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Alianzas de primera vuelta: ¿quiénes van con Cepeda, Valencia y otros? | La Mesa Redonda

Mientras Iván Cepeda recibió el apoyo de Juan Fernando Cristo, Paloma Valencia hizo un nuevo llamado al centro político y Abelardo de la Espriella rechazó el respaldo de los partidos tradicionales. Así se mueven las demás fuerzas políticas en torno a los candidatos presidenciales.

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Redacción Política
24 de marzo de 2026 - 12:05 a. m.
Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.
Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.
Foto: Archivo Particular
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En las 14 campañas presidenciales se mueven estratégicamente para sumar votos de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. En juego están los respaldos de varios partidos tradicionales y maquinarias políticas que el pasado 8 de marzo demostraron su fuerza electoral en las elecciones al Congreso.

Varios candidatos buscan cómo acercarse al centro, sector que para muchos inclinará la balanza en esta contienda presidencial. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes lideran las encuestas, ya conformaron sus equipos y esperan sumar otras figuras en los próximos días. Así se mueven los punteros y los demás candidatos. Vea el análisis completo en la más reciente edición de La Mesa Redonda.

Así van las alianzas de los candidatos para la primera vuelta: análisis en La Mesa Redonda

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Por Redacción Política

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