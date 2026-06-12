Movida Electoral: adhesiones, cierres de campaña y el Mundial se toman la segunda vuelta

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: El Espectador

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La contienda por llegar al poder en la Casa de Nariño entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda llegó a su recta final en una semana que será clave para consolidar electorado desde los espacios digitales y lograr la conquista del poder el próximo 21 de junio. Adhesiones, nuevas confrontaciones, el Mundial de Norteamérica y los cierres de campaña se tomaron la jornada.

Y es que este último punto fue el que de forma más reciente consolidaron las campañas, con apuestas fuera de Bogotá: De la Espriella tendrá correría por el Valle del Cauca y cerrará campaña en la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga, mientras que Iván Cepeda optó por Barranquilla, capital en la que ya cerró su campaña en primera vuelta.

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Pero esas apuestas se presentan luego de una extensa gira nacional que han realizado ambas candidaturas. Días antes de estos cierres, De la Espriella giró por la costa Caribe, mientras que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, estuvo en la Capilla del Voto Nacional en la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.

En tanto, Cepeda tuvo un paso por Santander en la jornada de este viernes y agendó un nuevo acto público en la Plaza de Toros de Bogotá. Respecto a ese acto en Bucaramanga, desde allí lanzó varios señalamientos a su contraparte de Defensores de la Patria y dijo que De la Espriella es un “apátrida” que se encuentra “de rodillas a las potencias extranjeras”.

Pero este panorama presidencial también tuvo un amplio componente de alianzas y respaldos de última hora. De la Espriella ha anunciado una serie apoyos de diversos sectores: Carlos Alberto “el Pibe” Valderrama; Nairo Quintana y los expresidentes Jorge “Tuto” Quiroga y Mauricio Macri. En tanto, a Cepeda le anunciaron el respaldo el partido MAIS, mientras que la ASI anunció la libertad para su militancia.

Otros hechos que marcaron la jornada fueron la visita de Paloma Valencia al expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que “con Paloma que es estudio, transparencia, firmeza. Un liderazgo útil para el futuro de Colombia que entre ella y quienes la valoramos debemos cuidar”.

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Asimismo, los equipos programáticos de Sergio Fajardo y Edna Bonilla se pusieron a disposición de las candidaturas de De la Espriella y Cepeda, en una jugada que tiene como objetivo llevar las banderas de esa candidatura, que obtuvo más de 1 millón de votos el 31 de mayo, a una apuesta que les pueda respaldar.

También hubo contienda por la fiebre mundialista en la que participaron las campañas y el gobierno. Por ejemplo, el candidato Cepeda propuso lograr que Colombia pudiese ser sede mundialista, apuesta que desde varios sectores fue criticada. Pero, además, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo: “Infantino, acabaste con el fútbol. Qué Mundial tan chimbo, sin sabor, sin alegría, sin pasión, sin fervor y todo porque tú lo organizaste siendo sapo. Acabaste con el fútbol. El Mundial más aburrido, eso de ampliar las selecciones, las desventajas entre una y otra, las inauguraciones, las represalias contra el árbitro y lo más preciado: los fanáticos. Este Mundial es una porquería! Y tú, callado”.

Por último, desde la Guajira el presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a votar pidió que “no se queden en sus casas” el 21 de junio. El llamado, aunque tuvo tintes electorales, contó nuevamente con el mensaje de “defender la vida”.

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