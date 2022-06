Rodolfo Hernández salió a pedir perdón por alusión a la virgen

Estos últimos días de campaña, Hernández estará dedicado a las redes sociales, su gran fuerte. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

En la campaña a segunda vuelta, lo opositores a Rodolfo Hernández se han encargado de desempolvar afirmaciones polémicas del candidato cuando fue alcalde de Bucaramanga o en el marco de la contienda electoral. Una de las que más ha resonado es la que hace referencia a la virgen María en una entrevista, antes del 29 de mayo, con Radio Nacional de Colombia.

Por esa mención, en la que pone en el mismo plano a la Virgen y a trabajadoras sexuales, no solo pidió perdón, sino que aseguró que lo sacaron de contexto.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

“Quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la virgen diciendo que yo invitaba a la virgen y todas las personas que vivían en el barrio. Pero me sacaron de contexto, los competidores todo me lo critican, yo no quise decir eso, yo quise decir que invitaba a la virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad. Sé que ofendía muchas personas, no fue mi intención, soy un hombre católico, no seguramente prácticamente con la intensidad de otras personas a quienes respeto en su culto. Acepto en mi corazón y mi consciencia que me equivoqué. Mil perdones”, dijo el candidato en un breve video.

Como ser humano reconozco que me equivoqué y pido disculpas a quiénes he herido por usar palabras como no se debe 🙏🏻🇨🇴#RodolfoHernandez pic.twitter.com/4YKZ7RT90V — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 14, 2022

A la pregunta en Radio Nacional sobre qué tipo de adhesiones recibiría, Hernández respondió: “Yo recibo a la virgen santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. No puedo estar cambiando porque me apoyan. Eso se llama acuerdo de gobernabilidad y acuerdo programático. ¿Sabe qué es eso? Qué se roba usted y qué me robo yo”.

Lea también: Ingrid Betancourt, por la “redención” tras salidas en falso de Rodolfo Hernández.

De hecho, por sacar a relucir este comentario se han visto publicaciones en redes que narran cómo personas devotas a la virgen han cambiado su voto por dicha afirmación. Y para mitigar su efecto, antes del video del candidato, Ingrid Betancourt compartió un video en Twitter en el que le ora a la virgen, pidiéndole disculpas por lo dicho por Hernández.

“Hoy vengo a pedirte disculpas, como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Hernández, acompañado de todas las mujeres que lo rodean, su madre, su esposa y su vicepresidenta, por haber utilizado indebidamente tu nombre durante esta campaña. Sabemos que eso te ha herido profundamente, como ha herido a muchas marianas y marianos en todo Colombia, que al oír esas frases sintieron una daga que les atravesaba el corazón”, se le escucha a la excandidata en dicho video.