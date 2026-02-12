“Es necesario un mayor apoyo del Gobierno Nacional”: Alejandro Éder, alcalde de Cali

Alcalde de Cali, Alejandro Eder en entrevista con El Espectador Foto: Valentina Matiz Bernal

¿Cómo está su relación con el Gobierno Nacional?

Con el Gobierno Nacional hemos tenido una relación constructiva en distintos temas desde el inicio de nuestra administración. El más visible, obviamente, es la COP16 en el 2024, pero también en seguridad, en comercio, inclusive con el Ministerio de Cultura, pero siempre hay espacio para mejorarlo.

Como caleños, pues, nos duele mucho y nos extrañó mucho que no se hubiera avanzado con el proyecto del Tren de Cercanías, por ejemplo, pero igual seguimos teniendo toda la mejor voluntad para seguir trabajando constructivamente con el Gobierno Nacional.

¿Cómo está la seguridad en la ciudad?

El año pasado fue muy duro para Cali porque volvió el terrorismo a nuestra ciudad. Tuvimos seis ataques terroristas y 10 homicidios como resultado de esos ataques. Eso es el mayor número desde el año 2006, es decir, en 20 años no ocurría eso en nuestra ciudad. Entonces, desde un principio, luego ha venido advirtiendo desde nuestra alcaldía que se requiere mayor contundencia asegurando la zona rural del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, que es donde están los grupos narcoterroristas y sus cultivos.

En lo corrido de este año no ha habido aún un ataque terrorista, aunque la semana pasada capturamos unos tipos que querían poner una bomba y sabemos que la amenaza todavía existe, todavía persiste. Entonces, seguimos trabajando, obviamente con la policía, con el Ministerio de Defensa. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance aquí en Cali, pero sí es necesario que se pase a la ofensiva en las retaguardias donde están escondidos estos narcoterroristas.

¿Cómo está el engranaje con el gobierno departamental?

Con el gobierno departamental trabajamos, la verdad, de manera muy articulada en distintos temas: seguridad, turismo, comercio, infraestructura inclusive.

En las elecciones de 2023, en las que fue elegido, digamos que eso funcionó como un plebiscito en la región al presidente, como a manera de medir cómo estaba todo con el presidente Petro. ¿Cómo ve esta situación, teniendo en cuenta, pues, que sí se marca igual desde tu administración una independencia frente al Gobierno Nacional?

Pues Cali es una ciudad que creo, primero que todo, hay que reconocer, una ciudad de tendencia más de izquierda; inclusive hay un gran componente petrista en la ciudad. Yo no soy de izquierda, yo no soy petrista, yo respeto a todos mis electores, a todos mis ciudadanos.

Por eso yo lo que he pedido siempre es que estemos enfocados en resolver los problemas de la ciudad, no en temas ideológicos, no en temas políticos. Desde un principio en mi mandato también advertí a todos los caleños. Tenemos que estar unidos y tenemos que estar reconciliados, porque lo que van a buscar es dividirnos, llenarnos de odio, polarizarnos como estrategia política. Ese momento ya ha llegado; lo vemos por todo el país, pero se siente especialmente fuerte aquí en Cali.

Desde nuestra administración, la posición sigue siendo que estamos trabajando es para resolver los problemas de los caleños, alejados de esas consideraciones de polarización.

¿Cuál es la situación en Jamundí? ¿Cómo se ve desde la Alcaldía el tema de disidencias farianas y narcotráfico?

Pues la situación está muy compleja. Cuando yo llegué a la alcaldía, se estimaba que había alrededor de 2.000 hectáreas de coca sembradas en la parte alta de Jamundí. Hoy se habla de entre 3.000 y 5.000.

Eso es algo que genera mucho dolor, no solo para Cali, obviamente, también para Jamundí. Las principales víctimas de esta situación es el pueblo jamundeño. Nosotros, en todo caso, venimos trabajando y apoyando a Jamundí en lo que podamos. El año pasado se conformó el área metropolitana del suroccidente, donde estamos Cali, Jamundí y Puerto Tejada.

Este año es el año en que empieza ya a funcionar o los primeros pasos, en todo caso, de la AMSO de esta área metropolitana y esperamos que eso va a traer más desarrollo a Jamundí, también a Puerto Tejada, lo cual puede reflejar más seguridad, pero sí es importante que el Gobierno Nacional priorice la recuperación del orden público en la parte alta de Jamundí.

¿Cómo va el Tren de Cercanías? ¿Han recibido apoyo de privados tras la negativa del Gobierno para firmar el acuerdo?

