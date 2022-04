Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández: dudas y certezas sobre su posible alianza

Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández tuvieron su primer encuentro público el pasado 29 de marzo. Foto: Twitter

Un mes queda para que los colombianos regresen a las urnas y elijan al próximo presidente del país, o por lo menos a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial. En esta recta final de la campaña es natural que los candidatos presidenciales busquen generar golpes de opinión de alto impacto mediante presentaciones en plazas públicas, propuestas controversiales o alianzas. Justo en los últimos días se vienen anunciado adhesiones a una y otra campaña, pero hay un rumor que se cocina que podría dar un golpe sobre la mesa a la campaña presidencial: la unión de Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción).

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Las versiones sobre una hipotética alianza entre los candidatos han circulado en diferentes medios de comunicación y, aunque desde las campañas no niegan los acercamientos, hay muchas contradicciones y situaciones que no cuadran o han desmentido los propios implicados en las aproximaciones. Por ejemplo, se ha dicho que hubo una reunión presencial a la que asistieron, además de los dos candidatos presidenciales, el estratega de Hernández, el senador electo Jonathan Ferney Pulido y Angélica Lozano, ambos de Alianza Verde.

Pero la senadora Lozano se mostró extrañada ante esa información y afirmó que al estratega político de Rodolfo Hernández no lo ve hace dos o tres años. También confirmó que con Rodolfo Hernández y con Pulido, el senador más votado de Alianza Verde en las pasadas elecciones (189.291 votos), no se reúnen desde hace un mes. “No estuve en la reunión si existió”, aseguró la congresista, quien dijo que al único que ha visto seguido es a Fajardo.

Desde la campaña de Fajardo sostienen que “por el momento no hay nada confirmado”, mientras que la jefa de debate del candidato de la Centro Esperanza, la representante verde Catalina Ortiz, también afirmó que los acercamientos se han dado pero telefónicamente. “Están mirando la manera de hacerlo (aliarse). No es que sea un hecho, pero sí está la intención. Ellos han estado hablando mucho por teléfono y la idea de Rodolfo Hernández es que se nombren emisarios y que ellos dialoguen”, dijo.

>LEA: “Estoy seguro de que el liberalismo que es rebelde y libre nos acompaña”: Fajardo

Es un hecho “que las conversaciones están”, según Ortiz, quien añadió que ambos candidatos presidenciales “tienen una muy buena relación y los une el tema anticorrupción. Si se mira el histórico, Hernández nunca ha hablado mal de Fajardo y viceversa, así que hay espacio para conversar”.

Aún más dudas siembran las versiones provenientes de la campaña de Hernández. “Fakenews”, dicen de forma tajante personas cercanas al exalcalde de Bucaramanga. “Se vieron en el debate, pero no hubo reunión”, mencionan también.

En resumen, hay acercamientos que confirmó el propio Fajardo ante Noticias Caracol. “Hemos estado conversando. Los únicos que podemos decir que luchamos contra la corrupción somos Rodolfo y yo. Los otros tienen la corrupción adentro. Tenemos una identidad en la lucha contra la corrupción”, dijo Fajardo en entrevista con ese medio.

Más allá de esas contradicciones, hay otro tema que puede espesar los acercamientos: las consultas y el dinero de la reposición de votos. Y es que, como en teoría las consultas son un mandato popular que los candidatos deben asumir y Fajardo participó y ganó la de la Centro Esperanza, a esa campaña le tocaría asumir la plata de la consulta. Si bien no hay antecedentes, es probable que les toque asumir ese costo por detrimento y que incluso no puedan recibir el dinero de la reposición de votos. Además, el tema tendría que manejarse como una adhesión y no podrían convertirse en fórmula presidencial porque ya venció el estipulado para hacer esos cambios.

Hay mucho hermetismo y con los días se sabrá qué tan cerca están los candidatos y si finalmente hay adhesión. Pero no se puede perder de vista que esto no es nuevo y que desde hace un mes vienen coqueteando ambas campañas. El pasado 29 de marzo Fajardo y Hernández tuvieron su primer encuentro público. En ese entonces, tras el encuentro ambos candidatos compartieron el mismo mensaje por sus redes sociales, excepto un detalle clave: mientras Fajardo concluyó su mensaje con un “seguiremos conversando”, Hernández omitió esa frase.

Coincidimos con @ingrodolfohdez en que la lucha contra la corrupción es el principal problema que tiene Colombia. Nos sentamos a discutir sobre esta preocupación y cómo sacar a los corruptos del poder. Seguiremos conversando. pic.twitter.com/FjRaGHYTbQ — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 29, 2022