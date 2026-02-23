La recta final de elecciones a Congreso revela las alianzas entre partidos y presidenciables

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

El 1 de marzo iniciará la veda electoral que les impide a los candidatos realizar actos de proselitismo político como reuniones políticas o publicidad de sus campañas, esto ad portas de las elecciones legislativas que ocurrirán el próximo 8 de marzo.

Una recta final que obliga a los candidatos a develar alianzas entre aspirantes al Congreso y adhesiones a campañas presidenciales, justo dos semanas antes del llamado a las urnas que elegirá el nuevo Congreso y los elegidos de las consultas.

Una de las últimas adhesiones a los presidenciables la anunció el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien aseguró que apoyará a Juan Fernando Cristo en la batalla por la Casa de Nariño.

“Con [Juan Fernando] Cristo más autonomía territorial y sobre todo seguridad”, aseguró López en un video compartido en sus redes sociales el pasado domingo 22 de febrero. En el video, el representante distanciado del partido de La U aprovecha para lanzar pullas a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con la que trabajó Cristo durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Tras una controversia por el uso del partido Alianza Verde en un evento del candidato Roy Barreras, una representante a la Cámara por ese partido también anunció que se une a la campaña del exembajador de Colombia en el Reino Unido.

Se trata de la representante por Cundinamarca, Liliana Rodríguez, quien se adhirió al proyecto político de Barreras en un vídeo que compartió la campaña del candidato. La representante es cercana a la candidata al Senado Olga Lucía Velásquez, de la cual no se sabe aún a quién apoyará a la presidencia.

“Hoy quiero decirle a los cundinamarqueses, como representante del partido Alianza Verde, me cansé de ver allá en el Salón Elíptico (del Congreso) proyectos que se hunden [...] por eso hay que juntarnos. Están las juntazas de la experiencia que fue congresista, y ha ocupado cargos importantes en el país; nos va a juntar y le dirá a Colombia que ya no más”, aseguró Rodríguez.

Por el lado de los liberales, el senador Miguel Ángel Pinto, que no aspira a la reelección, confirmó su apoyo a la candidata presidencial Paloma Valencia del partido Centro Democrático. En sus redes sociales, el congresista aseguró que “ya somos muchos” los liberales que están con la candidata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El apoyo de Pinto a Valencia se da mientras su hijo Miguel Ángel Pinto Rueda es candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander.

Otro peso fuerte liberal que no quiere reelegirse es Mauricio Gómez Amín, quien ahora se encarga de coordinar los apoyos para Abelardo De La Espriella, junto al exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Esto mientras políticos como el excandidato a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara anunció su apoyo al candidato el día de ayer 22 de febrero.

Otro partido que se ha acercado al candidato de Salvación Nacional es Cambio Radical, que, al no tener candidato propio, inició acercamientos entre algunos de sus congresistas, como Lina Garrido y Carlos Fernando Motoa, a la candidatura de De La Espriella.

En la izquierda pura y dura, los apoyos hacia Iván Cepeda se decantan mientras la cuenta regresiva avanza. Un sector de los verdes encabezado por figuras como Inti Asprilla, Duvalier Sánchez y León Fredy Muñoz apoyan su campaña; mientras que en las toldas liberales están los representantes Juan Carlos Lozada y Olga González. Algunos de ellos esperan que sus directorios nacionales los dejen en libertad para hacer oficial su apoyo.

Esto ocurre en medio de un escenario de división dentro de la Alianza Verde, que dejará a sus miembros en libertad. El ala más petrista mencionada previamente apoya a Cepeda; otros actores políticos como Angélica Lozano o Catherine Juvinao van con Claudia López; el sector del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, es más cercano a Juan Fernando Cristo; mientras el representante Alejandro García está con Fajardo y Katherine Miranda ve con buenos ojos apoyar al ganador de la Gran Consulta por Colombia.

