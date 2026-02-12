Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Amenaza del ELN a De La Espriella enciende alertas por seguridad electoral de candidatos

La amenaza del ELN a Abelardo De La Espriella, se suma a los actos de violencia política que han recibido otros candidatos durante las últimas semanas. Conozca quiénes han sufrido amenazas y la respuesta del Gobierno ante el aumento en las alertas de seguridad a semanas de la elección a Congreso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
12 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.
Abelardo De La Espriella es declarado objetivo militar por la guerrilla del ELN.
Abelardo De La Espriella es declarado objetivo militar por la guerrilla del ELN.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este jueves, el candidato presidencial por Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella, alertó de amenazas por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que lo declara como objetivo militar.

Según informa su equipo de campaña, el jefe de seguridad personal del candidato recibió una llamada anónima el pasado martes 10 de febrero en donde le advertían “sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas”.

Durante la conversación se le mencionaron al candidato posibles acciones durante su gira en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. Además de posibles ataques a sus sedes de campaña en esas ciudades. Su esquema indicó que la orden fue dada por alias “el coso” y transmitida por alias “silvana” del ELN.

Esta no ha sido la única alerta por la seguridad de los candidatos presidenciales. El pasado 8 de febrero, fue quemada una valla del candidato Juan Carlos Pinzón (Partido Oxígeno) en el municipio de El Zulia (Norte de Santander) a la altura del puente Mariano Ospina Pérez.

Le puede interesar: Surgen nuevas alertas por contratación que desplegó el Gobierno previo a la Ley de Garantías

Frente a esto, el aspirante se refirió al hecho en sus redes sociales al mencionar que “los colombianos estamos sometidos al miedo, la acción criminal e impedir que funcione la democracia por los grupos armados”.

En octubre del año pasado también fue amenazado el candidato presidencial Mauricio Lizcano, cuando denunció que recibió en su sede de campaña en Manizales una corona fúnebre con el nombre de su padre, Óscar Tulio Lizcano. Esto llevó a que el ministro del Interior, Armando Benedetti, diera la instrucción a la DIJIN para adelantar investigaciones.

“Rechazo profundamente este acto cobarde. La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes que garanticen la seguridad mía y la de mi familia. ¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?“, lamentó Lizcano en su cuenta de X.

Ese mismo mes se incrementó el esquema de seguridad de la candidata Paloma Valencia, debido a una alerta de inteligencia que apuntaba a la existencia de un supuesto plan para atentar en su contra.

Los candidatos presidenciales no han sido los únicos en recibir amenazas o ataques en su contra. Los aspirantes a tener una silla en el Congreso han sido los más afectados por estas situaciones de seguridad. En las últimas dos semanas atentaron contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos; en el municipio de Fortul (Arauca), en donde fueron asesinados dos de sus escoltas.

Días más tarde, la congresista Aida Quilcué sufrió un intento de secuestro desde el municipio de La Plata (Huila) hacia Popayán (Cauca), cerca del páramo del Totoró. Después de su liberación, la congresista narró que varios hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a su esquema de seguridad.

A las alertas se suman las advertencias del registrador Hernán Penagos sobre intereses de grupos armados en las elecciones y el anuncio del “Plan Democracia” por parte del ministro de Defensa, con el fin de tener mayor pie de fuerza durante las votaciones. En el marco de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales que tuvo fecha el pasado 29 de enero.

A menos de tres semanas, los ataques y amenazas a los candidatos que intentan llegar a la presidencia o al Congreso revelan una amenaza en la elección que no se percibía hace varios años.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Abelardo De La Espriella

Elecciones 2026

 

angela gómez Suárez(622)Hace 7 minutos
El candidato.de la Espriella,así como hizo pública las amenazas de los Elenos,para darle.credibilidad debe entregarle a los medios la grabación de la misma.De no hacerlo es una cortina de humo para minimizar las acusaciones recientes.
spook(ix0ip)Hace 15 minutos
Pa esta piltrafa, otros igual de piltrafas
Álamo(88990)Hace 22 minutos
¡Cabal y ubérrima amenaza!, la que tiene el país con el candidato de marras. Lo del ELN deben investigarlo cuanto antes para ver de qué se trata y cuidar a la persona. Por lo demás, tanto la amenaza como su aprovechamiento político dejan un sabor y tufillo con almizcle de gua-pillos...
micorriza(d243q)Hace 33 minutos
¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamientos?¿Lawfare?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a reformas?¿apoyo terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?¿cortes e ias cooptadas?
Tocayo50(5582)Hace 33 minutos
Los dos extremos juegan a la muerte. Los matusaElénicos son propensos a reactivar el extremismo de derecha pues les conviene la eterna narcoguerra y a los extremistas de derecha les conviene agitar vientos de guerra pues asi siembran miedo y sus candidatos venden fácil su discurso de odio.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.