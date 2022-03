Reunión de Uribe con la bancada, ¿qué viene y cuál es el balance?

En Senado, el uribismo pasó de 19 curules a 14, mientras que en Cámara de representantes se pasó de 32 a 16 representantes.

Después de casi una década de fortalecimiento y consolidación, que los llevó a ser mayoría en el Congreso y hasta poner presidente, el Centro Democrático enfrenta momentos de tensión y crisis. Los resultados tras la contienda de este domingo prendieron las alarmas y tienen a su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pensando cómo recomponer el camino y evitar una crisis mayor con miras a las elecciones presidenciales.

No solo renunció Óscar Iván Zuluaga a su aspiración para adherir a la de Federico Gutiérrez –lo que deja a la colectividad sin candidato propio por primera vez en ocho años–, sino que en el Congreso pasó de 51 congresistas a 30. En Senado, se pasó de 19 curules a 14, mientras que en Cámara de representantes el debacle fue mayúsculo: pasó de 32 a 16 representantes, es decir, una reducción del 50 % en la cámara baja.

Todo esto llevó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a citar a una reunión con su bancada y con los congresistas electos este martes a las 2:00 de la tarde en Bogotá: “Cerradas las urnas, de la manera más respetuosa se cita a parlamentarios actuales y que resultaren electos”.

El mensaje estuvo seguido por la estrepitosa renuncia de Zuluaga a su aspiración, aún después de una contienda interna que lo llevó a medirse de tú a tú con figuras como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, sí como una discusión con los miembros del Equipo por Colombia en búsqueda de lograr unidad.

“En vista de los resultados electorales del día de ayer, y la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Lo hago sin cálculos políticos, ni burocráticos, sin esperar nada a cambio, y con sincero entusiasmo. El Partido queda así en la libertad de tomar las decisiones institucionales que juzgue oportunas”, argumentó Zuluaga.

A la luz de todo ello, ¿qué se puede esperar de la reunión de mañana? El hermetismo que suele caracterizar los encuentros del Centro Democrático se une con la “tusa” y la aflicción que viven las huestes del uribismo. Pocos congresistas se atrevieron a contestar una llamada de este diario y prefirieron el silencio, en medio de su duelo interno.

Una de las pocas congresistas que se atrevió a hablar, eso sí bajo la condición del anonimato, se anticipó a la decisión que tomaría Zuluaga y advirtió desde temprano que se trataría de una directriz directa del propio Uribe ante el revés electoral. Sin embargo, llamó la atención por la seguidilla de equivocaciones y criticó las recientes actuaciones del partido, como pasar por alto la presunción de inocencia del excandidato Daniel García Arizabaleta. “Fue espantoso, el partido manejó eso de manera espantosa”, alegó.

No obstante, la congresista le atribuyó la mayor parte de la responsabilidad al gobierno de Iván Duque, su impopularidad y su “mal manejo” del país: “Antes nos fue bien en los resultados del Congreso. Todo esto es culpa de un gobierno que gobernó de espaldas al partido que lo hizo elegir”.

Otro de los que habló fue un representante a la Cámara, que integra el grupo del pabellón de los quemados. El congresista coincidió en que gran parte de la responsabilidad es de Duque, pero también alertó que las posturas del partido, su forma de legislar y la manera cómo encaró ciertos debates le terminaron costando en las urnas: “No se puede endilgar todo al Gobierno. Nosotros también hicimos un mal trabajo. Eso sí, no fue casualidad que el Pacto Histórico creciera tanto cuando casi que hizo un manual de lo que no debería hacer un Ejecutivo”.

Un congresista más resumió la situación: “Estamos golpeados como partido” y si bien no desconoció los errores del gobierno Duque, señaló que también hay dificultades a la hora de comunicar los logros y triunfos de la colectividad.

“La ciudadanía no percibe los logros o no los ha internalizado. Falta saber comunicar. El péndulo va y viene y nos está jugando en contra. No hemos sintonizado con la ciudadanía en todos los niveles y en todas las regiones. Seguramente para eso será la reunión: para hacer una valoración de los asuntos en los que estamos fallando, porque hay mucho trabajo para mostrar”, precisó.