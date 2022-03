“Tenemos que aproximarnos a Fico. Hay que salir de dudas”: María Fernanda Cabal

La congresista también instó a contemplar y sumar a actores como Enrique Gómez de Salvación Nacional, Jhon Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres o el exalcalde Rodolfo Hernández. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio del cónclave uribista que se desarrolla este martes en Bogotá, de cara a analizar y definir caminos tras el revés legislativo del pasado domingo y de quedarse sin candidato propio con miras a las presidenciales, intervino la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que la colectividad debe aproximarse a Federico Gutiérrez y “salir de dudas”.

Cabal fue una de las cinco congresistas a quien el propio Álvaro Uribe, en medio del encuentro, nombró en un comité de transición política para analizar lo que viene para el Centro Democrático y que también estará conformado por los senadores electos Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia y Alirio Barrera, así como por el representante Óscar Darío Pérez. “El partido no puede ser un obstáculo o un factor de taponamiento. El partido tiene que ayudar a que esto pueda llegar a una gran coalición para enfrentar eficazmente a Petro”, manifestó Uribe.

Ante ello, Cabal aseguró que, aun con los problemáticos resultados para Senado y Cámara, se debe defender la idea de valorizar el partido: “No podemos salir corriendo a ver dónde nos reciben. Este partido vale”, declaró. Según la congresista, el comité debe procurar por aproximarse a “Fico” para conocerlo, para “preguntarle y salir de dudas. Encontrar puntos en común y despejar dudas cuando uno está defendiendo la firmeza”.

Sin embargo, la congresista no se cerró del todo al exalcalde de Medellín y sugirió que también debe haber acercamientos con el Movimiento de Salvación Nacional de Enrique Gómez, Jhon Milton Rodríguez del cristiano Colombia Justa Libres, o el exalcalde Rodolfo Hernández, “que tiene un nicho de opinión que es el nicho que nos vamos a disputar. Ahí es donde hay que tener una estrategia para enamorar a ese electorado, al electorado que también votó en blanco”.

“Hoy el desafío es no perder la libertad. Gustavo Petro llegó a su tope. Se hizo contar, ¿por qué le tenemos miedo? Está en el 27 %, donde siempre han estado (…) si vemos los resultados de la coalición, Fico Gutiérrez triplicó a (Sergio) Fajardo individuamente y duplicó a la coalición del centro, que se congeló”, explicó.

En su intervención, Cabal insistió en sus críticas al gobierno de Iván Duque y reclamó que “aquí se gobernó con adversarios”: “Me duele que nuestro primer Congreso, el de 2014, fue grandioso. Daba orgullo verlo en televisión, daba alegría ver que teníamos un legado por defender, y que teníamos una pasión que nos unía. Después elegimos Gobierno y no fuimos partido de gobierno. Usted (hablándole a Uribe) ha sido muy prudente en evitar involucrar al Gobierno, pero las consecuencias son claras desde las elecciones regionales. Aquí no disfrutamos ser partido de gobierno, aquí se gobernó con adversarios y así de claro”.

De acuerdo con la senadora, si bien el partido hoy enfrenta la temporada de las “vacas flacas”, el Centro Democrático “tiene la misión de rescatar su legado. Usted (a Uribe) salvó al país cuando esto era un estado fallido”.

Otra de las que intervino y hace parte del comité es Paloma Valencia, que también se declaró dolida por el revés del partido y el decrecimiento de curules, por lo que instó a definir “para dónde vamos y de dónde venimos”. Según Valencia, llegó la hora de analizar “qué pasó durante este Gobierno del Centro Democrático, que dejamos de enamorar a los colombianos”.

En esa línea, criticó la determinación de algunos parlamentarios de no apostar por Óscar Iván Zuluaga, sino adherir a coaliciones. “Lamenté muchísimo que miembros de este partido hubieran dejado solo a Zuluaga y se hubieran ido para una coalición. Me duele porque Zuluaga era el presidente que Colombia necesitaba. El único candidato que representaba a los del No. Eso que hizo de renunciar me entristece, pero lo entiendo, porque sé que tiene claro que tiene por encima la patria”.

Valencia dijo tener preferencias con miras a las presidenciales, pero se declaró respetuosa de la disciplina del partido e hizo un vehemente llamado a que la colectividad asuma una postura conjunta y que se respeten las decisiones colectivas. “Esta es una reflexión interna sobre la disciplina del partido. ¿Somos un partido donde los congresistas deciden por encima de la colectividad?”, cuestionó, al tiempo que reiteró que Petro “no será presidente” y que el desafío de la colectividad es “enamorar a los colombianos”.