El tren de cercanías es un proyecto de COP 13 billones. Desde la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle tenemos asegurado el 30 % del costo de ese proyecto, que es lo que nos corresponde por ley.

El Gobierno Nacional tenía que comprometerse a poner el 70 % y, a pesar de haberte ido los avales técnicos y financieros de Hacienda y del Ministerio de Transporte, pues desafortunadamente eso no llegó. Nosotros seguiremos trabajando para lograr ese aval o esa voluntad del Gobierno Nacional, ya sea de la actual administración o de la administración entrante que llega el 7 de agosto, pero esto sigue siendo una prioridad regional y para Cali, de la cual no vamos a desistir.

¿Cómo va la recuperación del Masivo Integrado de Occidente (MIO)?

La recuperación del MIO, nosotros recibimos un MIO que estaba completamente quebrado; el MIO es el transporte masivo de la ciudad de Cali. No se le habían hecho inversiones en muchísimos años. Nosotros ya hemos logrado estabilizar la situación financiera del MIO. Aumentamos el número de pasajeros diarios cuando inició mi administración; eran de 250.000 diarios.

Hoy ya estamos alrededor de 350.000 diarios y en algunos casos hemos superado esa cifra y ya iniciamos el proceso de por primera vez comprar buses del MIO, pero los está comprando Cali directamente. Entonces, esa renovación de la flota también va a permitir seguir fortaleciendo la flota.

Y adicionalmente estamos integrando; ya tenemos varios pilotos que han funcionado muy bien para integrar el transporte público tradicional para que sean alimentadores del MIO y eso también está surtiendo resultados. Lo que queremos es tener un transporte público que responda a las necesidades de los caleños. Ahora bien, esto es un esfuerzo que inicia, tardará muchos años, varios años en consolidar, pero esperamos dar un gran salto en la dirección correcta durante nuestro periodo.

¿Hay algún plan para reducir los homicidios en la ciudad?

Nosotros, pues para reducir los homicidios, primero trabajamos cercanamente con la fuerza pública. Nosotros en nuestra administración hemos aumentado de manera importante el presupuesto de seguridad. En el 2023 fue alrededor de COP 60.000 millones. Nosotros en el 24 tuvimos COP 120.000 millones, en el 25 COP 130.000 millones; este año serán COP 180.000 millones. Hemos hecho un gran esfuerzo para renovar el parque automotor de la policía.

Hemos comprado más de 300 motos, más de 60 vehículos, drones. Hemos dotado con capacidad de comunicación a la policía y estamos siempre, digamos, con la mejor voluntad para ayudarles a hacer su trabajo. Pero ahí también es necesario, como lo he dicho muchas veces, un mayor apoyo financiero y político de parte del Gobierno Nacional también. Nosotros en Cali enfrentamos unos retos gigantescos como los que quizás no tienen las otras grandes capitales.

Como te decía, ya nosotros tenemos cultivos ilícitos a 15 km de la ciudad y los grupos, también la disidencia, los grupos narcoterroristas, entonces son unos grandes retos, pero seguiremos trabajando en ese sentido de manera articulada con la policía y con los otros órganos de justicia y seguridad.

¿Por qué los cambios de secretarios de seguridad y movilidad? ¿Por qué ahora? ¿Qué se busca?

No, pues en cualquier momento, en una administración después de 2 años, pues es necesario también refrescar algunas partes del gabinete. Lo que estamos buscando es consolidar los avances que hemos tenido en recuperar el orden en Cali. Cali era una ciudad muy desordenada; aún falta mucho por hacer, pero hemos avanzado en la dirección correcta, pero quiero también que esas secretarías estén más volcadas a la calle, más cerca al ciudadano y eso es lo que estamos y estoy seguro de que vamos a lograr con estas dos nuevas secretarías.

¿Cómo se prepara Cali para las elecciones?

Cali se prepara para las elecciones de la mano con la Registraduría, obviamente lo que exige la ley. También estamos muy interesados en una iniciativa de la Procuraduría General de la República que busca impulsar las elecciones en paz. Eso es un tema del cual nos estamos informando mejor para poder apoyar esa iniciativa y obviamente, brindando todas las garantías que nos exige la ley.

Lo principal que nosotros estamos buscando es que todo transcurra en paz. Es decir, está bien el debate electoral, están bien las diferencias políticas, pero lo que nosotros no podemos permitir es que eso se traduzca en violencia. Eso es lo que estamos trabajando principalmente en Cali.

Nos llegó información específicamente respecto a las elecciones legislativas de un presunto apoyo al candidato Reyes Kuri desde su administración. ¿Sucede algo allí?

No, eso es el... es decir, yo estoy enfocado en ser alcalde de Cali.

