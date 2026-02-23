En el Valle del Cauca estas fichas juegan con el poder durante las elecciones al Congreso

Valle del Cauca y los juegos de poder que impactan en las elecciones al Congreso Foto: Archivo Particular

Las elecciones al Congreso se acercan. Para el próximo 8 de marzo, El Espectador está realizando un mapeo político sobre los hilos que está moviendo el poder regional para asegurarse puestos en el Legislativo. En el tercer capítulo le contaremos sobre el Valle del Cauca, Tolima y Huila, además de las estructuras políticas detrás de los números que verá la ciudadanía en el tarjetón.

Vea el especial en vídeo completo:

El grupo político de Dillian en el Valle del Cauca, los Barreto en el Tolima y los Villalva en el Huila comparten una receta electoral. En el centro-occidente del país, las estructuras del poder son un denominador común; en las regiones, los poderosos se mueven entre estructuras electorales en decadencia, reestructuración y ascenso.

En la tierra del chontaduro, el biche y la salsa, una mujer ha mantenido el poder durante más de una década: Dilian Francisca Toro, una de las gobernadoras más poderosas en el mapa político del país. Dilian llegó por primera vez a la gobernación del Valle en 2016, después de ser senadora en los periodos de 2002-2006 y 2006-2010; en este último fue elegida como presidenta del Senado. Desde entonces ha consolidado una estructura de poder a su alrededor que la ha convertido en una ficha clave en la política vallecaucana.

En esta elección a Congreso, Dillian intentará mantener a sus dos senadores, sumar uno ajeno a la región y conservar tres curules en la cámara. Su grupo político, que controla más de 25 alcaldías en el Valle y mayorías en la Asamblea, actúa a través de tres frentes.

El primero lo encabeza una de sus mujeres de confianza, la senadora Norma Hurtado, quien buscará su reelección y la de su fórmula a la Cámara, Víctor Salcedo. En esa orilla del movimiento bautizado coloquialmente como “dilianismo” también están la concejala Tania Fernández y la diputada Lina Segura.

En el corazón del grupo político de Dilian, llamado “Nueva Generación”, está la exgobernadora Clara Luz Roldán, que sucedió a Dilian en 2019 y que, pese a las tensiones que mantiene con Norma Hurtado, también cuenta con ficha propia en el Senado. Se trata de Juan Carlos Garcés, con quien buscarán tener una cámara representada por el exalcalde de Jamundí, Jhon Freddy Pimentel, que aspiró en 2022 pero se quemó . En sus redes también está Audry Toro, prima de la gobernadora Toro, además del diputado Felipe López, quien suena como el heredero de Dillian para reemplazarla en 2027.

También existe una tercera vertiente encabezada por el esposo de Toro, Julio Caicedo, y su hermano Jorge, notario tercero de Cali, que cuentan con independencia al tomar sus decisiones, especialmente en Palmira, departamento en el que ejercen control. Allí esperan llevar a la cámara a Luis Alfonso Chávez, con el amparo del alcalde de Palmira, Víctor Ramos. Mientras en el Senado se dice que apoyarán a un candidato del Meta, Óscar Apolinar, un departamento donde, según varias fuentes, los Caicedo tendrían intereses.

Esta fracción de la estructura sufrió una ruptura en el último año, cuando el presidente de la Cámara, Julián López —heredero del poder de su padre en Palmira, Ritter López—. Que tras aliarse al Gobierno Petro, crear una facción opositora en el seno de La U y en medio de una disputa de poder en la cúpula del partido que lo aorilla a renunciar, y a dar el respaldo a otros contradictores de Dilian como el representante Duvalier Sánchez, que quiere saltar al Senado, y a su candidato propio en el partido Verde, Juan Pablo Urrea.

En el Valle todos los caminos llevan a Dillian; es el caso del Partido Liberal, que, pese a ser dominado por dos grupos políticos, cuenta con apoyos burocráticos de la gobernación. Álvaro Monedero es la ficha del exgobernador condenado por corrupción, Juan Carlos Abadía, que intentará brincar de Cámara a Senado. Lo mismo quiere hacer Leonardo Arroyave, que heredó la curul de su padre, el ahora concejal de Cali Fabio Arroyave.

El poder en el Valle más allá de la “nueva generación”

El alcalde Alejandro Eder, que según fuentes tendría en la mira la carrera por la Casa de Nariño en 2030, también tiene candidatos propios en esta elección. Al Senado quiere llevar a Juan Fernando Reyes Kuri, quien fue asesor en su administración y congresista liberal en el pasado; mientras en la Cámara impulsa al exconcejal Juan Pablo Rojas, que fue cercano a su campaña de 2023; ambos por el Nuevo Liberalismo, partido al que es cercano.

No podemos hablar del Valle sin mencionar la izquierda que se convirtió en uno de los bastiones más fuertes del Pacto Histórico tras el estallido social que transformó su capital. Allí el partido del presidente tiene dos cabezas visibles. La primera es el excongresista y exdirector del DNP, Alexander López, quien espera llevar al Senado a Kevin Gómez y a su fórmula a la Cámara, la exconcejal de Cali Ana Erazo.

Cerca de este combo orbita el representante Alejandro Ocampo, quien quiere saltar al Senado, pero se distanció de López porque este no confiaba en su candidatura y decidió mejor apoyar a Gómez en la consulta de octubre.

Por otro lado, la facción del petrismo pura sangre la lidera el senador Wilson Arias y su candidato a la Cámara, el actual representante Alfredo Mondragón, que quieren repetir apoyados por el sindicalismo y los movimientos estudiantiles del Sena de la sucursal del cielo.

