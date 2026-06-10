Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Movida Electoral: alianzas, debates y fallo contra De la Espriella marcan ruta presidencial

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda intensificaron sus movimientos a dos semanas de las urnas en la contienda presidencial. El primero inició gira por la costa Caribe para afianzar electorado, mientras el segundo recibió numerosos respaldos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
10 de junio de 2026 - 01:41 a. m.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, qué partidos los apoyan.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, qué partidos los apoyan.
Foto: Richard Alberto León Muñoz
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A once días de la contienda presidencial de segunda vuelta, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda intensificaron sus movimientos de campaña con los que buscan llegar al poder el próximo 7 de agosto. La jornada se desarrolló entre numerosas acusaciones, la vuelta al ruedo de un posible debate y alianzas de varios sectores políticos a estas dos aspiraciones.

De un lado, el bloque progresista que fue señalado por De la Espriella, en el que mencionó a más de 20 personas, rechazó las acusaciones de una supuesta red de compra de votos a favor de Iván Cepeda. Esos comentarios provocaron que figuras como Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, anunciara la imposición de medidas judiciales contra el candidato de derecha.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Pero es que en el mismo contexto de señalamientos mutuos, Iván Cepeda acusó de “agresivo e irascible” a su contendor en esta justa presidencial. Según dijo, "Sujetos como De la Espriella, son predecibles. Cuando se les dice la verdad con serenidad y firmeza, reaccionan agresivos e irascibles. Utilizan un lenguaje vulgar, ofenden, intentan hacer daño verbal y, probablemente, físico. No razonan, ponen al descubierto sus más primarias pulsiones“. Cepeda agregó, además, que a ”De la Espriella se le derrota con la firme serenidad y con el poder de la verdad, que no tiene él, pues es un ser sin escrúpulos".

Pero no suficiente con ello, el candidato del Pacto Histórico dijo que De la Espriella es “estafador de estafadores”, aludiendo a que “él acostumbra a estafar estafadores. Ahora dice que se traslada a la Costa Caribe para “denunciar” la compra de votos. ¿Denunciar o ejecutar la compra?”.

Otro punto clave de la jornada inició en el capital del país y tuvo repercusión en Cartagena. Y es que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a esa campaña a que en 24 horas retire toda la publicidad política en la que De la Espriella y los integrantes de su movimiento, Defensores de la Patria, usen símbolos patrios. La publicidad debe ser retirada de su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales.

Eso sí, el aspirante rechazó la medida durante su gira por Cartagena y pidió a sus seguidores seguir dando eco a los mensajes y haciendo uso de esos distintivos. “Cada celular, cada camiseta de la selección, cada video que suban diciendo Firme por la Patria es un grito de liberta”, dijo. Pidió, además: “compartan nuestro himno, nuestras canciones y sigan firmes por la patria mientras ganamos esta lucha jurídica”. Desde su equipo jurídico interpusieron una acción para revertir la medida, por lo que podría seguir haciendo uso de esos símbolos en campaña.

En contexto: Tribunal ordena a De la Espriella quitar toda publicidad política que tenga símbolos patrios

Más temprano este martes el candidato de Defensores de la Patria dio un movimiento clave de cara a un posible debate presidencial con Cepeda. Y es que el presidenciable designó a Joaquín Gutiérrez Caballero, uno de sus jefes de campaña, y el “cerebro” detrás de la misma, Carlos Suárez, como compromisarios. Ese paso es definitivo para determinar si antes del próximo 21 de junio habrá una confrontación de propuestas entre los dos candidatos.

Cabe señalar que por parte de Cepeda se había designado a Gabriel Becerra y a Gabriela Parra como los delegados de esa campaña, quienes entablarían diálogos para acordar puntos sobre cómo, cuándo y dónde se desarrollaría este espacio que no se dio durante la primera vuelta presidencial.

Por último, en la misma jornada Cepeda recibió los respaldos del movimiento político Soy Porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez; del movimiento del excandidato presidencial Santiago Botero; así como de un grupo de liberales nativos de Arauca, quienes se sumaron a la campaña. De la Espriella, en cambio, consolidó respaldos en el departamento de Bolívar.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Abelardo de la Espriella

De la Espriella

Iván Cepeda

Cepeda

Elecciones 2026

Candidatos presidenciales

Francia Márquez

Santiago Botero

Debates

Debates presidenciales

 

enriqueparra1978(84821)Hace 1 hora
De la Espriella es tan inexperto como abogado litigante que dice que apelará la tutela que lo obliga a no usar símbolos patrios. Señor De la Espriella las tutelas no se apelan, las tutelas se impugnan y deben cumplirse de manera inmediata. Lea el artículo 86 de la Constitución Colombiana, porque al parecer sus estudios los hizo en el exterior y no en Colombia. Una falla. Querer Gobernar a Colombia, sin conocer la Constitución. Primero estudie la norma local.
juan valderrama(5824)Hace 2 horas
Y El Espectador sigue publicando fotos de De la Espriella con la tal camiseta. Y desconociendo el fallo que ordena suspender el uso de varias expresiones. Leer para confirmar: tomó partido.
  • Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 1 hora
    Jajaja 😂😃 jaja 😃😃 jaja 😆😅 Tan ridículos.
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 2 horas
Tiene más fuerza un herniado que FRANCIA MARQUEZ. Su paso corrupto por la Vice y el Ministerio de la Igualdad sólo sirvió para que ella y su familia vivieran sabroso de cuenta de todos los colombianos.
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 2 horas
Cuantos más fallos interpongan desde la campaña de Cepeda en alianza con jueces venales aliados contra Abelardo, más lo favorecen. La campaña de Cepeda ha hecho todos los movimientos incorrectos, desde reconocer los resultados demasiado tarde, no deslindarse de la gritería de petro, hasta creer que con unos deditos cruzados a la coreana de Carrascal, son suficientes para salvar una campaña que hace aguas desde el principio.
enriqueparra1978(84821)Hace 4 horas
Una cosa es que se acuse de irascible a una persona y otra que traten al principal candidato de las mayorías populares como amigo de compradores de votos. No tienen pruebas, pero acusan y tergiversan la verdad. Espriella está hoy rodeado de clanes y mafias que compraron votos en anteriores elecciones. La prensa no lo cuestiona por eso, en cambio lo alaba por sus nuevos “amigos” y por sus amenazas contra el pueblo y sus derechos. Fracking, petróleo y cárcel. Eso es lo que fascina a los ricos.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.