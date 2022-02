Rodolfo Hernández no descarta a Paola Ochoa: ‘ojalá nos acompañe en el Gobierno’

El exalcalde aseguró que una aspiración política no puede ser superior “al amor familiar y a las obligaciones morales que esto conlleva”. Foto: David Carranza

El candidato presidencial Rodolfo Hernández reaccionó en la tarde de este viernes a la renuncia de Paola Ochoa como su fórmula presidencial. Si bien el aspirante respaldó la decisión de la periodista, no le cerró la puerta del todo y aseguró que ojalá lo acompañe cuando ya sean eventualmente Gobierno.

En la mañana de hoy, Ochoa, mediante una carta, adujo motivos personales para su decisión, pues reveló que con el anuncio de su aspiración se hicieron públicas varias situaciones críticas que afronta su matrimonio con Juan Ricardo Ortega.

Ante ello, Hernández manifestó que en la mañana recibió una llamada de la columnista en la que le informaba la determinación: “Cuando escuché sus motivos me llené de más admiración por ella. Una mujer valiente, preparada y decente que hoy ha puesto a su familia por encima de todo y así debe ser”, destacó.

Según el aspirante, una aspiración política no puede ser superior “al amor familiar y a las obligaciones morales que esto conlleva”. Hernández reveló además que, entre otras, Paola Ochoa le adujo temas relacionados con el cuidado de sus hijos “y sacarlos adelante”.

Rodolfo Hernández se declaró confiado de que “muy pronto” Ochoa pueda resolver sus dificultades familiares –haciéndole un guiño en un eventual gobierno suyo–, “para que cuando ganemos la Presidencia nos acompañe en el Gobierno con su inteligencia y compromiso para luchar contra la corrupción y cambiar a Colombia”.

El candidato concluye su misiva agradeciendo a Ochoa “por darnos un ejemplo de amor”, deseándole éxitos y saludando a su familia.

Hace solo cuatro días, la campaña del exalcalde de Bucaramanga confirmó a la periodista como su acompañante en la carrera hacia la Casa de Nariño. Ochoa, sin embargo, este mismo viernes renunció a la aspiración. La periodista reconoció su sorpresa por las revelaciones que se hicieron en algunos medios sobre su matrimonio.

De acuerdo con Ochoa, esas revelaciones afectaron no solo su salud mental y emocional, sino también la de sus cuatro hijos. “Ahora más que nunca necesito tiempo y concentración para atender ese asunto familiar, que me cayó encima en el momento que menos esperaba. Es mi deber estar con los niños en este preciso instante de sus vidas y ello me impide concentrarme plena y totalmente en la campaña”, añadió la periodista, a quien se le conoce por su actividad en la mesa de trabajo de Mañanas Blu, de Blu Radio, y como columnista del diario El Tiempo.

A Hernández, Ochoa le agradeció la confianza por haberle propuesto ser su fórmula a la Vicepresidencia, “un honor que no esperaba”, y le deseó éxitos en las elecciones cuya primera vuelta será el próximo 29 de mayo. “Para mí no hay nada más importante en el mundo que proteger a mis hijos y ser una buena madre. Agradezco su comprensión en un tema tan sensible e importante”, concluyó.