Movida Electoral: alianzas, debates y fallo contra De la Espriella marcan ruta presidencial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, qué partidos los apoyan. Foto: Richard Alberto León Muñoz

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A once días de la contienda presidencial de segunda vuelta, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda intensificaron sus movimientos de campaña con los que buscan llegar al poder el próximo 7 de agosto. La jornada se desarrolló entre numerosas acusaciones, la vuelta al ruedo de un posible debate y alianzas de varios sectores políticos a estas dos aspiraciones.

De un lado, el bloque progresista que fue señalado por De la Espriella, en el que mencionó a más de 20 personas, rechazó las acusaciones de una supuesta red de compra de votos a favor de Iván Cepeda. Esos comentarios provocaron que figuras como Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, anunciara la imposición de medidas judiciales contra el candidato de derecha.

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Pero es que en el mismo contexto de señalamientos mutuos, Iván Cepeda acusó de “agresivo e irascible” a su contendor en esta justa presidencial. Según dijo, "Sujetos como De la Espriella, son predecibles. Cuando se les dice la verdad con serenidad y firmeza, reaccionan agresivos e irascibles. Utilizan un lenguaje vulgar, ofenden, intentan hacer daño verbal y, probablemente, físico. No razonan, ponen al descubierto sus más primarias pulsiones“. Cepeda agregó, además, que a ”De la Espriella se le derrota con la firme serenidad y con el poder de la verdad, que no tiene él, pues es un ser sin escrúpulos".

Pero no suficiente con ello, el candidato del Pacto Histórico dijo que De la Espriella es “estafador de estafadores”, aludiendo a que “él acostumbra a estafar estafadores. Ahora dice que se traslada a la Costa Caribe para “denunciar” la compra de votos. ¿Denunciar o ejecutar la compra?”.

Otro punto clave de la jornada inició en el capital del país y tuvo repercusión en Cartagena. Y es que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a esa campaña a que en 24 horas retire toda la publicidad política en la que De la Espriella y los integrantes de su movimiento, Defensores de la Patria, usen símbolos patrios. La publicidad debe ser retirada de su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales.

Eso sí, el aspirante rechazó la medida durante su gira por Cartagena y pidió a sus seguidores seguir dando eco a los mensajes y haciendo uso de esos distintivos. “Cada celular, cada camiseta de la selección, cada video que suban diciendo Firme por la Patria es un grito de liberta”, dijo. Pidió, además: “compartan nuestro himno, nuestras canciones y sigan firmes por la patria mientras ganamos esta lucha jurídica”. Desde su equipo jurídico interpusieron una acción para revertir la medida, por lo que podría seguir haciendo uso de esos símbolos en campaña.

En contexto: Tribunal ordena a De la Espriella quitar toda publicidad política que tenga símbolos patrios

Más temprano este martes el candidato de Defensores de la Patria dio un movimiento clave de cara a un posible debate presidencial con Cepeda. Y es que el presidenciable designó a Joaquín Gutiérrez Caballero, uno de sus jefes de campaña, y el “cerebro” detrás de la misma, Carlos Suárez, como compromisarios. Ese paso es definitivo para determinar si antes del próximo 21 de junio habrá una confrontación de propuestas entre los dos candidatos.

Cabe señalar que por parte de Cepeda se había designado a Gabriel Becerra y a Gabriela Parra como los delegados de esa campaña, quienes entablarían diálogos para acordar puntos sobre cómo, cuándo y dónde se desarrollaría este espacio que no se dio durante la primera vuelta presidencial.

Por último, en la misma jornada Cepeda recibió los respaldos del movimiento político Soy Porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez; del movimiento del excandidato presidencial Santiago Botero; así como de un grupo de liberales nativos de Arauca, quienes se sumaron a la campaña. De la Espriella, en cambio, consolidó respaldos en el departamento de Bolívar.

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