José Manuel Restrepo será la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial. La decisión se anuncia horas después de que en la orilla contraria Iván Cepeda anunciara a la senadora Aida Quilcué como esa figura que le acompañará en esta carrera por la Casa de Nariño.

Según comunicó De la Espriella, esta es una “decisión orientada a tender puentes, construir consensos con quienes piensan distinto y aportar experiencia y madurez al proyecto de reconstrucción del país”. Además, señaló que “Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto”.

Durante el anuncio, el candidato también explicó que la elección “responde a la convicción de que Colombia necesita rodearse de personas con experiencia, solvencia técnica y vocación de servicio para enfrentar los desafíos del país y avanzar hacia una etapa de diálogo nacional y acuerdos amplios que permitan superar la polarización”

En medio de ese anuncio también resaltó la diversidad, según su versión, de sectores que integran esta campaña y en la que en el pasado ya se sumaron otras figuras de la política nacional como el senador Mauricio Gómez Amín, el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga o el excongresista Rodrigo Lara Restrepo.

Así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer… pic.twitter.com/4AMZKKhZUb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 10, 2026

“Así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer realidad el sueño de convertir a Colombia en un País Milagro”, escribió desde su redes De la Espriella.

El aterrizaje de Restrepo se produce dos días antes de la inscripción de candidatura formal de De la Espriella ante la Registraduría que estaba prevista para el próximo jueves en Cali. No obstante, los movimientos del oficialismo con Cepeda y Quilcué llevaron al anuncio en la mañana de este martes 10 de marzo.

Este es el anuncio de De la Espriella

