que se iba a ir con Gustavo Petro. Los estatutos dicen que se debe hacer una investigación disciplinaria y eso es lo que hace el Comité de Ética, no yo. La verdad, no han sido muchas las voces de disidencia.

A nivel de las directivas de la U, ¿hubo en algún momento acercamientos con Petro?

Petro y yo compartimos Senado en dos períodos y yo no tengo ningún problema en hablar con él. Tuvimos conversaciones, normales, para hablar de todos los temas de país. Lo hemos hecho con todos los candidatos.

Las encuestas muestran a un Petro con amplia ventaja, ¿cree que puede ganar en primera vuelta?

No creo, pienso que va a haber segunda vuelta y que con Fico vamos a pasar. Ahí la situación será diferente, con solo dos candidatos planteando sus propuestas de transformaciones y cambios para el país. Hay que mirar esos planteamientos y mostrárselos al país con claridad para que la gente escoja por quién quiere votar.

A Federico Gutiérrez le cuestionan el que supuestamente no está preparado para manejar un país tan complejo como Colombia, ¿usted cómo le ve?

No es así, es una persona que está preparada, que tiene toda la experiencia y el bagaje, que en Medellín hizo una excelente alcaldía y supo incluso sortear los problemas que había de seguridad y los problemas sociales. No me cabe duda de que podría hacer una muy buena labor como presidente, sobre todo porque conoce las regiones y sabe que el país se construye desde ellas. Esa es una apuesta clave en su candidatura.

¿No cree que la campaña ha caído en un espiral de insultos y descalificaciones, dejando de lado las propuestas?

Y es muy triste que no seamos capaces de hacer una campaña limpia, sin agresiones, sin odios ni resentimientos. El país pasó por una pandemia, por lo del paro, tenemos problemas de pobreza, de desigualdad, y deberíamos estar pensando en positivo, en hacer propuestas y hablar de qué es o que se debe hacer para tratar de superar esas dificultades y mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos. Pero algunos líderes están enfrascados es discusiones y controversias que no sirven para nada. Deberíamos estar unidos pensando en solucionar los problemas del país.

O sea, gane quien gane, se requiere de unos acuerdos mínimos, de un diálogo por el bien del país…

Es la única manera de poder lograr que Colombia salga adelante, que se mejoren las condiciones de vida de la gente y que podamos sacar adelante esas reformas fundamentales y urgentes que se necesitan: a la justicia, a la salud, a las pensiones, una reforma tributaria estructural que, por ejemplo, quite las exenciones y ayude a los pobres. Para poder llegar a hacerlas, se necesita unidad y por eso estoy convencida que quien llegue a la Presidencia tiene que llamar a los demás, a quienes fueron sus rivales, para trabajar unidos y poder hacer esas transformaciones y esos cambios.

La verdad, con el actual nivel de agresividad en la campaña, eso parece muy difícil…

Como dicen, la política es dinámica. En esto tenemos que deponer todos nuestros egos, rabias, orgullos e intereses, y poder unir al país. No podemos seguir divididos, de lo contrario, no vamos a llegar a nada.

Por cierto, la campaña de Federico Gutiérrez denunció un supuesto espionaje a una de sus sedes en Medellín, ¿usted qué piensa de eso?

Hay que condenar ese tipo de conductas y, por supuesto, hay que denunciarlas e investigarlas.

Hay quienes dicen que la sanción de la Procuraduría a Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, le ayuda a Petro, ¿usted lo ve así?

No sé, porque suspendieron a Quintero en Medellín por hacer política a favor de Petro, pero también al alcalde de Ibagué por hacerla a favor de Fico. Respeto las decisiones de los órganos de control y esperemos a ver que pasa. Ahora, sin duda que se ha hecho más eco a lo de Medellín, pero no se sabe cómo lo va a tocar la gente.

¿Cuándo va a llegar oficialmente el uribismo a la campaña de Federico Gutiérrez?

No lo han decidido, aunque hay identidades en algunos temas con el Centro Democrático. Por ejemplo, nosotros como partido, una de las cosas que le dijimos a Fico fue que en su gobierno, y eso quedó firmado, iba a implementar el proceso de paz. Eso es fundamental porque nosotros fuimos uno de los pilares de ese acuerdo. Creemos en la paz y en lo pactado. El compromiso está basado en una agenda programática basada en transformaciones sociales, económicas, ambientales, de equidad de género. En todo eso es en lo que estamos trabajando y es el compromiso de la candidatura del Equipo por Colombia.

¿Cómo califica el gobierno Duque?

Ha hecho cosas buenas, teniendo en cuenta que le tocó muy duro, al igual que a los alcaldes y gobernadores, con lo de la pandemia. Además del paro. Pero, por ejemplo, en el tema de la implementación de la paz, no estoy de acuerdo con lo que se hizo. No la profundizó y solo se ve una labor en lo de los PDETS, pero ha debido continuar con todo el proceso de sustitución de cultivos, en todo lo del tema agrícola, la reforma agraria, el fortalecimiento de la economía campesina. Eso es algo que no puede esperar y quien llegue a la Presidencia tiene que hacerlo. En eso Duque falló. Pienso también que algunas decisiones con el tema de Venezuela fueron equivocadas, porque se debió abrir la frontera que hubiese un intercambio comercial, así no haya viabilidad diplomática. Hay muchas cosas que se hubiesen podido hacer.

¿Qué ministerio le gusta si Federico Gutiérrez es el presidente?

No, yo no estoy pensando en eso, estoy pensando es en la campaña.