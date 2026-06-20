Los pronósticos de la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda | La Mesa Redonda

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio. Foto: Archivo Particular

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Todo está listo para que los colombianos salgan a votar este domingo 21 de junio por el próximo jefe de Estado, quien conducirá las políticas en materia de economía, salud, educación, seguridad y otros sectores durante los próximos cuatro años. En las últimas horas, en las dos campañas se han intensificado las conversaciones con aliados políticos, los recorridos por regiones claves, las apariciones en medios y las inversiones en propaganda electoral.

La primera vuelta dejó un panorama en el que Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda con más de 670.000 votos. En las toldas del primero han reforzado los mensajes en contra del oficialismo y han matizado algunas de sus declaraciones para intentar aumentar la ventaja.

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Por el otro lado, además de reestructurar buena parte de su equipo, particularmente en Bogotá y el Caribe, la candidatura de Cepeda ha sumado alianzas como las de Claudia López y otras figuras de centro que defienden los cambios sociales con mayor apertura al diálogo. De hecho, en medio de esta apuesta, tanto el candidato como el presidente Gustavo Petro le pusieron freno a su idea de una constituyente.

En esta edición de La Mesa Redonda, la redacción política de El Espectador revisó las últimas movidas de las dos campañas: los discursos de De la Espriella y Cepeda, las adhesiones con las fuerzas del Legislativo, las peleas judiciales y las estrategias para sumar votos en el Caribe, el Valle, Bogotá y otras regiones que podrían inclinar la balanza electoral.

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