Amenaza del ELN a De La Espriella enciende alertas por seguridad electoral de candidatos

Este jueves, el candidato presidencial por Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella, alertó de amenazas por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que lo declara como objetivo militar.

Según informa su equipo de campaña, el jefe de seguridad personal del candidato recibió una llamada anónima el pasado martes 10 de febrero en donde le advertían “sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas”.

Este hecho confirma lo que el país ya sabe: en Colombia, los criminales y terroristas se sienten fortalecidos por un gobierno débil, permisivo y cómplice con la violencia.



Seguiré recorriendo el… pic.twitter.com/BtflNTAcjM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) February 12, 2026

Durante la conversación se le mencionaron al candidato posibles acciones durante su gira en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. Además de posibles ataques a sus sedes de campaña en esas ciudades. Su esquema indicó que la orden fue dada por alias “el coso” y transmitida por alias “silvana” del ELN.

Esta no ha sido la única alerta por la seguridad de los candidatos presidenciales. El pasado 8 de febrero, fue quemada una valla del candidato Juan Carlos Pinzón (Partido Oxígeno) en el municipio de El Zulia (Norte de Santander) a la altura del puente Mariano Ospina Pérez.

Frente a esto, el aspirante se refirió al hecho en sus redes sociales al mencionar que “los colombianos estamos sometidos al miedo, la acción criminal e impedir que funcione la democracia por los grupos armados”.

Hoy queman vallas, mañana buscan silenciar a la gente. Esto hay que pararlo: cero tolerancia con el crimen. Cero tolerancia con la impunidad.



Este 8 de marzo pide el tarjetón, tu voto decide todo.



Porque mereces algo mejor. pic.twitter.com/6mgnxPorjn — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) February 9, 2026

En octubre del año pasado también fue amenazado el candidato presidencial Mauricio Lizcano, cuando denunció que recibió en su sede de campaña en Manizales una corona fúnebre con el nombre de su padre, Óscar Tulio Lizcano. Esto llevó a que el ministro del Interior, Armando Benedetti, diera la instrucción a la DIJIN para adelantar investigaciones.

“Rechazo profundamente este acto cobarde. La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes que garanticen la seguridad mía y la de mi familia. ¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?“, lamentó Lizcano en su cuenta de X.

Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro.

Rechazo profundamente este acto cobarde.



La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a… pic.twitter.com/ugw0Vlcek5 — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) October 7, 2025

Ese mismo mes se incrementó el esquema de seguridad de la candidata Paloma Valencia, debido a una alerta de inteligencia que apuntaba a la existencia de un supuesto plan para atentar en su contra.

Los candidatos presidenciales no han sido los únicos en recibir amenazas o ataques en su contra. Los aspirantes a tener una silla en el Congreso han sido los más afectados por estas situaciones de seguridad. En las últimas dos semanas atentaron contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos; en el municipio de Fortul (Arauca), en donde fueron asesinados dos de sus escoltas.

Días más tarde, la congresista Aida Quilcué sufrió un intento de secuestro desde el municipio de La Plata (Huila) hacia Popayán (Cauca), cerca del páramo del Totoró. Después de su liberación, la congresista narró que varios hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a su esquema de seguridad.

A las alertas se suman las advertencias del registrador Hernán Penagos sobre intereses de grupos armados en las elecciones y el anuncio del “Plan Democracia” por parte del ministro de Defensa, con el fin de tener mayor pie de fuerza durante las votaciones. En el marco de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales que tuvo fecha el pasado 29 de enero.

A menos de tres semanas, los ataques y amenazas a los candidatos que intentan llegar a la presidencia o al Congreso revelan una amenaza en la elección que no se percibía hace varios años.