En el Tolima la sangre manda en la maquinaria electoral

En el Tolima, el poder lo ostentan los Barreto, una familia política que lleva en el poder desde 2008, cuando Óscar Barreto, el político principal de la estructura, llegó al poder autodenominándose “el gobernador más uribista del país”. Desde entonces ha consolidado un poder regional que ha tenido varias fracturas en los últimos años.

En 2022, la casa Barreto tuvo su primer rompimiento cuando Óscar llegó al Senado con 112 mil votos por el partido Conservador y creó fricciones por su elección con su primo, el también senador Miguel Ángel Barreto, a quien Óscar llevó al poder en 2014 como representante a la Cámara y luego lo apoyó en su salto al Senado en 2018.

Entérese más sobre la hegemonía de los Barreto en el Tolima: Conservadores pelean en Tolima por sostener su hegemonía: así responden otras fuerzas

Miguel Ángel se la juega sin apoyos visibles en el Tolima, mientras Óscar le dejará su curul en el Senado a su sobrino Santiago Barreto, para intentar aspirar a la gobernación en 2027 y mantener su sangre en el Congreso. Al heredero lo apoyan los seis candidatos a la Cámara conservadores: los tres representantes actuales Gerardo Yepes, Alejandro Martínez y Delcy Isaza. Y el favorito de la gobernadora Adriana Magali Matiz —puesta por los Barreto en 2023—: el exalcalde de San Luis Tolima, Guillermo Alvira, con quien esperan obtener la cuarta curul del grupo político denominado en la región como barretismo.

A la disputa de los Barreto, también entra Juan Carlos Wills, quien, pese a haber sido del grupo político de Efraín Cepeda y ser representante a la Cámara por Bogotá, tiene raíces en el Tolima. Allí creció políticamente en el grupo político del fallecido y condenado congresista Luis Humberto Gómez Gallo, quien fue mentor de Óscar Barreto.

El caudal de los barreto también peligra por disidentes como el inhabilitado alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, quien fue sancionado por apoyar a la hoy alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda. Hurtado se distanció de Barreto y ahora apoyará a su hermana Carolina a la Cámara por el Partido de la U.

Una colectividad que le ‘hurtó’ al excongresista Jaime Armando Yepes, quien fue uno de los abanderados de ese movimiento en el Tolima durante 16 años, y que, tras quemarse en las elecciones de 2022, ahora intentará probar suerte en el Partido Liberal, donde compite por la curul que tiene la representante Olga González.

Si por la derecha llueve división, en la izquierda no escampa. La lista a la Cámara por el Pacto Histórico y el Partido Verde se juega la permanencia de la representante por el Verde, Martha Alfonso, y la posibilidad de un nuevo representante para el progresismo en medio de fuego amigo. La cabeza de la lista es Marco Hincapié, hijo del director de Coljuegos que lleva su mismo nombre. Hincapié es el candidato del gobierno y cuenta con el apoyo de Mauricio Jaramillo, hermano del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

El ministro Jaramillo y la representante Alfonso han tenido roces desde 2024, cuando ella era una de las ponentes de la reforma a la salud del gobierno. Alfonso, quien iba a aspirar al Senado, no pudo hacerlo, pues su pensada fórmula a la cámara, el exdiputado Renzo García, decidió abandonarla e inscribirse como candidato del Pacto Histórico a la Cámara. Decisión que dejó a Alfonso solo con el apoyo del senador Ariel Ávila y con el único camino de volver a la Cámara a proteger su curul. Ahora los tres lucharán por esa silla en el Congreso o por lograr un segundo escaño.

La receta de poder familiar se repite en el Huila

Al cruzar hacia el sur, otras fichas del poder aparecen. En el Huila la receta política se sirve con un fuerte sabor a la familia Villalba; allí la sangre también marca la elección.

La apuesta más ambiciosa del gobernador liberal Rodrigo Villalba para expandir su poder es su hija María Lucía Villalba, quien viene de ser la jefa de gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá, un movimiento que la acercó al Nuevo Liberalismo, partido por el que aspira al Senado.

Este grupo político se la juega con su principal ficha liberal: Flora Perdomo, quien aspira a la reelección, y esperan que el debilitamiento del Pacto Histórico en la región les otorgue una segunda curul para este partido.

Pero el poder en el Huila no es un monólogo; el alcalde de Neiva, Germán Casagua, ha decidido meter su propia cuchara en el guiso electoral apoyando a Rodrigo Amaya Culma, un exdiputado de Cambio Radical que fue reencauchado en el liberalismo.

En la otra esquina del tablero aparece el senador Carlos Julio González Villa de Cambio Radical, quien no repetirá su silla en el Senado para preparar su regreso a la gobernación en 2027. Esto mientras protege la curul del representante Julio César Triana.

Finalmente, los Andrade luchan por no quedarse sin su parte del pastel. El exgobernador Hernán Andrade intenta recuperar para su casa política la credencial del Senado que hoy ostenta su hermana, Esperanza, aunque por primera vez en la historia, el conservadurismo no tendrá lista a la Cámara en el Huila, dejando a su candidato al Senado en una suerte de orfandad electoral que lo obliga a buscar votos en tierras ajenas.

El ocho de marzo, el suroccidente del país medirá las fuerzas de sus estructuras políticas y veremos si las recetas funcionaron o tendrán que cambiar de ingredientes. Y mientras espera al capítulo final sobre las estructuras del poder en la costa caribe del país, conozca más movimientos de los poderosos en las regiones en los demás capítulos que abordaron las maquinarias en Antioquia, el eje cafetero, Boyacá y los Santanderes.

