Sergio Fajardo presentó su propuesta de gobierno, que se divide en 31 ejes

Sergio Fajardo Foto: Mauricio Alvarado

En la actual campaña presidencial ha habido más cruces de señalamientos y controversias al interior de los movimientos y partidos, que propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Aunque todos los candidatos han dicho de forma aislada lo que piensan hacer en uno u otro ámbito, Sergio Fajardo se convirtió este lunes en el primer aspirante a la Presidencia en dar a conocer su propuesta de gobierno concreta, que se divide en 31 compromisos.

De acuerdo con el equipo de campaña de Fajardo, la hoja de ruta para llegar a la Casa de Nariño surgió luego de varios meses de trabajo, en los que realizaron 19 mesas programáticas y contaron con los aportes de más de 150 personas. Entre los 31 bloques, se destaca lo relacionado con política económica, educación y anticorrupción.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

El programa económico de Fajardo parte de reconocer que la pobreza, desigualdad, desempleo y los altos precios de la canasta familiar han afectado fuertemente al país. Para revertir la situación, su propuesta es desarrollar una “economía moderna” basada en empleo, productividad y mejores salarios. “Nuestro programa económico tiene como eje central una estrategia de desarrollo productivo, integrada a una estrategia de educación, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento”, se lee en la propuesta económica, que además contempla un paquete de tres reformas: pensional, laboral y tributaria.

En cuanto a educación, Fajardo propone que esta deje de ser una “fábrica de reproducción de las desigualdades”y se convierta en una fábrica de oportunidades que permita cerrar brechas. “Nuestro sistema educativo se adaptará a las características y especificidades de la ruralidad, con mayor cobertura desde la primera infancia, currículos flexibles, acompañamiento a las familias y facilitando la transición entre la educación media y superior”, dice el programa.

Puntualmente, en cuanto a educación básica y media la idea del exgobernador de Antioquia es modernizar la infraestructura de 10.000 establecimientos, además de mejorar las condiciones de trabajo y la formación de los docentes. También se compromete a ofrecer educación universal para menores de 3 a 5 años. Respecto a la educación superior, el gran objetivo es robustecer la educación pública y aumentar la cobertura.

>LEA: “Jamás nos había pasado”: Sergio Fajardo fue obligado por encapuchados a abandonar la UTP

El plan anticorrupción, una de las banderas de Fajardo desde que inició su vida política, se construyó teniendo como base la premisa que continuamente menciona el candidato de que “como se llega al poder así se gobierna”. “No hago alianzas con quienes han estado vinculados a la corrupción en el pasado, no compro votos ni ofrezco puestos o contratos a cambio de financiación, porque no todo vale con tal de ganar. Y, no menos importante, cuenten con mi absoluta voluntad política para estar al frente del tema como presidente”, manifestó en su proyecto para combatir la corrupción.

El objetivo, dice el programa, es tratar la corrupción como un crimen que deja víctimas. En ese sentido la promesa de Fajardo es primero priorizar el reconocimiento y reparación de esas víctimas, para luego poner en marcha varios mecanismos de prevención de estas prácticas. “Pasaremos de políticas y estrategias anticorrupción generales a planes y programas por sectores y definidos en contextos territoriales”, añadió el precandidato.

Las mujeres y los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros son otras prioridades en la propuesta de Fajardo. En cuanto a la mujer, su programa destaca la necesidad de reconocer las brechas entre hombres y mujeres, y visibilizarlas en cada una de las propuestas. También propone la creación del Ministerio de las Mujeres.

Respecto a las comunidades vulnerables, el compromiso de Fajardo es destinar por lo menos 10 % del plan de desarrollo para estas poblaciones, realizar un censo poblacional y de vivienda, y avanzar en el cumplimiento de los compromisos consignados en el Acuerdo de Paz que tienen relación con estos pueblos.

>LEA.Dignidad y ASI salvan el aval de Carlos Amaya y Sergio Fajardo

Otras de las principales propuestas del plan de Fajardo tienen que ver con la educación, la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo empresarial. Para esto, su promesa es crear centros de desarrollo en agricultura, cambio climático, bioeconomia, industria y salud. También se compromete a generar oportunidades a 250.000 jóvenes de zonas vulnerables en temas de educación, deporte y cultura. Ese programa fue bautizado como “Entornos Protectores”.

El programa también refiere la creación de un programa nacional de seguridad alimentaria; dar apoyo económico a un millón de jóvenes; instaurar la Universidad Nacional Pública Digital para 80.000 jóvenes; entregar $500.000 mensuales a las personas mayores que no reciban pensión; reducir la carga de cuidado de las mujeres; duplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación; desplegar programas sobre biodiversidad; aumentar un 30 % la producción energética con energías limpias; construir y mejorar 35.000 kilómetros de vías terciarias y generar 1.500.000 nuevos empleos.