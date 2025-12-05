Negativa de De la Espriella de ir a una consulta con la derecha desató ruidos en el uribismo

El expresidente Álvaro Uribe ha recibido a Abelardo De la Espriella en su finca en Rionegro. Foto: Archivo Particular

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella dio un paso significativo hacia la contienda de 2026 al entregar, el pasado 4 de diciembre, aproximadamente 4,8 millones de firmas a la Registraduría. Con esta acción, el abogado busca formalizar su aspiración independiente a la Presidencia.

El proceso de inscripción aún está sujeto a la validación del órgano electoral, que verificará que las firmas cumplan con el mínimo exigido de 635.216 apoyos válidos para oficializar la candidatura. De ser aprobadas, estas cifras representarían un récord histórico en términos de respaldo ciudadano para un aspirante independiente.

Sin embargo, la noticia trascendió más allá del número de apoyos, pues el abogado decidió no participar en la consulta de la derecha que se realizaría en marzo, decisión que ha generado especulaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe.

De la Espriella marcaría una postura sobre mantener su independencia dentro del ala opositora. Mientras otros aspirantes buscaban medirse en la consulta como estrategia para consolidar la unidad del sector de cara a la primera vuelta presidencial, De la Espriella parece confiado en su capacidad para llegar a la Casa de Nariño.

“Colombia lo dice con fuerza: 5 millones de firmas que representan un mandato popular, histórico y contundente. Ahora la misión es clara: vamos a ganar la ¡Presidencia de la República en primera vuelta! Si cada Defensor trae a cinco más, seremos millones de patriotas listos para cambiar la historia en las urnas. Aquí no manda una élite, aquí manda el pueblo, que no tiene colores políticos y que solo sabe de amor por Colombia, de extrema coherencia y del rechazo absoluto a quienes la han querido destruir", afirmó Abelardo de la Espriella en un trino publicado este viernes 5.

La decisión de De la Espriella habría generado incomodidad en círculos cercanos al expresidente Álvaro Uribe, aunque el exmandatario no ha confirmado ningún disgusto públicamente. Sin embargo, fuentes cercanas al Centro Democrático confirmaron que tras las declaraciones del penalista, el exjefe de Estado mostró su molestia y con ello habría expresado que no insistiría en persuadir la postura del precandidato.

Cabe anotar que De la Espriella había planteado previamente un mecanismo de unidad dentro de la derecha mediante una encuesta en diciembre, que no fue aceptada por otros actores del sector. En cuanto a la consulta, el abogado fue categórico al rechazar su participación consolidando así su independencia.

La estrategia de De la Espriella pone en evidencia la confianza que tiene en su capital político con el que pretende disputar la Presidencia sin depender de acuerdos previos con otros sectores. No obstante, la tensión entre ambas figuras políticas se percibe como un reflejo de las dinámicas recientes de la derecha en Colombia, donde la unidad ha sido un tema recurrente en el periodo electoral.

