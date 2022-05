Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez firman pacto de no agresión

Gustavo Petro no participó del debate que organizaron un grupo de medios junto a la Andi, pero manifestó que firmará el pacto en las próximas horas. Foto: Captura de pantalla

Este martes, en medio del debate de medios y la Andi sobre preguntas impopulares, los candidatos Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez firmaron un pacto de o agresión que construyeron el Consejo Nacional de Paz, la Conferencia Episcopal, la Andi y la Misión de Observación Electoral, acompañado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

El monseñor José Luis Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal, explicó que este pacto es un compromiso entre candidatos, ciudadanía, medios de comunicación y empresariado por desarrollar unas elecciones pacíficas y transparentes, promoviendo “una cultura política basada en la verdad”.

“Invitamos a apartarse del lenguaje ofensivo, racista y ofensivo que promueve cualquier forma de discriminación, exclusión, para que estas elecciones sean inclusivas. Necesitamos artesanos de paz”, agregó.

Los candidatos Fajardo y Gutiérrez no pusieron ningún reparo, mientras que Rodolfo Hernández, el otro candidato que asistió al debate, dijo que lo firmará cuando se incluya un otro sí que deje claro que ese pacto también incluye “no hacer trampas, no recibir plata por debajo, no recibir plata para burlar…”.

Gustavo Petro, quien no asistió al debate por estar en el lanzamiento del documental “Una política del amor”, manifestó que firmará el pacto en las próximas horas. La inivtación al debate se hizo a los cuatro primeros candidatos que puntean las encuestas, aún no se sabe si se invitarán a los otros aspirantes a suscribir el pacto de no agresión.