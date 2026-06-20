Esto es todo lo que han gastado De la Espriella y Cepeda a horas de la segunda vuelta

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda afrontan las horas finales antes de la apertura de urnas con reuniones y encuentros clave. Yo no hay estrategia que valga y ahora la decisión quedará en manos de 41,4 millones de colombianos que tomarán partido este 21 de junio a partir de las 8:00 a. m y hasta la 4:00 p. m.

Sin embargo, en este camino presidencial las dos campañas han sacado a rodar toda la maquinaria económica de la que disponen con miras a llegar a la Casa de Nariño para suceder a Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto. Con límites marcados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los gastos han estado por todo lo alto, especialmente en propaganda y publicidad. Esta es la repartija de los dos candidatos.

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De un lado está la figura de Abelardo de la Espriella y su movimiento, Defensores de la Patria, que ha sido el de mayor gasto durante todo el proceso electoral. En la primera vuelta presidencial, contienda que tuvo a 12 candidatos en contienda, De la Espriella y su campaña tuvieron un flujo de recursos de COP 36.000 millones, de los cuales se gastó COP 31.915 millones.

Es decir, la candidatura de abogado rozó el límite permitido por el CNE que para esa jornada del 31 de mayo se estimó en máximo 39.000 millones. Eso sí, ya existen algunos señalamientos sobre recursos que serían procedentes de empresas “fantasma” o que reactivaron sus funciones hace algunos meses, de acuerdo a una investigación de Cambio.

Y tras obtener 10,3 millones de votos en primera vuelta, para esta segunda vuelta también se empleó el máximo posible. Con un limitante aproximado de COP 18.000 millones para gasto, Abelardo de la Espriella recibió COP 17.500 millones en préstamos financieros. De acuerdo a su reporte en Cuentas Claras, fue el Banco GNB Sudameris el que concedió ese crédito.

El gasto, de acuerdo a esos mismos reportes, está a 24 horas antes de conocer los resultados de segunda vuelta en COP 10.025 millones, que podría aumentar en los próximos días. De ese dinero, más de COP 9.000 millones fueron destinados a la propaganda electoral, en su mayoría en pauta en redes y televisión.

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Los gastos de Iván Cepeda

Por otro lado, la candidatura de Iván Cepeda no se ha quedado atrás. Aunque en la campaña se insiste en un proceso “austero” y se alude a la imposibilidad de no tener facilidades para las adquisiciones de crédito y con la negativa a recibir donaciones, el gasto también ha sido significativo.

En la primera vuelta Cepeda recibió COP 15.000 millones en créditos de la Coperativa Confiar, divididos en tres montos iguales. Sin embargo, su gasto se había elevado a los COP 21.000 millones, de los cuales COP algo más de COP 6.000 millones debían ser reportados.

Ahora, para la segunda vuelta el flujo de dineros ha sido similar. El reporte de Cepeda habla de otros COP 15.000 millones en dos créditos: el primero por COP 10.000 millones de la Cooperativa Financiera JFK y el segundo por COP 5.000 de GNB Sudameris.

A términos de gasto, el monto, hasta la fecha, se sitúa en COP 10.403 millones, lo que implica un gasto mayor al de su contrincante De la Espriella. Del gasto, COP 8.967 millones se han dedicado a propaganda y publicidad, y cerca de COP 600 millones corresponden a transporte y mensajería.

Es clave señalar que para la segunda vuelta presidencial los candidatos solo pueden gastar COP 18.000 millones y que la reposición de votos será únicamente para los montos que hayan registrado ante los aplicativos de Cuentas Claras. Eso sí, previo al desembolso pueden estar sujetos a investigaciones por parte de las autoridades electorales.

Vea la entrevista con Iván Cepeda

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