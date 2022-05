¿Todavía hay posibilidades de que Fajardo se una a Rodolfo Hernández?

Sergio Fajardo ha recalcado en diferentes escenarios que irá hasta el final en las elecciones y no va a adherir a nadie. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Vuelve y juega el rumor, a solo cinco días de la primera vuelta presidencial, y la gente se sigue preguntando si se puede dar una alianza entre los candidatos Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Todo tiene que ver con los resultados de las encuestas de la semana pasada, las últimas autorizadas previo a los comicios, en los que el exalcalde de Bucaramanga mostró un inusitado repunte entrando en la pelea por el paso a la segunda vuelta, mientras que el exgobernador de Antioquia se hundió en la intención de voto de los colombianos.

Fue en este escenario que se comenzó a hablar de la posibilidad de una unión, versión que tomó fuerza cuando la también candidata Íngrid Betancourt, de Verde Oxígeno, decidió hacerse a un lado para adherir a Hernández, de quien cree es el “único que hoy puede derrotar el sistema de corrupción” y “no está amarrado a las maquinarias”. En su anuncio de renuncia, le hizo precisamente un llamado a Fajardo y a todos los de la Coalición Centro Esperanza a unirse en torno a él: “Sé que ha sido difícil para los líderes de la coalición tomar una decisión, pero esta es la única decisión que vale la pena tomar en este momento. No puede haber consideraciones económicas o jurídicas. Hay que poner primero a Colombia, sin egos, uniéndonos”, manifestó.

Previamente, antes de lo de las encuestas, se había conocido acercamientos entre las dos campañas. De hecho, fue el mismo Hernández quien reveló que había algo así como un acuerdo de palabra de que con los resultados de los sondeos, se definiría quién adhería a quién. Pero cuando él salió adelante, Fajardo expresó reparos de la metodología aplicada por las firmas encuestadores y se echó para atrás. Después, contó de una reunión en Neiva con algunos miembros de la Centro Esperanza, buscando igualmente un acuerdo, pero no se pudo. “Yo entiendo que Fajardo tiene unos socios, hace parte de una coalición y tienen que tramitar al interior del grupo la decisión. Seguro hizo el esfuerzo con sus integrantes, porque puede haber estatutos que necesiten unanimidad”, expresó Hernández.

Siendo así, el panorama hoy es que Fajardo va hasta el final, firme en su postura de que lo que muestran las encuestan no corresponde a lo que desde su campaña han visto y sentido en el contacto con la gente. “Estamos por una convicción muy grande de que debemos apostarle a unos principios y propuestas, con una forma de hacer la política. No nos amedrantemos, yo sigo firmo con toda la ilusión, con todas las ganas, vamos a trabajar, no nos vamos a amilanar y seguimos con el espíritu alto”, ha dicho. Incluso, en el reciente debate de El Tiempo y Semana, a la pregunta del por qué no logró aliarse con Hernández y Betancourt, respondió que tiene una construcción política, formas, principios, experiencia, ideales y sueños construidos con equipos serios, lo cual, según su convicción, solo él y sus colaboradores representan, dando entender que no los va a ceder a otra candidatura y que el camino será hasta el final, es decir, hasta el domingo de las elecciones, pase lo que pase.

Ahora, otro punto a tener en cuenta es que más allá de rumores y posturas sobre los ideales de uno y otro lado, hay un tema clave a tener en cuenta: las consultas y el dinero de la reposición de votos. Y es que, como en teoría las consultas son un mandato popular que los candidatos deben asumir y Fajardo participó y ganó la de la Coalición Centro Esperanza, a esa campaña le tocaría asumir la plata que se invirtió en la convocatoria a las urnas. . Si bien no hay antecedentes, es probable que les toque asumir ese costo por detrimento y que incluso no puedan recibir el dinero de la reposición de votos. Además, el asunto tendría que manejarse como solo una adhesión, es decir, no existe posibilidad de hacer fórmula como candidato vicepresidencial.